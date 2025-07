La caída del Imperio Chiita de Irán y la batalla por un Nuevo Medio Oriente.

Durante casi medio siglo, la República Islámica de Irán persiguió un ambicioso y ideológicamente motivado proyecto regional. Nacida de la Revolución Islámica de 1979, esta visión buscaba construir un eje chiita transnacional que proyectara la influencia de Teherán en todo Medio Oriente. Era un imperio sin fronteras, sostenido no por tratados ni instituciones formales, sino por fervor ideológico, milicias aliadas y los Guardianes de la Revolución iraní (IRGC).

A principios de los años 2020, la República Islámica se había incrustado profundamente en la estructura política y militar de Irak, Siria, Líbano y Yemen. Sus representantes dominaban instituciones estatales, alteraban equilibrios de poder locales y convertían al régimen iraní en la fuerza más disruptiva de la región. Ese imperio parecía sólido, incluso inquebrantable... hasta el 7 de octubre de 2023.

Ese día, Hamás —pilar clave de la red de aliados de Irán— lanzó un brutal ataque terrorista contra Israel. Ya fuera coordinado directamente por Teherán o simplemente inspirado por él, el resultado fue el mismo: un giro sísmico en la estrategia de seguridad israelí. Israel abandonó su doctrina de "la Guerra entre Guerras" —operaciones calibradas y mayormente encubiertas para debilitar sin provocar— y adoptó la confrontación abierta. La paciencia estratégica dio paso a una nueva doctrina: no desmembrar, sino decapitar al pulpo iraní. Por primera vez, Irán se convirtió en objetivo directo.

Los primeros golpes fueron contra sus defensas externas. Hamás y Hezbolá sufrieron ataques implacables y perdieron gran parte de su capacidad operativa. Pero el punto de quiebre fue cuando el régimen de Bashar al-Ásad, durante años sostenido por Irán, comenzó a desmoronarse bajo la presión coordinada de Israel y fuerzas rebeldes. Perder Siria no solo privó a Irán de un aliado clave, sino que cortó el corredor terrestre hacia Líbano y el frente israelí. Fue una fractura en la columna vertebral del llamado “Creciente Chiita”.

Luego vinieron los ataques dentro del propio Irán. Durante doce días consecutivos, Israel lanzó una campaña aérea devastadora contra instalaciones nucleares, centros de comando militar e infraestructura dentro del territorio iraní. La casi total eliminación del alto mando militar iraní estremeció al régimen. Sin embargo, Teherán contraatacó lanzando misiles destructivos contra ciudades israelíes, transformando el conflicto en una guerra de desgaste sin precedentes en escala e intensidad.

Temiendo una escalada regional, Estados Unidos intervino. En lo que se interpretó como un intento de frenar el conflicto más que prolongarlo, la Fuerza Aérea estadounidense atacó los sitios nucleares más críticos de Irán, fuente primaria del enfrentamiento con Israel. Tras los bombardeos, el presidente Trump pidió rápidamente un alto al fuego entre Israel e Irán, buscando evitar un conflicto prolongado como los que han atormentado la política exterior estadounidense por décadas.

Pero el alto al fuego no trajo cierre. Solo congeló un conflicto en el que ninguna de las partes logró sus objetivos estratégicos. Israel no logró derribar al régimen iraní ni desmantelar totalmente su programa nuclear. Irán no logró mantener a Israel fuera de su territorio ni impedir futuros intentos de cambio de régimen. Al bajar la intensidad del enfrentamiento, ambos bandos se apresuraron a declararse vencedores mientras seguían intercambiando amenazas.

El imperio chiita que Irán cultivó durante décadas yace ahora en ruinas: sus provincias externas perdidas, su aparato militar debilitado y su programa nuclear gravemente dañado. Aun así, la República Islámica sobrevivió. Recuperó el control interno e incluso logró reavivar cierto sentimiento patriótico. Mientras tanto, aliados globales como China y Rusia comenzaron a recalibrar su enfoque. Sorprendidos por la magnitud y velocidad del conflicto, ahora es probable que ofrezcan apoyo encubierto a Irán para ayudarlo a resistir futuros ataques israelíes y reconstruir parte de su capacidad estratégica.

Además, muchos opositores del régimen, tanto dentro como fuera de Irán, expresan preocupación sobre lo que podría venir después de un colapso caótico: una guerra prolongada, la falta de una alternativa democrática unificada, el riesgo de guerra civil, la desintegración del Estado e incluso el colapso civilizacional. La renuencia de los países vecinos a involucrarse en una transición inestable contribuye a una postura cautelosa en todos los niveles: interno, regional e internacional.

Como he argumentado durante mucho tiempo, el pueblo iraní, sus vecinos y buena parte de la comunidad global desean un cambio en Irán, pero no al precio del caos que podría devorarlos a todos.

Los ataques israelíes dejaron en claro que el cambio de régimen en Irán no puede lograrse solo con ataques aéreos o operaciones de precisión. Derrocar un régimen tan profundamente arraigado requeriría una invasión terrestre, algo que solo Estados Unidos podría llevar a cabo. Pero tanto demócratas como republicanos están cansados de las "guerras eternas", y la base política de Trump (MAGA) rechaza con firmeza otro pantano en Medio Oriente. Esa opción, por ahora, es políticamente inviable.

En cambio, Washington podría optar por respaldar a Israel en una campaña prolongada de degradación estratégica, con más transferencias de armas, cooperación en inteligencia y apoyo logístico. Ya se habla en el Congreso de proporcionar bombarderos B-2 y bombas perforadoras GBU-57 a Israel. El objetivo sería erosionar lentamente el poder militar, nuclear e incluso civil de Irán, con la esperanza de que eso incline a la población contra el régimen.

Pero ese camino también entraña graves riesgos para la seguridad regional y global. Si los ataques israelíes no logran derribar al régimen, podrían empujar a Teherán a tomar una decisión fatal: acelerar su desarrollo nuclear y desatar una guerra total, no solo contra Israel, sino también contra los Estados del Golfo y los intereses occidentales. Un régimen desesperado con misiles balísticos podría incluso atacar directamente suelo europeo. Este conflicto podría escalar más allá de Medio Oriente, involucrando potencias globales y desatando una conflagración de consecuencias impredecibles.

Medio Oriente ha entrado en una nueva era post-imperio chiita. El orden previo al 7 de octubre ya no existe. El imperio regional de Irán está en ruinas e Israel afirma su poder con firmeza. El equilibrio de poder está cambiando rápidamente, y actores como los Estados árabes, Pakistán y Turquía están ajustando sus posturas anticipando lo que viene. El futuro podría traer una coexistencia tensa o una guerra total. Sea cual sea el resultado, una cosa es segura: Medio Oriente nunca volverá a ser lo que era antes del 7 de octubre, el “11 de septiembre” de Israel.

—

Reza Parchizadeh, PhD, es politólogo, especialista en política exterior y experto en Medio Oriente. Ha escrito ampliamente sobre el programa nuclear iraní y sus ambiciones geopolíticas. Ha aparecido en Al Arabiya, BBC, Fox News, Radio Israel y es analista habitual de Voice of America (gobierno de EE. UU.).