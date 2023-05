Chiara y su camino hacia el judaísmo

Conocí a Chiara en la última fiesta de Iom Haaztmaut en el Movie Center hace poco tiempo. Paula, su mamá me dijo que tenía una historia increíble para compartir. Y la verdad es que su historia es creíble y emocionante.

A continuación comparto sus palabras. Estas fueron las palabras que presentó cuando realizó la Conversión o Guiur

Me llamo Chiara Daglio Espasandín, tengo 17 años y estoy cursando 6to de Derecho en el Colegio Inglés. Empecé el proceso de Guiur con 16 años. Si tuviese que ponerle un comienzo a cómo empezó esta sensación de pertenencia al pueblo judío, diría que fue en el año 2019. Cursaba 3er año de liceo y uno de mis mejores amigos era judío, nuestros grupos de amigos se hicieron muy cercanos y nos juntábamos muy seguido (los del Colegio Inglés y los de la Escuela Integral Hebrea). Para mis amigos judíos, era muy habitual hablar de las tnuot a las que iban, por lo que nos contaban sobre eso y también sobre todo lo que aprendían de la tradición judía en el liceo. Recuerdo que escuchaba todo lo que nos contaban con otros ojos, con unos ojos más lindos, comparado a cualquier otra tradición. En ese año diría que fue cuando muy de a poquitito se fue gestando este gen judío en mí.

La familia de Chiara

Por otro lado y no menos importante, tanto mi familia materna como paterna están constituidas por judíos y cristianos. Ya que los primos de ambos son judíos. Durante todos estos años, esta diversidad familar, me brindó conocimiento sobre la tradición judía, sus rituales y festividades.

Pero realmente el año en el que este gen judío que llevaba dentro “estalló“ fue en el 2021. El que más llevaba la religión judía presente en mi familia era mi tío (primo de mi madre) Andrés Abt. Con Andrés teníamos una relación de tío y sobrina súper loca, ya que los dos éramos las ovejas negras de la familia porque nos encantaba hacer locuras que el resto de la familia no entendía mucho pero igualmente acompañaba. Solo con decirles que la última vez que lo vi fue cuando me acompañó a tirarme en paracaídas, luego de hacerlo él mismo y haberme inspirado a hacerlo, se darán cuenta que nuestra relación era hermosa.

Chiara con Andrés Abt

Unas dos semanas después de habernos tirado en paracaídas nos avisan que Andrés había dado positivo de Covid-19, estábamos todos preocupados por la noticia pero sabíamos que iba a estar bien porque era un hombre joven y sano. A medida que pasaron los días se puso cada vez peor y nos dieron la peor noticia. Hasta el último día de vida de Andrés, estaba convencida de que todo iba a salir bien y que Andrés iba a salir de ese hospital, nos íbamos a abrazar y le iba a poder decir lo que lo que lo extrañé esos días. Lamentablemente no fue así y se me fue mi tío e ídolo en cuestión de solo diez días.

Dos días después fue el sepelio, cuando llegamos el cementerio y vi el ataúd mi corazón no podía creerlo. Parecía un sueño del cual me quería despertar inmediatamente. Trataba de mirar a mi hermana menor y cuidarla porque era la primera vez que lamentablemente íbamos a un entierro. En ese momento mi cabeza era un caos llena de pensamientos, pero desde que llegué había escuchado atentamente al Rabino que en aquel momento ni siquiera sabía el nombre. Era Dany. En un determinado momento escucho que dice “ahora les voy a pedir que cuando se retiren del cementerio, vuelvan por un camino diferente que por el que ingresaron, para empezar el proceso de duelo desde lo positivo”. Lo que el Rabino había dicho me había llegado. En ese momento horrible se encendió una chispa en mi interior y supe que necesitaba saber más sobre esa tradición.

Unas dos semanas después llamé a la NCI para hacer un pedido que a mi parecer era un poco inusual. Quería pedir unas charlas con el Rabino que había dicho semejante cosa que me había llegado hasta el alma, para que me contara qué más decía la tradición judía en cuanto a cómo ir sobrellevando de a poco el duelo. Pensé que tal vez no era posible lo que yo pedía pero igualmente llamé. Gracias a Di-s que lo hice. Llamé y enseguida me dieron con Paty, quien amablemente y con un cariño imponente me contuvo y me agendó una llamada con el Rabino para el día siguiente. Tuve un par de charlas con Dany y me terminó de despertar este gen judío, pero sin querer hacerlo.

Pasado un mes, le planteé a Dany mi deseo de comenzar el proceso para convertirme en un miembro formal del Pueblo de Israel y finalmente comencé el proceso. Voy un año y no puedo poner en palabras (aunque trate y trate) lo que he vivido gracias al judaísmo.

El judaísmo estuvo en mis peores y mejores momentos. Me brindó tranquilidad espiritual cuando la necesité. Me dió amigos increíbles, momentos hermosos, valores, sentido de pertenencia a una comunidad, entre tantos otros. Me acercó al Creador y con ello la voluntad de levantarme cada día para construir la mejor versión de mi misma y no verla pasar, sino que ser parte de ella. Me enseñó a seguir manteniendo viva la historia de un pueblo que vivió cosas terribles y que cuenta con una resiliencia admirable.

Estoy sumamente tranquila porque sé que Di-s me acompaña en cada decisión y etapa de mi vida.

Realmente no puedo poner en palabras la felicidad y ese sentido de vivir la vida que me generó haber encontrado mi fe en el judaísmo.

Pero si hay algo que sé, y de eso estoy 100% segura, es que aunque tenga muchísimo por seguir aprendiendo de esta hermosa tradición, simplemente no puedo imaginarme mi vida sin llevar adelante una vida judía dentro del movimiento Masortí, en el cual encontré mi manera de llevar adelante mi experiencia judía rodeada de la gente que amo. Quiero que esto solo sea el comienzo de este hermoso “renacer”.

J- Chiara, quiero que me cuentes , ¿cómo fue tu primer acercamiento al judaísmo?

C- Yo crecí con el judaísmo cerca, tenía un grupo de amigos en 3º. de liceo, me contaban lo que aprendían en La Integal, siempre miré al judaísmo con una mirada positiva. Después cuando murió Andres Abt, hice un click. Andrés era el que más llevaba la tradición judía en la familia.

En un momento. en el sepelio de Andres, el Rabino Dany Dolinsky dijo de volver por un camino distinto al que llegamos al lugar de la tumba y a mí en ese momento me pasa algo. Porque en 10 días se fue mi tío, mi amigo y yo me sentía perdida. Hubo algo que llamó mi atención en las palabras del Rabino Dolinksy. A las 2 semanas, conseguí el teléfono de la NCI y quise saber que más decía el judaísmo sobre el duelo. Dani no buscaba convertirme. Yo soy bautizada y quería saber más. Tuve un mes de charlas y me di cuenta que yo quería conocer más sobre ese modo de vida. Les conté a mis padres que yo quería comenzar con el proceso de conversión, gyur, y ellos estuvieron de acuerdo. El judaísmo no es solo una religión, es un estilo de vida. Hoy día me doy cuenta que hice lo correcto.

J ¿Qué paso con tu grupo de pertenencia? No todos los amigos están de acuerdo con un cambio de vida así, siempre hay detractores.

C Un de mis mejores amigos me dijo que los judíos mataron a Jesus. Increíble que un joven diga eso. Me separé de la gente que no me apoyó. Fue por amor esa decisión.

J. No fue por un novio que te convertiste o no te convertiste.

C Yo no iba a cambiar, iba a mejorar. Yo pienso que el tema del odio a los judíos es por la ignorancia.

J ¿Alguna vez en tu vínculo con Andres le planteaste qué tenías intenciones de convertirte al judaísmo?

C Andres llevaba la tradición judía. El salía a la callle como judío, lo llevaba a cabo, en cada día, saludaba a cada vecino como judío, sin llevar un distintivo ,hacia su vida. La que me trasmite judaísmo ahora es Analía, tu esposa.

J. ¿Qué pensas del judaísmo y el duelo?

Fue un momento horrible, yo pasé muy mal cuando murió Andrés (fueron 10 días), no pensaba que existía un Dios. El judaísmo te invita a celebrar la vida, eso me lo tramistió el movimiento masortí Recordar lo que se vivió con esa persona. Cuando murió Andres, yo no quería saber de nada. Por eso se decía Leijaim Anfrés, lo decía siempre, celebrar la vida y enorgullecer a la persona en vida. Cuando ponemos la piedrita en la tumba, nos llevamos un poco de esa persona.

C. Nunca vi el sentido de comunidad que vi en los judíos en otra parte.

J. El judaísmo está basado en comunidad, por eso el kadish, la oración por los muertos, se necesitan 10. Es una religión que se vive en comunidad.

C. A mí me llamó la atención, el amor de la comunidad, un grupo humano que está ahí y entiende mi dolor.

J. ¿Qué te pasó en el proceso de estudio con la gente que conociste y los desafíos que se presentaron?

C. Mi profesora en la NCi fue Laura Blas que fue profesora de Andrés en la Ariel, esto es mucho más que una coincidencia. Me di cuenta con el estudio que el judaísmo no era una religión solamente. Me emociono mucho con el Shma Israel, cosas que no se poner en palabras, siento en el corazón. Yo creo en la historia de este pueblo y conocí gente divina .El judaísmo estuvo en mis peores momentos y también en los mejores.

J. ¿Pensas ir a Israel? ¿Vos entendes la identificación del judaísmo con Israel?

C Voy en julio con Taglit, es la primera vez que voy y estoy muy emocionada.

Sé que voy a encontrar una diversidad cultural, como dijo Golda, los judíos vuelven a Israel, no van.

J. ¿Qué planes tenes respecto al guyur en tu vida?

Yo mejoré como persona, me levanto, digo Mode Ani, realizo el lavado de manos, me levanto agradeciendo. Salgo a la calle y llevo la mejor versión de mí misma, eso lo saque del judaísmo, focalizar en el hecho de estar vivos y construir lo mejor. Lo de ser buena persona me lo enseñó el judaísmo y de querer al otro.

Mi abuela materna que va a misa, y llora en un Cabalat Shabat porque está feliz por mí.

Tu familia está llena de seres humanos s increíbles, que no tiene que ver con el judaísmo sino con la vida misma

J. ¿En la conversión conociste gente de todas las edades?

Conocí gente muy distinta, no importan las edades, todos coincidíamos en esto, fue muy linda la gente. Me importa recalcar el enorme el apoyo de mi familia, me conecté con una tía abuela y ahora tenemos una relación hermosa. Cada día me levanto y digo que lindo ser judía.

El judaísmo no da respuestas sino preguntas, cada cosa hay 5 respuestas. ¿Como lo vivis?

C - Yo , con las charlas con Dani, no siempre me brindó respuestas, en el tema del duelo no encontré respuestas. A mí el judaísmo en el parasha de la semana, hay que interpretar, hay una enseñanza, me voy del cabalat shabat con algo nuevo, siempre me enseña algo.

Gracias Chiara