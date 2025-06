El exabrupto de Trump contra Israel

El vínculo y el nivel de coordinación entre Israel y Estados Unidos en relación a la guerra contra la amenaza iraní no tuvo precedentes. Los mutuos elogios entre el Presidente Donald Trump y el Primer Ministro Biniamin Netanyahu, fueron ganados por ambos. Pero este martes, justamente tras una violación por parte de Irán del alto el fuego, al saber que aviones israelíes iban a responder contra blancos iraníes, Trump tuvo un exabrupto bastante grosero e injusto contra Israel. Sus declaraciones seguramente dejaron atónitos a muchos en el gobierno, pero estaba claro que evidentemente nadie iba a responderle.

Compartimos primero sus palabras y luego agregamos unos comentarios de nuestra parte.

“No me gusta que Israel esté saliendo ahora. Hubo un cohete que, supongo, fue lanzado por error [por Irán]. Fue después del límite de tiempo, y falló su objetivo. Y ahora Israel sale a atacar. Estos tipos tienen que calmarse. Ridículo….

No me gustaron muchas cosas de las que vi ayer. No me gustó que Israel atacara justo después de que hicimos el acuerdo. No tenían que hacerlo. Y no me gustó que... La represalia [iraní] fue muy fuerte. Pero, siendo justos, Israel lanzó mucho.”

Y ahora escucho que Israel salió porque sintió que [el acuerdo] fue violado por un cohete que no cayó en ningún lado. Eso no es lo que queremos, te lo digo. Y te digo, tampoco estoy contento con eso, Israel.

Todo lo que hago es jugar con ambos lados.

Tenemos que lograr que Israel se calme, porque esta mañana salieron a una misión. Ahora tengo que hacer que Israel se calme.

Creo que ambos violaron [el alto el fuego]. No estoy seguro de que lo hicieran intencionalmente. No pudieron hacer que su gente se retirara. No me gusta que Israel haya salido esta mañana. Voy a ver si puedo detenerlo.

El [programa nuclear iraní] ha sido completamente demolido. Esos pilotos de B-2 hicieron un trabajo increíble… Esos pilotos dieron en sus objetivos. Esos objetivos fueron destruidos. … Irán nunca reconstruirá su programa nuclear… Ese lugar [Fordo] está bajo la roca. Ese lugar está demolido… Ese lugar ya no existe… Mira los impactos precisos.”

“Sí, creo que Irán todavía está comprometido con el acuerdo. Violaron. Pero Israel también violó…”

Israel, apenas hicimos el acuerdo, salió y lanzó una carga de bombas como nunca había visto antes. La mayor carga que hemos visto. No estoy contento con Israel. Sabes, cuando digo, ok, ahora tienen 12 horas, no se sale en la primera hora a soltar todo lo que tienes sobre ellos. Así que no estoy contento con ellos. Tampoco estoy contento con Irán. Pero estoy realmente molesto si Israel está saliendo esta mañana por un cohete que no cayó, que fue disparado, tal vez por error, y que no aterrizó. No me gusta eso.”

¿Sabes qué? Básicamente tenemos a dos países que han estado peleando tanto y tan duro que ya no saben una m…. de lo que están haciendo. ¿Entienden eso?”

Agregó una exhortación/exigencia explícita:

“Israel. No lances esas bombas. Si lo haces, será una violación grave. ¡Trae a tus pilotos a casa, ahora! Donald J. Trump, presidente de Estados Unidos", escribió en la red social que creó, Truth Social.

Además dijo: "ISRAEL no va a atacar a Irán. Todos los aviones darán la vuelta y regresarán a casa, mientras hacen un amistoso 'saludo de avión' a Irán". ¡Nadie saldrá herido, el alto el fuego está en vigor! ¡Gracias por su atención a este asunto!".

Ahora, unos comentarios.

Trump presenta a veces una realidad alternativa, que describe de acuerdo a lo que afianza su narrativa. Su crítica a Israel por sus fuertes ataques en Irán- en referencia a lo que ocurrió en la noche entre lunes y martes- no se ajusta a la realidad. El alto el fuego no sólo que no había entrado en vigencia cuando Israel atacó en Teherán sino que la presentación original del alto el fuego por parte del presidente, señalaba que éste comenzaba para Irán a las 7 de la mañana y para Israel doce horas más tarde. Eso de por sí era extraño, un alto el fuego no funciona así, pero fue lo que él dijo. Después quedó claro que estaba mal presentado, pero de todos modos, ninguno de los ataques de Israel fue llevado a cabo después de la entrada en vigencia del alto el fuego.

Y eso, sin mencionar lo injusto de poner a Israel al mismo nivel que Irán al referirse a la violación del alto el fuego por parte de Irán y lo que iba a ser una respuesta israelí a ello. No es lo mismo.

Esto no hace olvidar en absoluto todo lo que Trump ha hecho en esta guerra-que él decidió denominar “la guerra de los 12 días”- para apoyar a Israel tanto en la parte declarativa como práctica.Pero este último incidente fue chocante y estaba de más.