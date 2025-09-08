Tras atentado que cobró 6 muertos en Jerusalem, Netanyahu prometió victoria sobre el terrorismo

Algo después de las 10 de la mañana hora de Israel, dos terroristas abrieron fuego en el muy concurrido cruce Ramot al norte de Jerusalem, tanto hacia un autobús de pasajeros como hacia las numerosas personas que esperaban transporte colectivo que circulaban por ese lugar, asesinando a 6, hiriendo a 13-la mayoría de gravedad- y dejando a otras 10 en estado de conmoción.

Los dos terroristas fueron rápidamente neutralizados, lo cual impidió que continuara la balacera y que ellos lograran matar a mucha más gente, algo que habrían logrado si hubieran estado más tiempo con vida, ya que el escenario del atentado es uno de los puntos más movidos y llenos de gente de Jerusalem, un cruce neurálgico al que confluyen varios caminos conducentes tanto a otras partes de la capital como hacia afuera de la misma.

En las escenas insertadas en el posteo en X que compartimos a continuación, se puede ver claramente el ambiente en la zona y cuando empezó el atentado, cómo la gente huía.

En este instante uno de los miembros de los equipos de emergencia de @Mdais , la Estrella de David Roja-el servicio nacional de rescate de Israel- está confirmando a la prensa en una rueda de prensa virtual organizada por el Jerusalem Press Club que el atentado terrorista en… pic.twitter.com/ZvlOxxI50a — Jana Beris (@JanaBeris1) September 8, 2025

Rescatistas que llegaron al lugar minutos después del atentado, dijeron haberse topado con uno de los peores escanarios que habían visto en su vida, con numerosas personas sangrando en el asfalto, muchos de ellos con claros indicios de numerosas balas en el cuerpo.

El ejército israelí inició de inmediato un operativo en la aldea Katana , cerca de Ramallah y de hecho ubicada a tan sólo unos kilómetros en línea aérea del sitio del atentado. Se estima que según información de Inteligencia, de allí salieron los terroristas y lograron infiltrarse a Jerusalem a pesar de los controles militares en ciertos puntos.

El fenómeno es conocido : paralelamente a los continuos esfuerzos por impedir atentados, hay plena conciencia de que no es posible cerrar herméticamente el territorio soberano de Israel.

Según fuentes de seguridad, en lo que va del año en curso se ha logrado frustrar aproximadamente mil atentados serios de distinta índole.

El Primer Ministro Biniamin Netanyahu se hizo presente en el lugar del atentado y formuló fuertes declaraciones.

Prime Minister Netanyahu at the scene of the terrorist attack in Jerusalem:

"We are engaged in pursuit and are cordoning off the villages from which the murderers came. We will apprehend whoever aided and dispatched them, and will take even stronger steps"https://t.co/tOl6aV5CtF pic.twitter.com/Gj0tWiCIlD — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 8, 2025

"Estamos en guerra, una intensa guerra contra el terrorismo en varios frentes. Hemos tenido, por supuesto, grandes éxitos contra los regímenes y organizaciones terroristas. Sin embargo, la guerra continúa, tanto en la Franja de Gaza, donde destruiremos a Hamás, como prometimos, y liberaremos a todos nuestros rehenes, así como lamentablemente, también en Jerusalem”.

Netanyahu agregó que “en Judea y Samaria(…) ahora estamos persiguiendo y acordonando las aldeas de donde provenían los asesinos. Detendremos a todo aquel que los haya ayudado y enviado”.

El resumen de Netanyahu fue un mensaje general sobre la necesidad de combatir en forma contundente al terrorismo en todas sus expresiones. “Quiero dejarlo claro: estos asesinatos y ataques, en todos los sectores, no nos debilitarán. Solo reforzarán nuestra determinación de completar la misión que nos hemos impuesto, en Gaza, Judea y Samaria, y en todas partes.Estamos luchando contra el terrorismo: contra el régimen terrorista hutí; contra Irán, que los respalda a todos; contra Hezbolá en Gaza, en el Líbano; y en todos los sectores. No cederemos, ni cederemos. Intensificaremos nuestras operaciones y alcanzaremos todos nuestros objetivos”.