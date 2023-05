La inolvidable vivencia de Roby Schindler en la beatificación en el Centenario

Este sábado tuvo lugar en el estadio Centenario un evento sin precedentes a nivel nacional: la beatificación de un criollo, el Padre Jacinto Vera.

La multitudinaria ceremonia se llevó a cabo ante las máximas autoridades eclesiásticas del continente, diplomáticos, políticos-entre ellos el propio Presidente de la República- y figuras de la sociedad civil. Y entre ellas, representando a la colectividad judía estuvo también el Presidente del Comité Central Israelita del Uruguay Roby Schindler.

Había sido invitado el Gran Rabino de la Kehilá Max Godet, pero por ser Shabat no pudo asistir y se excusó por ello.

Roby no dudó ni un momento que debía estar presente. En realidad, no es que “debía” sino que quería hacerlo. Son numerosas las ocasiones en las que participa en todo tipo de eventos de la sociedad civil y de otras comunidades religiosas –ya antes de ser presidente del Comité Central Israelita- y esta vez no podía ser la excepción.

Nos enteramos de su participación y le pedimos que nos cuente. Este fue su relato.

“Ayer me tocó vivir algo que difícilmente olvide. Como el Rab Godet se excusó por ser Shabat y no poder asistir, y otro dirigente comunitario tampoco pudo, fui solo. Era una tarde lluviosa y húmeda, y sabía que iba a vivenciar una experiencia nueva: la primera beatificación de un Padre criollo.

Apenas llegué al estadio, Hashem me volvió a confirmar que existe, porque en medio de una multitud de más de 15.000 personas, con el primero que me encontré, fue con el anfitrión, el Cardenal Daniel Sturla, y luego de un recibimiento de amigo, con abrazo y todo, le pedí una foto con la Tribuna Olímpica detrás”.

Roby nos envió un corto video que muestra una pequeña parte de lo que ocurrió cuando llegado el Presidente, el Cardenal Daniel Sturla dio comienzo al acto, con los saludos correspondientes . No nos dio detalles. Sólo nos pidió que lo miremos. Roby seguramente sabía cuánto nos emocionaría escuchar los aplausos del público presente al agradecer el Cardenal Sturla la presencia de representantes de la colectividad judía.

"Aquí podemos ver la importancia del diálogo interreligioso, lo bueno de ir a actos de otras comunidades, honrando sus fiestas y sus momentos solemnes. Miren y verán a qué me refiero. Esto es de la beatificación del Padre Jacinto Vera"

“Para mí, lo que viví en el estadio, deja en claro que no estamos equivocados los que queremos seguir trabajando tendiendo puentes, yendo a eventos y actos a los que se invita a representantes de la colectividad judía”, agregó Roby. “Hay que estar siempre, y si podemos ser muchos más, MEJOR! Es importantísimo seguir trabajando en la línea de apertura. Creo que es una forma de brindarse. Y no tengo dudas: cuanto uno más da, más recibe”.