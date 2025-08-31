Eliminación de Abu Obaida en Gaza: un golpe moral para Hamas

Imagen captada de las redes palestinas por el canal de Telegram Abu Ali Express

Envuelto siempre en una kefía roja y blanca que le cubría la cara al aparecer en pantalla, Abu Obaida- el seudónimo de Hudayfa Samir Abdallah al-Kahlout- era mucho más que el portavoz del brazo armado de Hamas Izz al-Din al-Qassam. Era un arma clave en el terrorismo sicológico de la organización, un motor de aliento constante a sus hombres y un símbolo de los mensajes desafiantes que Hamas siempre quiso irradiar. Por ende, la confirmación oficial de su eliminación por parte de Israel, es una muy buena noticia en el marco de la guerra en la Franja de Gaza. Cabe suponer que no cambiará el rumbo de los acontecimientos en forma dramática ni logrará la liberación de los secuestrados israelíes en manos de Hamas, pero con su muerte se fue un símbolo, y en esta guerra, eso tiene su importancia.

Este era Abu Obaida

Algo que siempre fue cierto en la lucha contra el terrorismo pero que se intensificó seriamente desde el 7 de octubre, es que hay aquí también una guerra de relatos. En ese plano, Abu Obaida no era meramente un transmisor de comunicados sino el jefe máximo del esfuerzo terrorista por imponer la agenda de Hamas ante el mundo y no menos, para hacer el juego del terrorismo sicológico contra la ciudadanía israelí.

Los videos o mensajes de audio que publicaba solían no dejar a nadie indiferente. Israel les prestaba atención y no es descabellado estimar que influían también en las autoridades. En este sentido, su eliminación tiene un gran peso moral sobre Hamas, tanto por el peso del aspecto sicológico en la guerra como por la reconfirmación, por enésima vez, del grado de información de Inteligencia que consigue Israel.

.En opinión de algunos expertos, Abu Obaida era uno de los tres blancos principales del remanente liderazgo de Hamas, tras la eliminación de todos sus jefes máximos por parte de Israel. Quedan ahora Azz al-Din Al-Haddad, hoy jefe del brazo militar, y Raed Saad, jefe de los sistemas de producción armamentista y de operativos especiales.

El último ejemplo

Menos de un día antes de morir, Abu Obaida publicó un mensaje oficial en nombre de Hamas, con una advertencia clara: los secuestrados morirán cuando Israel ataque.Lo presenta como resultado del operativo mismo planeado por Israel, pero en la práctica se estima que Hamas tiene la intención de asesinar secuestrados, aunque intenta dar a entender que si mueren, será culpa de Israel.

“Cuidaremos a los presos del enemigo lo más posible. Estarán con nuestros combatientes en las zonas de combate y enfrentamiento, en las mismas peligrosas condiciones de vida”. A eso agregó una amenaza concreta: “Publicaremos el nombre, la foto y las pruebas de la muerte de cada preso que muera por la agresión”.

Esto, además de intentar disuadir a Israel del plan para conquistar Gaza.

“Los planes criminales del enemigo de conquistar Gaza serán una catástrofe para su liderazgo político y militar, y el ejército enemigo pagará con la sangre de sus soldados. Eso aumentará las probabilidades de nuevos secuestros de soldados, con la ayuda de Alá”.