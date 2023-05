Facundo Arana con los abuelos del Hogar Israelita

Cuando hablamos del Hogar, sabemos que es un lugar de puertas abiertas, hasta podríamos decir que es, también, un centro cultural.



Recientemente, antes de salir la primera estrella de Shabat, otra estrella llegó a Burgues a iluminarlo: el actor Facundo Arana.



El galán, conocido por protagonizar telenovelas como Muñeca Brava, Chiquititas, Yago Pasión Morena, Padre Coraje, Sos mi Vida, Farsantes, 099 Central, entre otras, deleitó a los residentes de la Residencia Hogar Israelita con una charla super emotiva, donde no solo habló de su camino artístico, sino que recordó a su amiga China Zorrilla y del momento de haber superado un cáncer.



Con un optimismo único y una dulzura amorosa, Facundo comentó: “Ahora hay más trabajo para los actores que hace un tiempo, pero cambió de la televisión a las distintas plataformas”. De todas formas, él prefiere tener tiempo para estar con sus hijos y esposa (María Zunini) y hacer teatro, que le permite tener el día libre por lo que puede despertar a sus hijos, llevarlos a la escuela, esperarlos con el almuerzo y recién en la tarde se va a trabajar. Esto solo le cambia cuando se va de gira, por lo que lo elige. Entiende que es muy importante estar con su familia, que ahora es el momento de eso.

Elisa, una abuela admiradora del actor, le consultó si tenía animales. Facundo se tentó de la risa y les contó que vive en una casa en medio de la naturaleza con sus hijos, su esposa, perro, gato, caballo, chancho, hurón y cabra.



Comentó emocionado “Nadie puede darle el valor a un atardecer más que la persona que ha visto muchos atardeceres y ha pasado muchas cosas en la vida, eso le da otro valor y significado a cada ocaso. Yo puedo hacerlo desde mis 51, pero ustedes, ustedes sí que saben de ese valor”.

Cuando cerró la charla, luego de varias preguntas, dijo: “D”s crea al mundo en 7 días, primero hizo muchas cosas, pero en el séptimo día descansó. Tenemos derecho a descansar luego de haber vivido con tanta pasión, pero descansar no es dejar de vivir, de ninguna manera. Descansar es la parte más linda de vivir después de mucha aventura. Descansar para ver qué capítulo escribimos, para saber cómo sigue, mientras descansamos. Se los pido por favor, grábenselo porque todos ustedes lo saben, no se lo olviden, descasar no es dejar de vivir, se ganaron el derecho a descansar mientras viven, es el séptimo día”.

Luego de compartir la tarde con los residentes de la Residencia, quiso conocer el nuevo Centro especializado en demencias y Alzheimer ubicado en otro edificio de Burgues. Quedó impactado con el pienso y la dedicación del equipo del Hogar Israelita. Entendió el compromiso en poder atender a las distintas tipo de vejeces, porque no todos envejecen igual. Luego de recorrer, acompañó en la merienda a los residentes del Centro, siendo mismo él quien pidió servirla.

Al salir del Centro para ya despedirse de los residentes que aún lo esperaban en la residencia (como fans a la salida de un teatro), lo interceptaron en el camino Susy y Becky con dos jalot.

En el instagram del Hogar se puede encontrar un video (reel) de ese momento que ya superó las 250.000 reproducciones.



Facundo demostró no solo ser un seductor nato, sino que tiene una calidez humana increíble y admirable.

Este encuentro fue gracias al productor Diego Sorondo, que con gran sensibilidad hizo lo posible para que esto sucediera.