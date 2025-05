Vidas Uruguayas en Israel : Meital Norman

Hace mucho que no publicamos entrevistas en el marco de la sección “Vidas Uruguayas en Israel” que siempre nos gustó mucho, pero que nos ha quedado relegada por la dinámica demandante del trabajo con otros temas. Nos place en especial reanudarla con esta entrevista con Meital Norman.

Meital (33) está hace 4 años en Israel. Es profesional de la educación y la salud mental, especializada en la niñez. A comienzos del 2025 abrió un centro de asesoramiento, terapia y aprendizaje para niños. Es Licenciada en psicomotricidad, maestra recibida en la Escuela Integral y pronto Magister especializada en dificultades del aprendizaje.

P: Meital, tuvimos recientemente un encuentro casual lindo, en un parque, y cuando me contaste a qué te dedicás y que estás hace unos cuatro años en Israel, pensé que sería ideal reanudar contigo la sección "Vidas uruguayas en Israel". Y nada mejor que cerca de Iom Haatzmaut...¿Estás de acuerdo con conectar ambas cosas, celebrando a Israel aunque hay también tantos problemas con los que lidiar?

R: Claro, muy honrada de reanudar juntas esta sección tan valiosa y celebrar el espíritu sionista de nuestra comunidad. Estamos en una época de mucha incertidumbre y dolor. Pienso que este tipo de notas puede generar una sensación de normalidad y esperanza en aquellos que lo viven a la distancia, como mi familia que desde Uruguay me ve lidiar con las dificultades de nuevos desafíos y de una realidad agotadora emocional y mentalmente que se volvió nuestra nueva normalidad con superaciones y alegrías también. Esta dinámica especial que aparece mucho en las festividades judías y sionistas, la preparación de Purim con el ayuno de la fecha (Taanít Ester) o Iom Hazikaron, el día recordatorio, un día antes que Iom Haatzmaut, demuestra lo valioso de ver las alegrías también cuando estamos en momentos dolorosos y lo importante de recordar que la oscuridad existe aunque estemos en épocas de luz. Pero también para nosotras, que vivimos acá, es una gran oportunidad de conectar con nuestras raíces que nos trajeron hasta este lugar y a este momento, la comunidad judeo- sionista del Uruguay.

P: Muy oportunos todos tus comentarios. Meital ¿Cómo ves vos a Israel hoy? ¿Sentís el cambio desde el 7 de octubre?

R: El cambio es tangible, desde lo más diario hasta en el espíritu de la sociedad. Diariamente estamos inmersos en imágenes de los secuestrados, soldados, el amarillo que simboliza la lucha por su liberación nos acompaña diariamente, es imposible no pensar en ellos y en los que no están. Estamos en un continuo tira y afloje social y político, una normalidad un tanto caótica y desconectada, muy esperable y necesaria para nuestra sanidad. Ya más de un año y medio de mucha tristeza, vemos casi diariamente odio, dolor, muerte, es esencial que sepamos vivir y hacerlo de lleno: celebrar la vida y el existir. Me resulta fascinante la forma en la que el israelí, me incluyo a veces, ríe más fuerte aún y pone en primer lugar la vida en épocas oscuras, la psicología del judaísmo. Todo esto se ve en cada aspecto social: económicamente estamos bajo mucha presión y aún así abren nuevos comercios y la gente viaja y sale. En lo político estamos muy divididos pero las municipalidades siguen creando espacios comunes atractivos y fortaleciendo las ciudades, la gente sigue abriendo organismos sociales y aportando a la comunidad, nuestro espíritu está bastante quebrado pero sigue habiendo cientos de civiles haciendo hasbará (esclarecimiento) en redes, llegando a comunidades en el mundo para contar lo que vivimos y acá seguimos celebrando las alegrías personales de todos.

El desafío laboral

P: Contame por favor en qué consiste tu trabajo.

R: En pocas palabras, ayudo a niños y niñas a atravesar dificultades en el aprendizaje y en el desarrollo social, afectivo y motriz, de forma que adquieran herramientas para toda la vida, tanto dentro como fuera del mundo educativo. También brindo apoyo a padres y equipos educativos en procesos de acompañamiento de estos niños. Muchas veces el trabajo se concentra más aún en este vínculo. Para hacer todo esto abrí mi propia clínica en Ramat Gan, a minutos de Tel Aviv. La realidad es que hacer lo que me apasiona requiere de emprender y eso para mí es el gran desafío. Un enorme proyecto al cual me estoy adentrando sola, pero con el apoyo y ayuda de mis amigos y mi familia.

P: ¿Es difícil insertarse en ese campo en Israel cuando sos relativamente nueva en el país? ¿Cuáles son los desafíos principales?

R: Claramente el camino no es fácil, en especial por el manejo de la burocracia en Hebreo. Yo tuve la suerte de hacer aliá con un nivel alto de hebreo por haber sido Morá en Uruguay, y de haberlo mejorado por estudiar en hebreo y haber buscado cursos para perfeccionarlo. Pero eso no me preparó para los tantos documentos y reglamentaciones en hebreo, tanto como asalariada en el pasado como hoy día como independiente. Hoy día mi mayor desafío es hacerme conocer en las diferentes comunidades educativas, ya que haber inmigrado significa también no haber crecido acá y tener menos contactos que la media israelí.

P:¿Tenés consejos que pueden ayudar a nuevos inmigrantes?

R: Primero, trata de reforzar tu hebreo, trabajes o no en hebreo es casi esencial a nivel social. Segundo, trata de ponerte en contacto con olim (inmigrantes) que estén en tu área profesional para saber cuáles son los pasos que debes dar, qué grupos(WhatsApp y Facebook) existen que te den la información que necesitas en castellano. Por último, sácate la vergüenza y animate, tu experiencia fuera de Israel tiene mucho valor acá también!

La decisión de radicarse en Israel

P: ¿Cuál fue tu historia de aliá?

R: La realidad es que siempre estuve conectada con Israel, viví en el centro de Israel hasta mis 4 años cuando nos fuimos a Uruguay y siento que lo de mis padres fue siempre una sede de la embajada porque estaba inmersa en la cultura y la historia de Israel, sin dudas una casa muy sionista, así que siempre supe que volvería. En el 2021 todo cerró, había ya terminado la licenciatura, había crecido profesionalmente, y conocimos la vida en cuarentena. Decidí que ya era momento. Las aliot (inmigraciones) en tiempos de COVID fueron bastante tormentosas. A mí me llevó más de 72 horas de viaje, la posibilidad que me devuelvan en la mitad del camino y una semana entre cuatro paredes del Dan Panorama, mis primeras elecciones las pasé allí y también el comienzo de TAKA(programa para futuros estudiantes universitarios Olim); todo esto habiendo recibido la confirmación del pasaje tan solo unos días antes de salir. Y una vez acá todo fluyó, trabajé en programas de jóvenes como madrija (guía, líder), era instructora de bailes israelíes, o sea marikidá de rikudei ama para todas las edades, creé talleres para el acompañamiento del desarrollo de niños, fui Morá y mejanejet (la maestra central de una clase) en una escuela primaria en Tel Aviv, acompañé familias con niños pequeños afectadas por la guerra en programas del ministerio de bienestar social(Desarrollo Social en Uruguay), empecé un master para luego decidirme por otro, y todo esto dio a lugar a cumplir un sueño: abrir mi propia clínica en Israel.

P: Casi me pierdo con tanta cosa...imponente tu ritmo. Te felicito. Contame por favor a quién tenés en Uruguay. Yo conozco y recuerdo bien de la Integral a tu papá Alberto y a tu tía Silvia.

R: Así es. En Uruguay están mis viejos (no se enojen por el uruguayismo) Alberto y Laura, mis hermanas Aianá e Iamit con mis cuñados, y un bombón de 1 año y medio, Noah el hijo de Aianá y Pablo, de lo más difícil de estar lejos. Y también amigos y colegas a los cuales llevo conmigo siempre.

Meital con sus padres Alberto y Laura, en su reciente visita a Israel, y sus tíos

P: ¿Cómo era tu vida en Uruguay? Estudio, trabajo, tnuá (movimiento juvenil).

R: Muy comunitaria, trabajé en la Escuela Integral y en el Yavne, en la Kehila y la NCI, en ACIZ, en el Hogar Israelita y en los últimos años en la Sojnut, específicamente en Nativ. Por los rikudei am (los bailes israelíes) me acerqué a varias comunidades, coproduje varios eventos comunitarios como Iom Haatzmaut y Iom hashoa, me dieron muchas herramientas creativas para dirigir proyectos y una mirada abarcativa. Trabajé en el mundo artístico fuera de la comunidad también.

Nativ me dio la oportunidad de acercarme a las tnuot y al mundo del voluntariado, con organizaciones creadas en nuestra comunidad como MiMochi y Escuelas Vinculadas a la cual guardo un gran cariño por continuar nuestra colaboración también en Israel en situación de guerra. También fui voluntaria en Proyecto Shoa, el cual me parece de lo más importante y transformador.

En mi adolescencia, fui principalmente a Israel Hatzeira y cuando cerró volví a Jazit, a las dos les tengo un gran cariño.

En cuanto a los estudios, soy técnica en diseño gráfico de la ORT, licenciada en psicomotricidad de CEDIIAP, certificada en docencia de hebreo y educación judía de la Escuela Integral, y educación primaria y secundaria en la Escuela Integral también, ya era como mi casa, cada vez que visito Uruguay también visito a mi querida escuela.

P: Y en Israel tu grupo de amigos ¿cómo está compuesto?

R: Tengo la suerte de tener amigos uruguayos que ya eran muy cercanos antes de nuestra alía, son mis hermanos que elegí que terminaron siendo prácticamente mis vecinos, los veo más que a nadie y agradezco de tener personas tan compañeras a mi lado. También me acerqué a otros uruguayos en los cuales encontré nuevas amistades y de las más cercanas. Al comienzo de la guerra me invitaron a formar parte de un grupo de mujeres latinas, en su mayoría argentinas, alrededor de los 30 años, con las cuales nos acompañamos en este viaje que es la aliá solas en situación de guerra; allí encontré muy buenas amigas. Mis amigos israelíes vinieron por diferentes regalos de la vida como olá jadasha, nueva inmigrante. Todos ellos son muy valiosos para mí me encanta ver sus logros y tener su compañía en todos los míos. Sin duda no hubiese podido con todos los desafíos de la alía sin ellos!

Parte de un grupo de amigas, en este caso la mayoría argentinas

Meital con algunos de sus amigos, que la acompañaron cuando inauguró su clínica

A MODO DE CONCLUSIÓN

P: ¿Qué te gustaría traer de Uruguay a tu vida en Israel y qué te parece que le vendría bien a Uruguay tener de Israel?

R: Traigo de Uruguay a Israel la amabilidad que a veces falta acá, las juntadas con mate, los asados con cumbia y plena, a veces hasta no me aguanto y traduzco dichos uruguayos al hebreo (que nadie entiende claro). De Israel a Uruguay, mandaría algo de jutzpá israelit , de atrevimiento u osadía israelí, que a veces viene bien . Y la increíble resiliencia israelí que demuestra que no hay más nada importante que vivir tu vida al máximo.

P: Muchas gracias Meital. Te deseo mucho éxito.

R: Gracias a vos!