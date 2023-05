Primer canal de streaming para niños neurodiversos

Comenzó cuando el empresario de medios Gilad Piker se dio cuenta de que su sobrino de 15 años, que tiene autismo y no habla, no estaba tan interesado en la caricatura en la televisión, pero estaba fascinado por los créditos al final.



Piker ahora está a punto de lanzar lo que él llama "Netflix para neurodiversos", el primer canal de transmisión de video del mundo diseñado específicamente para personas que experimentan e interactúan con el mundo que los rodea de diferentes maneras.



Poppins está diseñado para cambiar los hábitos de visualización de niños y jóvenes que normalmente pueden pasar cuatro horas al día viendo YouTube, pero ganan poco con la experiencia.



“Queremos crear una solución de video especial para niños especiales, que brinde contenido relevante y apropiado para su edad y que se adapte a sus preferencias visuales”, le dice a NoCamels Piker, un creador y productor israelí de programas de televisión animados.



“Estamos tratando de hacer avanzar a los niños autistas a su máximo potencial mediante el uso de tecnología y videos de calidad”.



Él dice que los niños con autismo a menudo reproducen el mismo video o incluso la misma escena muchas veces, pero están ansiosos por ver programas nuevos o desconocidos.



Debido a su lanzamiento a fines de este año, Poppins tiene como objetivo cambiar eso al ampliar sus horizontes en términos del contenido que miran y también la forma en que lo ven.



El primer paso fue desarrollar una herramienta de ajuste visual: filtros que les ayuden a enfocarse y concentrarse en lo que están viendo.



Los niños autistas suelen tener dificultades con el procesamiento sensorial. El vidget, un widget de video diseñado por Poppins, les permite, por ejemplo, reducir la saturación de color o ver programas de acción en vivo como dibujos animados, para que se sientan menos abrumados.



El contenido también se puede mostrar en una cartelera dentro de la pantalla. “Es posible que el espectador no esté dispuesto a explorar contenido nuevo, pero si lo pones en un marco familiar, ya no es nuevo”, dice Piker.



Luego, él y su equipo comenzaron a armar una biblioteca de contenido apropiado. Muchos espectadores autistas se sienten confundidos por un gran elenco de personajes, emociones complejas, violencia o una escena en la que no está claro lo que está sucediendo, o cuando la voz que pueden escuchar no es la de la persona que pueden ver en la pantalla.



Es más probable que les molesten las explosiones, los ruidos fuertes, las luces intermitentes y que se calmen con las imágenes de un viaje en ascensor o una puerta giratoria.



Entonces, el programa de superhéroes para niños Power Rangers está fuera (demasiado agitado, ruidoso y violento), pero Arthur, la serie animada sobre un oso hormiguero inquisitivo, está adentro.



“Seleccionamos cuidadosamente cientos de horas de contenido de programas de todo el mundo que son enriquecedores y entretenidos, accesibles, populares y libres de desencadenantes (es decir, que no causarán malestar) para niños sensibles”, dice Piker.



Poppins está otorgando licencias para una variedad de programas de televisión que cumplen con su estricto conjunto de criterios y también producirá su propio contenido educativo.



Está planeando una serie sobre viajes en tren antiguos y nuevos, otra sobre cómo las expresiones faciales revelan nuestras emociones, una sobre limpieza, cocina y jardinería, y una serie de libros clásicos para niños leídos en un susurro suave y relajante.



Al analizar sus preferencias de visualización mediante inteligencia artificial, Poppins también brindará a los padres o cuidadores una ventana a su mundo interior.



“Recopilamos datos y creamos un perfil de usuario único”, dice Piker. “Al hacer eso, podemos compartir ideas procesables con los padres.



“Podemos decirle qué le gusta ver a su hijo. Por ejemplo, un niño que observa los viajes en ascensor y los aviones que vuelan desde el aeropuerto tiene interés en el movimiento vertical. O podemos ver que la capacidad de atención de su hijo es de 60 segundos y sugerir trabajar con él con mensajes cortos”, dice Piker.



"Obtenemos un perfil de usuario y compartimos datos con padres y cuidadores que pueden usar para comunicarse mejor y tratar a los niños con autismo".



Según las propias pruebas de Poppins, los espectadores que probaron su plataforma estaban más comprometidos y atentos, y más preparados para cambiar de ver programas preescolares a series de televisión para adultos jóvenes.



Piker recuerda cómo su sobrino fue la inspiración para Poppins.



“Veía contenido para niños y niños pequeños, como TV para bebés o Teletubbies. Cada vez que veía los créditos finales, se ponía de pie frente a la pantalla, como si fuera la cosa más fascinante que jamás había visto.



“No habla, por lo que no puedes preguntar y no sabes, pero fue un comportamiento muy visual”.



Piker le hizo un video de 30 minutos de créditos finales por su cumpleaños, intercalados con saludos y mensajes.



“En el momento en que presioné reproducir, él simplemente se puso de pie frente a la pantalla y miró toda la media hora”, dice.



Eso lo llevó a investigar qué ven los niños autistas, profundizar más y hablar con terapeutas e investigadores.



“Me di cuenta de que la dieta en video de los niños con autismo tiende a ser muy diferente y muy distinta”, dice. “Y cada niño tiene su propio camino. Pero, por otro lado, surgen patrones claros.



“Algunos adolescentes solo ven programas para niños pequeños, otros solo ven animación, no acción en vivo, porque se sienten incómodos con las interacciones sociales o con el contacto visual.



“A algunos les gustan las imágenes de baja resolución, al estilo VHS. A muchos otros les gustan los títulos de películas, los viajes en ascensor, los trenes o cualquier contenido visual atractivo. Y están más interesados ​​en lo visual que en la historia”.



Piker ahora dirige un equipo de expertos en autismo y animación en Snowflix, la compañía detrás de Poppins. Planea, inicialmente, acceder al mercado estadounidense, cobrando una suscripción mensual por el servicio.



Hay aproximadamente siete millones de personas autistas en los Estados Unidos y un mercado bien establecido para los servicios de transmisión de TV de nicho, con 250 canales que muestran de todo, desde telenovelas asiáticas hasta programas para perros solos en casa.