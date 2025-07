Aquí puedes saber la verdad sobre la foto que desató la campaña de la hambruna en Gaza

Este no es el rostro de la hambruna. Es el rostro de un niño médicamente vulnerable cuyo sufrimiento fue secuestrado y convertido en arma, primero por Hamás y luego por los medios globales.

La imagen que mintió

A menos que hayas estado escondido bajo una piedra toda la semana, habrás visto las imágenes virales de Mohammed, el niño víctima de la hambruna en Gaza. La imagen utilizada por la mayoría de estos medios fue licenciada a Anadolu, una agencia de noticias estatal turca con sede en Ankara. Las fotos fueron tomadas por el fotógrafo residente en Gaza, Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini, y subidas a su cuenta de Instagram el 22 de julio, un día antes de que el Express las publicara en su portada. Pero, de hecho, otra cuenta con sede en Gaza, Saeed Mohammed, había compartido imágenes similares incluso antes.

El frenesí mundial comenzó el 23 de julio de 2025, cuando el Daily Express publicó la imagen de Mohammed en su portada. El artículo utiliza la imagen de Mohammed para promover la narrativa de una hambruna masiva en Gaza.

En cuestión de horas, casi todos los principales medios de comunicación usaban la imagen para contar la misma historia. Sky News, CNN, The Guardian, Daily Mail, New York Times y The Times (Reino Unido) la difundieron, reforzando el mensaje: Gaza está sumida en una hambruna masiva, y esta imagen es la prueba.

Solo que esta imagen no prueba nada. Imágenes más amplias e inéditas muestran a Joud, el hermano sano de Mohammed, quien nació el 18 de abril de 2022 y tiene 3 años. Mohammed nació el 23 de diciembre de 2023, solo dos meses después del 7 de octubre.

Lo que podemos ver en las imágenes es que tanto la madre de Mohammed como su hermano mayor se ven saludables y no sufren ningún tipo de inanición que pueda causar la delgadez que padece Mohammed. Esto es visible en múltiples imágenes que tenemos en nuestro poder. Las imágenes publicadas en los diversos noticieros y publicaciones han sido recortadas deliberadamente para eliminar la imagen del hermano sano, difuminándolo hasta el olvido, o los periodistas han optado por usar fotos en las que el hermano no es visible en absoluto.

La verdad sobre Mohammed

Mohammed Zakariya Ayyoub al-Matouq/Mutawwaq nació con graves trastornos genéticos. Ha necesitado suplementos médicos especializados desde su nacimiento. Al igual que en ejemplos anteriores de medios de comunicación que utilizan la imagen de "niños hambrientos" desde el verano de 2024, la imagen es la de un niño con problemas de salud subyacentes (y ocultos).

Un informe médico emitido en mayo de 2025 por la Asociación Basma para el Socorro en Gaza afirma que a Mohammed se le ha diagnosticado parálisis cerebral, un conjunto de trastornos neurológicos que afectan el movimiento, el tono muscular y la postura. El informe señala que sufre hipoxemia (bajo nivel de oxígeno en la sangre), posiblemente relacionada con un presunto trastorno genético heredado con un patrón autosómico recesivo.

No hay discusión. He visto una copia de este informe (pero obviamente no presentaré aquí el diagnóstico médico completo del niño). Fue firmado por el Dr. Saeed Mohammed Al Nassan el 20 de mayo de 2025:

Esta revelación plantea graves problemas de integridad mediática. The Daily Express recogió una imagen viral que circulaba en línea y la publicó sin verificación ni contexto: un ejemplo clásico de periodismo clickbait, donde el impacto emocional se prioriza por encima de todo lo demás.

La BBC, como de costumbre, fue un paso más allá. *Habló* con su madre, Huda Yassin Al-Matouq/Mutawwaq, y produjo una entrevista de 64 segundos que, por alguna razón, omitió revelar que Mohammed era un niño nacido con problemas genéticos y complejas dependencias médicas. Incluso en el video de la BBC, la madre alude a esto, haciendo referencia a una prolongada lucha, incluyendo sesiones de fisioterapia que lo ayudaron a ponerse de pie. La curvatura de la columna vertebral es otra pista clave que vincula al niño con un diagnóstico de parálisis cerebral. Pero el narrador de la BBC nunca lo menciona, dejando al público creer que la desgarradora condición física que estamos viendo es el resultado de una hambruna generalizada.

Esto no es periodismo. Son los medios estatales del Reino Unido impulsando deliberadamente una narrativa engañosa que solo sirve para beneficiar a Hamás y crear noticias falsas.

Cómo se utilizó al padre de Mohammed para crear una narrativa

La historia que se cuenta a través de los medios tradicionales como el NYT, el padre de Mohammed fue asesinado mientras salía a recoger comida. De nuevo, para subrayar la narrativa de la tragedia del hambre en Gaza.

Esto se ha informado sin ningún intento de verificación. Del certificado de defunción se desprende que el padre, Zakaria Ayoub Al-Matouq/Mutawwaq (زكريا أيوب المطوق), murió el 28 de octubre de 2024:

Según fuentes en internet, el padre de Mohammed murió en Jabalia, en lo que parece ser un ataque dirigido contra la calle 'al Qassabeeb'.

Hamás estaba atacando a las Fuerzas de Defensa de Israel precisamente en ese lugar en ese momento (publicaciones del 26 y 27 de octubre).

Entre el 25 y el 29 de octubre, Israel perdió seis soldados en la zona. En imágenes de video de Hamás, que muestran vistas panorámicas de parte de la misma calle el 26 de octubre, no es posible ver exactamente dónde habría estado buscando comida el padre de Mohammed:

Estuviera armado o no, el padre de Mohammed murió en un campo de batalla donde Hamás atacaba activamente a las fuerzas israelíes. Sea cual sea la verdad sobre "buscar comida", Hamás tiene la responsabilidad de haber llevado el conflicto a esa calle pero los medios ignoraron este contexto por completo.

Una nota personal

Descubrir la verdad tras imágenes como esta no es fácil. Nos encontramos ante una zona de guerra en directo: personas reales, dolor real y situaciones trágicas como la de Mohammed. Este tipo de tragedias personales ocurren en todas las guerras, en todas las épocas.

Lo singular, y tóxico, es cómo las imágenes de las trágicas consecuencias de la guerra urbana se están utilizando como arma para construir falsas narrativas globales. En este caso, la mentira es la de una Gaza sumida en una hambruna masiva y niños muriendo de hambre.

Y aquí está la amarga verdad: No debería tener que hacer esto. No debería recaer sobre mí la responsabilidad de criticar a los principales medios de comunicación del mundo por su incapacidad para actuar como periodistas. ¿Por qué casi todos actúan como idiotas útiles de Hamás, amplificando la propaganda sin esforzarse en verificar los hechos? ¿Es realmente demasiado esperar que hagan su trabajo?

Hay otra capa de cinismo aquí. Por lo que he sabido, la madre de Mohammed simplemente intenta buscar ayuda para su hijo. No oculta la verdad. Cuenta la historia completa a cualquiera que le pregunte. Sin embargo, todos los periodistas que han hablado con ella han tomado la misma decisión cínica: ignorar la realidad médica, despojarla de contexto y convertir a su hijo en un arma de propaganda. Nadie intenta ayudar. A nadie le interesa decir la verdad. Todo lo que parecen preguntar es: "¿Cómo puede esta imagen perjudicar a Israel?", y construyen su cobertura en torno a eso.

Hamás, la ONU y el engaño de la ayuda

Esto nos lleva a la narrativa de la hambruna.

Una y otra vez, las imágenes más difundidas de "niños hambrientos" en Gaza han resultado ser de niños con graves afecciones médicas subyacentes. Las imágenes son desgarradoras, sí, pero debemos mantenernos firmes. Esta es una zona de guerra, y Hamás está utilizando activamente a la población civil como peones en una campaña de propaganda global.

Seamos claros: Hamás no puede permitirse perder el control sobre la distribución de la ayuda, no si pretende seguir dominando la Gaza de la posguerra. Canalizar o controlar la ayuda siempre ha sido una de las fuentes de ingresos más fiables del grupo terrorista. Por eso ha sido esencial para Hamás desacreditar el programa de ayuda GHF entre Estados Unidos e Israel y presentarlo como un fracaso. Esto ha incluido una pantomima casi diaria de afirmaciones sin verificar si realmente cientos de personas han muerto en ataques israelíes mientras hacían cola para recibir ayuda. Sin embargo, en la zona de conflicto más documentada de la historia, la evidencia en video creíble permanece notoriamente ausente, a pesar de las afirmaciones de sucesos cotidianos.

Peor aún, las agencias de la ONU y las ONG internacionales que operan en Gaza están repletas de personal afiliado a grupos terroristas. Siempre que Hamás se ve presionado, estas agencias emiten declaraciones cuidadosamente sincronizadas y toman medidas que se alinean convenientemente con los objetivos estratégicos de Hamás. Estas acciones son amplificadas por el ejército de activistas antiisraelíes integrado en los medios tradicionales. Vimos esto durante la campaña "Todos los ojos en Rafah" a principios de 2024, cuando las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) cercaron a líderes clave y rehenes que se encontraban allí. La narrativa de la hambruna es solo el último acto de la obra.

Hay abundante información pública disponible que muestra que cantidades significativas de alimentos están entrando en Gaza. Pero con los medios locales bajo el firme control de Hamás, nada de esto se informa.

En lugar de facilitar la entrega de ayuda, las agencias de la ONU han impuesto condiciones imposibles, deteniendo convoyes y dejando cientos de camiones abandonados, con su contenido pudriéndose a poca distancia de los necesitados. En ocasiones, la ONU incluso ha insistido en que se permita a Hamás proteger a los trabajadores humanitarios, exigiendo en la práctica que el grupo terrorista mantenga el acceso y el control sobre los suministros humanitarios. Solo recientemente, bajo el creciente escrutinio internacional, la ONU ha comenzado a cambiar ligeramente de rumbo.

Digámoslo por su nombre: la ONU, la UNRWA y otras ONG no están priorizando la seguridad de los civiles palestinos ni la ayuda a una población que, según sostienen, necesita desesperadamente alimentos de inmediato. En cambio, parece que están priorizando una agenda política que se alinea con Hamás, y por lo tanto garantiza su supervivencia. No son neutrales. Son facilitadores.

Fracaso de los medios y colapso moral

Las agencias de ayuda de la ONU no entregan ayuda; los periodistas no hacen su trabajo.

En una guerra de propaganda tan calculada y brutal, era vital que nuestros medios actuaran como un freno a las mentiras. No solo por el bien de Israel, sino por el de los civiles palestinos atrapados en el medio.

Cuando los medios de comunicación tradicionales se convierten en portavoces de grupos islamistas radicales —por ideología, ignorancia o cobardía— no se trata sólo de un colapso periodístico: es una vergüenza moral.