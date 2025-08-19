La verdad, dicha por uno de los líderes de Hamas, Ghazi Hamad: la intención es aniquilar a Israel

Todos los expertos militares israelíes, tanto los que quieren que la guerra continúe hasta la rendición de Hamas como los que consideran que debe ponérsele fin ahora para recuperar a los secuestrados, sostienen que la capacidad militar de Hamas ha sido muy seriamente dañada. Hay quienes dicen inclusive que ya no existe como lo que era, un ejército terrorista muy bien organizado.

La amenaza práctica lejos está pues de lo que era el 7 de octubre del 2023. Pero es importante ser consciente de la mentalidad de la organización, que sigue teniendo en sus manos a 50 secuestrados israelíes.

Reproducimos parte de una entrevista a Ghazi Hamad, uno de los jefes de Hamas, captada, traducida y reproducida por MEMRI. Fue realizada el 24 del 2023 de octubre en un programa de televisión en la emisora LBC Tv en Líbano. Presenta a Hamas y los palestinos como víctimas. Distorsiona la realidad al hablar de “ocupación” como sinónimo de Israel aunque no había ni un israelí en Gaza desde la retirada en el 2005. También miente al presentar los casi 400 asesinatos en Nova y otra fiesta cercana como “una complicación inesperada” .

Ghazi Hamad de Hamas declaró en la entrevista en cuestión que Hamas está dispuesto a repetir la Operación del 7 de octubre una y otra vez hasta que Israel sea aniquilado. Añadió que los palestinos están dispuestos a pagar el precio y que están "orgullosos de sacrificar mártires". Hamad afirmó que los palestinos son víctimas de la ocupación, por lo que nadie debería culparlos por los eventos del 7 de octubre – llamados por Hamas “La inundación Al Aksa” ni por cualquier otra acción, agregando: "Todo lo que hacemos está justificado".

Ghazi Hamad: "Israel es un país que no tiene lugar en nuestra tierra. Debemos eliminar ese país, porque constituye una catástrofe de seguridad, militar y política para la nación árabe e islámica, y debe ser terminado. No tenemos vergüenza de decir esto, con toda nuestra fuerza.

"Debemos darle una lección a Israel, y lo haremos una y otra vez. El operativo “Inundación Al Aksa” es solo la primera vez, y habrá una segunda, tercera, cuarta, porque tenemos la determinación, la resolución y la capacidad para luchar. ¿Tendremos que pagar un precio? Sí, y estamos dispuestos a pagarlo. Somos llamados una nación de mártires, y estamos orgullosos de sacrificar mártires.

"No queríamos dañar a civiles, pero hubo complicaciones en el terreno, y había una parte en la zona, con población civil... Fue una gran área, a lo largo de 40 kilómetros...

[...]

"Somos víctimas de la ocupación; por lo tanto, nadie debería culparnos por lo que hacemos... Todo lo que hacemos está justificado".

"La ocupación debe llegar a su fin".

Presentador de noticias: "¿Ocupación dónde? ¿En la Franja de Gaza?"

Hamad: "No, estoy hablando de todas las tierras palestinas".

Presentador de noticias: "¿Significa eso la aniquilación de Israel?"

Hamad: "Sí, por supuesto.