Tres el exitoso operativo contra la Yihad Islámica, ha comenzado el conteo hacia el próximo

Suena a pesimismo, pero lamentablemente, es realismo absoluto: cabe suponer que nadie entendido en seguridad y lucha contra el terrorismo en Israel estima que el reciente choque con la organización terrorista Yihad Islámica en el marco del operativo “Escudo y Flecha” fue el último. Al terminar esta “ronda”, en cuyo marco fueron disparados entre el 9 y 13 de mayo desde la Franja de Gaza casi 1.500 cohetes hacia territorio israelí, está claro que ha comenzado la cuenta regresiva hacia el próximo choque.

¿Por qué?

Porque los terroristas no atacan a Israel para solucionar un diferendo político o para ponerse de acuerdo sobre tal o cual frontera, sino para tratar de dañarle lo más posible, en camino a lo que ven como su objetivo principal:destruirlo.

Confiamos al menos que tienen claro que no podrán hacerlo. Pero como no apuntan al beneficio de su pueblo sino al perjuicio a Israel, el criterio con el que se manejan no es el de una sociedad normal que quiere garantizar buena vida a su gente

Aún así, aunque esté claro que esto no ha sido el fin del terrorismo desde Gaza, vale la pena analizar cuáles son los logros obtenidos, los puntos a favor, los puntos que deben ser recordados. Es que también en la lucha contra fanáticos, puede haber puntos de inflexión que incidan en su camino.

Los muertos

Como es sabido, siempre que hay civiles palestinos muertos, es casi únicamente en eso que se concentran los reportes internacionales, a menudo sin mencionar que la mayoría de las bajas fueron terroristas, así como tampoco el hecho que Israel despliega grandes esfuerzos para minimizar el riesgo a los civiles.

En este último operativo, estos fueron los números:

- 20 terroristas (13 de la Yihad Islámica, 5 del Frente Popular y 2 de las brigadas Al Mujjahidin)

- 10 civiles (uno de ellos un miembro de Hamas que no era operativo armado). Todos los civiles murieron en los primeros ataques a los jefes terroristas, eran familiares o vecinos de los mismos.

- 4 civiles muertos por los cohetes de los propios terroristas que cayeron dentro de Gaza

- 1 niño que murió por un ataque cardíaco. Según los palestinos, por un ataque israelí, pero bien podría ser por otra razón.

La importancia del operativo

El operativo “Escudo y Flecha” fue una respuesta de Israel a los varios ataques con cohetes por parte de la Yihad Islámica desde Gaza, el último de los cuales había sido, tan solo una semana antes, intenso, con más de cien cohetes en un solo día. Y está claro, aunque no se lo haya proclamado explícitamente, que el punto central del operativo fue la eliminación de los principales jefes militares de la organización terrorista, tanto la comandancia máxima del ala armada como algunos de segundo rango. Esto tiene un efecto disuasivo de gran importancia, es uno de los elementos que más efecto tienen sobre los terroristas, aunque no los paraliza totalmente.

La intención no era lanzar una guerra de gran envergadura sino limitarse a un operativo amplio pero con fronteras claras contra la Yihad Islámica. Se logró, sin que intervenga Hamas, que es gobierno en la Franja de Gaza.

Un punto clave en la importancia del operativo fue el mensaje a Irán, patrón en gran medida de la Yihad, que durante todo el mes de Ramadán transmitió mensajes amenazadores.

Pero probablemente lo central sea que mientras los enemigos de Israel consideraban que el país se debilitó por las manifestaciones de protesta y proclamaciones de oficiales en la reserva contra el plan de “reforma judicial”, en la práctica quedó en claro cuán equivocados estaban. El país está unido para proteger su seguridad y combatir el terrorismo y los jefes de la oposición también lo dejaron en claro públicamente.

El analista israelí de Oriente Medio, que publica únicamente con su apodo Abu Ali Express, destacó que todos los demás frentes desde los cuales se amenaza a Israel se mantuvieron en silencio y no se sumaron a la Yihad Islámica. El tema de “la unión de las arenas” suele ser planteado como un escenario especialmente complejo para Israel. Claro que aún puede ocurrir en otro momento, pero eso no se dio en el último operativo.

“Durante la operación, todas las arenas mantuvieron silencio”, recalcó. “Un silencio particularmente estruendoso en el contexto de las amenazas escuchadas en el Día de Jerusalén iraní. Hubo calma en Cisjordania, desde Líbano, Siria, Jerusalem oriental, en las ciudades mixtas de Israel, los hutíes en Yemen y los chiitas en Irak”.

Especialmente notorio, evidentemente, fue el silencio de Hamas, que habló mucho y no hizo nada. No le viene nada mal que Israel mate a varios jefes de la Yihad Islámica.

Logros que dejan huellas

A pesar del punto que mencionamos al principio sobre el destaque en los medios de prensa sobre los civiles muertos, sin que se mencione lo suficiente el ataque con cohetes sobre la población israelí, a nivel político las acciones de Israel fueron vistas internacionalmente, entre las democracias, en general como legítimas, para defenderse. Claro que hubo notorias excepciones, como el nefasto comunicado de la Cancillería argentina, absolutamente tendencioso.

Otro elemento importante fue el nivel de la Inteligencia israelí. Compartimos al respecto el análisis del ya citado Abu Ali Express.

“Las capacidades de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel combinadas con el uso de fuego por parte de la Fuerza Aérea se destacaron por su dimensión y crearon una sensación de penetración profunda por parte de la inteligencia israelí entre los operativos militares de la Yihad Islámica; esto no pasó desapercibido por los jefes de las ramas militares de las compañías del eje chiíta, que siguieron de cerca todos y cada uno de los incidentes Esto es aparte del efecto de interrumpir la cadena de mando de la Yihad Islámica a través de la eliminación de 6 personas claves del primer rango en el liderazgo militar en la Franja de Gaza”.

Abu Ali destaca otro elemento que puede tener gran importancia de cara al futuro:

“También hay que señalar positivamente la sensación de rigidez de la posición israelí en las negociaciones del alto el fuego, elemento importante como ningún otro en Oriente Medio, en el que Israel ha fallado decenas de veces en el pasado debido a una aguda falta de comprensión del lenguaje de las negociaciones en Medio Oriente. Aunque las autoridades de gobierno y los militares habrían estado felices de concluir la operación unos días antes, el endurecimiento de las posiciones junto con la intensificación del fuego, dio sus frutos y fue precisamente el que trajo la ronda a un final más rápido. Esta es una lección importante para las siguientes rondas. Debe enmarcarse y guardarse en el siguiente archivo de operación”.

Ejemplos concretos

Hacer la guerra de modo que alcance los logros deseados sin cruzar límites que uno no desea, es un gran desafío. Abu Ali Express da tres ejemplos de actitudes y proclamaciones israelíes que tuvieron una influencia clara en la situación general y en el logro del alto el fuego, aunque en el momento puedan haber pasado como puntos aislados.

1. El anuncio del Consejero de Seguridad Nacional el sábado alrededor de las 15.30 que no hay alto el fuego y la prioridad es eliminar a los hombres armados - un anuncio que recibió una buena respuesta en las redes árabes.

2. El anuncio del Jefe de Estado Mayor el sábado hacia las 18:00 diciendo que la continuación de los disparos por parte de la Yihad Islámica permite al ejército profundizar sus logros a través de contramedidas y ataques. El anuncio fue repetido por los medios palestinos.

3. La decisión del coordinador de operaciones gubernamentales en los territorios el sábado hacia las 19:00 horas de aprobar la salida de las delegaciones extranjeras atascadas en la Franja de Gaza, a través del cruce fronterizo de Erez. Esto generó pánico en Gaza, a tal punto que el "comando del frente interno" de Hamás tuvo que publicar una aclaración de que se trataba de extranjeros que se encontraban temporalmente en la Franja y pidieron irse y que había (otros) extranjeros que aún permanecían en la Franja de Gaza. Los habitantes de Gaza estaban convencidos de que Israel estaba a punto de iniciar una campaña mucho más amplia. Eso creó mucha presión.

Dos horas después se anunció el alto el fuego.

En resumen, el operativo fue conducido con excelencia tanto desde el punto de vista militar como político. Es importante y ello puede incidir en el futuro.

Pero no es el fin de la lucha.

“Muro y Flecha” no fue el último operativo israelí contra el terrorismo en Gaza.