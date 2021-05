Este es el sistema que salva vidas en Israel...Conoce al hombre que lo inventó

Tiempo atrás, en el acto central que dio por terminado el Día de Recuerdo a los caídos e inició los festejos por Iom Haatzmaut, fueron encendidas doce antorchas, como es tradición, por israelíes destacados en sus respectivas áreas . Ese año, el tema era "Israelíes que abren caminos". Entre ellos, como no podía ser de otra manera, estaba el Dr.Danny Gold, el nervio motor , cerebro y alma de "Kipat Barzel", o sea "Cúpula de Hierro", el sistema de misiles anti-misiles que logra interceptar en el aire con altísimos porcentajes de éxito, cohetes disparados hacia territorio israelí, cuando su radar capta que están por impactar en zonas habitadas.

Gold, que comenzó su camino en las Fuerzas de Defensa de Israel en el tema de cyber y lucha electrónica, fue luego, ya como Brigadier General, Jefe de Investigación y Desarrollo en la Fuerza Aérea, marco en el cual llevó a cabo 1200 proyectos, no todos publicados, algunos de los cuales le hicieron a él y a sus equipos, acreedores de numerosos premios y galardones a nivel nacional.

Pero seguramente, el mejor premio a sus esfuerzos, fue la cantidad de vidas que salvó, al haber creado la "Cúpula de Hierro", un sistema defensivo sin parangón en el mundo entero.

Este es un resumen del diálogo mantenido con Danny Gold.

P: Danny, no sé qué otros honores pueden agregarte, si ya has alcanzado esa indescriptible satisfacción de impedir catástrofes de grandes dimensiones, al crear la "Cúpula de Hierro", contra viento y marea, protegiendo así a la población de Israel..

R: La verdad es que lo más importante para mí fue haber alcanzado ese logro de la "Cúpula de Hierro" , haber podido con ello salvar vidas, evitar un daño económico gravísimo al país al ayudar a que no quede paralizada toda la actividad . Creo que eso evitó que la guerra sea mucho más grande, lo cual habría cobrado un precio muy alto en términos de víctimas de ambas partes y de un gran gasto nacional. Además, el saber que las grandes ciudades estaban protegidas, dio a las autoridades una ventana para poder pensar antes de reaccionar a cada disparo hacia Israel..daba cierto margen de maniobra.

Algo que noté en la calle fue que cuando la gente aprendió a confiar en la "Kipá" (la Cúpula), estaba más tranquila y eso elevaba la moral. Y puedo decir que el máximo placer lo sentí con las primeras interceptaciones en el aire, o sea los primeros éxitos de la batería en destruir a tiempo los cohetes que de lo contrario, habrían caído en las zonas más densamente pobladas del país.

La emisora AL NEWS hizo una compilación de videos filmados en distintos lugares de Israel, tanto por personas particulares como, cabe suponer, por sus propios cronistas, de disparos de cohetes hacia Israel, las alarmas, la gente afectada y por cierto la respuesta de la Cúpula de Hierro que es activada para interceptar los cohetes en el aire.

CONVENCIDO

P: Y es algo que se logra no sólo con capacidad en lo profesional, dominio tecnológico y la inteligencia para desarrollarlo, sino, ante todo, con visión...

R: Es cierto..Y yo estaba convencido de que podía funcionar. Cuando entré a dirigir el departamento de Investigación y Desarrollo en la Fuerza Aérea, decidí que esto hay que hacerlo. La idea fue desarrollándose por distintas etapas...y yo sabía que hasta ese momento, todo lo intentado en ese campo había fracasado.

Y tuve claro que lo que necesitaríamos sería los permisos y los recursos. Con el desarrollo mismo, sabía, nos íbamos a arreglar. Pero en primera instancia no lo aprobaron porque todos decían, tanto en Israel como en el exterior, en , llamémoslo, "el mundo de los misiles", que no funcionaría, que era ciencia ficción.. Unos años antes , el Presidente Ronald Reagan en Estados Unidos había cerrado el programa "Star Wars".

Pero creo que otra razón por la que no lo aprobaron, fue que en aquel momento no previeron la forma en que se desarrollaría la amenaza. Había cada tanto disparos de cohetes hacia Israel, pero no en la intensidad que vimos después. Y cada tanto también había muertos por ello...y eso me enervaba. Yo me preguntaba cómo puede ser que muera gente y que digamos que no hay lo que hacer. No me parecía lógico.

P: Y la razón ni siquiera era alguna tecnología bélica de avanzada, sino cohetes bastante sencillos, pero letales..

R: Así es. Me dije entonces que hay que hallar una solución. Y yo recordaba claramente también lo que había sentido en 1991 cuando Saddam Hussein lanzó misiles hacia Israel..y los Patriot no los interceptaban, y caían sobre Ramat Gan y Tel Aviv...recuerdo que vi varios a la vez en el cielo...Me daba mucha rabia.

P: Y en ese momento no estabas por cierto en un puesto del cual podrías irrumpir a la búsqueda de soluciones..

R: Para nada. Era un oficial joven y estaba en otra área. Te diré que otra otra razón por la que había reservas, era que todos decían que llevaría mucho tiempo, que no se haría en menos de 20 años y que costaría miles de millones de dólares, que no serviría...O sea que la oposición fue masiva. Pero yo decidí que hay que hacerlo...Y hoy sabemos que llevó 3 años..no 20.Fue un proyecto que abrió caminos...

Me dije a mi mismo que hay que encontrar una solución, que no puede ser que "la nación start-up" no lo logre. Mi intuición me decía que es posible. Cuando salí de la reunión en la que me dijeron que no, que no se aprobaba, le dije a mi equipo: "Lo hacemos. No tenemos dinero, recursos, nada, pero empezamos a desarrollarlo".

P: Eso, siendo tú Brigadier General en la Fuerza Aérea..

R: Así es. Jefe de Investigación y Desarrollo. Empezamos pues a trabajar con mi equipo...decidí qué hacer, con qué industrias trabajar...fui lentamente consiguiendo dinero. Entre 300 y 400 personas estaban trabajando ya intensamente, chicas de 24 años, junto a jubilados de 70 que trajimos de vuelta porque sabíamos que servirían...todo esto mientras las reservas respecto al proyecto aún eran enormes. Pero también tenía mucho apoyo de gente convencida de que iba a funcionar.

P: Danny ¿en ningún momento se te pasó por la mente que quizás en algo los críticos tienen razón, que quizás te estás equivocando, saltando demasiado lejos? En parte, imagino que es cuestión de carácter...

R: La verdad...no pensé que tenían razón. En parte puede ser cuestión de carácter, de que cuando estoy sumamente convencido de que llego a la meta, sigo adelante..pero también sabía que no había fracasado en ninguno de los otros numerosos proyectos que había encabezado y desarrollado. Pero además, yo lo veía funcionar...casi imaginaba los cohetes interceptados en el aire.

Creo que debo mencionar también otro punto: aquí hay también un tema de dirección y administración del proyecto, en lo que también hubo una situación sin precedentes. No se podía hacer esto con las herramientas que existían, concretar un proyecto así en tres años, con un récord de éxito en la práctica y con el 5% del dinero que costaron cosas hechas antes que se le parecían en algo..No existe..no está en los libros..las leyes en la literatura existente sobre el tema, aseguraban que es imposible...

CUBRIR EL CIELO DE ISRAEL

P: Sabemos -y lo dice claramente el ejército- que los cohetes disparados desde Gaza en la última guerra, quedarán empalidecidos por lo que puede lanzar Hizbalá desde Líbano. Se habla de por lo menos mil misiles por día...y tienen mucho más que en la guerra del 2006.¿ Cómo lidia la Kipat Barzel con eso? ¿Es sólo cuestión de cantidad de baterías que se puedan emplazar, que cubran el cielo de Israel?

R: Recordemos que tenemos otras capas de defensa anti-aérea, además de Kipat Barzel..

P: Claro, pero son para distintos tipos de amenazas y de distancias...Está el "Sharvit Haksamim" o sea "Varita Mágica", conocido en inglés como "David´s sling"...

R: Así es..Y el "Jetz" para lidiar con misiles que pueda disparar Irán...Pero la Cúpula de Hierro no fue programada pensando en Gaza, sino más que nada en la amenaza de misiles desde Líbano y Siria. Hizbala tiene tanto cohetes como misiles. Claro que el tema de las cantidades influye...y siempre se puede comprar más baterías. De todos modos, hay que hacer otras cosas para lidiar con la amenaza. Tzahal (Fuerzas de Defensa de Israel) dedica mucho esfuerzo al tema de Inteligencia . Se trata de impedir que los lanzadores logren disparar, neutralizándolos antes de que lo hagan o atacando los depósitos de misiles. Eso es no menos importante que la defensa que da la Kipat Barzel. Todo junto, son capas que se complementan. Y cuando ya no hay más remedio, se entra por tierra.

P: Pero mi pregunta es si acaso, cuando ya se llega al momento en que está claro que no se pudo impedir totalmente que del otro lado disparen, y los misiles son lanzados ¿el éxito en lidiar con la amenaza depende sólo de la cantidad de baterías que puedan ser emplazadas en todo el país?

R: Hay que construir más. Hoy tenemos una buena cantidad. Cada batería cubre la protección de una ciudad grande y territorios importantes a su alrededor. Y claro que se necesita comprar más para que todo esté cubierto, también comprar buena cantidad de los misiles anti misiles que interceptan a los disparados hacia nosotros..y siempre ver cómo se puede mejorar más el sistema.

P: Creo que un punto importante de mencionar es que como la Cúpula detecta con su avanzado sistema de sensores y radar, dónde va a caer el misil que está en camino-y todo por cierto en cuestión de segundos- eso detona la alarma en la zona indicada, lo cual alerta a la población, que se refugia.

R: Claro, eso es importantísimo porque es otro elemento en el sistema de protección, la actitud de la gente. Y funciona de modo muy puntual, muy concreto, lo cual permite también que el resto del país, en ese momento, siga funcionando.

El Dr. Danny Gold junto a una bateria de "Kipat Barzel"

SIN PRECEDENTES

P: ¿Tú te sorprendiste con el altísimo porcentaje de éxito de la Kipat Barzel? Ha sido medido en alrededor del 90% o algo más.

R: No, la verdad que no. El sistema es activado cuando se capta que el cohete va a impactar en zonas habitadas. Pues la mayoría cayeron en espacios abiertos y de todos aquellos que iban a caer en ciudades o pueblos, aproximadamente 1000 fueron interceptados y destruidos en el aire. Son cantidades enormes. Sin precedentes.

Yo estaba convencido de que así sería y dije a mi equipo: aspiramos al máximo. Claro que todo aparato puede fallar, por diferentes circunstancias. Aquí todo se registra de inmediato, se analiza y se corrige. Sinceramente, creo que alcanzaremos porcentajes de éxito más altos todavía.

P: ¿Hay algún precedente que se acerque siquiera al éxito de la Kipat Barzel, en otro sistema armado defensivo?

R: No, nada, en todo el mundo. Se intenta desarrollar, pero no hay nada parecido, no sólo en efectividad sino tampoco en términos del bajo costo. Un misil que dispara la Kipá cuesta aproximadamente el 5% de lo que cuesta un misil tierra-aire común. Y con un desempeño al máximo.

LA PROPIA CASA..Y LA GENTE

P: ¿Cómo te sientes con este éxito de la Cúpula de Hierro, sabiendo que protege también a tu propia familia, a tu casa?

R: Es cierto. Y si bien ya lo sentí en el pasado, en la última guerra de hace unos meses, fue más evidente, porque dispararon mucho hacia Tel Aviv. El tema es que yo ya había previsto lo que iba a suceder, no me sorprendí.. y aquí confirmé que funciona y es una sensación maravillosa. Cuando vi las primeras veces en las que los cohetes fueron interceptados-y claro que antes había habido decenas de experimentos para ver cómo funciona en la práctica, en tiempo real- me dije: "ya está, está bien". Y hay de por medio una gran satisfacción. Además, los primeros, absolutamente todos fueron interceptados. El otro desafío fue cuando empezaron a disparar en forma masiva, varios de una vez, y también se los lograba destruir..Es indescriptible.

P: Y está la gente..Recuerdo durante la guerra, el tono de alivio en lugares en los que la población decía "tenemos una Kipat Barzel" protegiendo nuestra ciudad..

R Es cierto. La gente se sentía más segura, y eso no tiene precio. Todo el mundo hablaba de los logros de Kipat Barzel ...como si hablaran de fútbol, era el tema central de conversación...cuántos cohetes destruyó, dónde interceptó...Claramente sentí que el éxito del sistema elevaba la moral.

P: Se desarrolló, algo muy típico israelí, lo que se llamó "turismo kipat barzel", familias enteras, numerosos ciudadanos que iban a ver el lugar en el que estaban emplazadas las baterías, para tomarse fotos con ella de fondo, traer comida rica a los soldados..y era una forma de decir gracias..

R: Es cierto..

P: No faltan problemas en la sociedad..pero las expresiones de solidaridad y unidad en medio de situaciones adversas, son muy fuertes...

R: Es verdad...Y no hay diferencias entre capas socio económicas..todos parecen parte de lo mismo. Es cierto que luego vuelven a pelearse, pero también hay gran capacidad de unirse y estar juntos..

ISRAEL Y LA PAZ

P: ¿Has pensado alguna vez que sería bueno alcanzar estos éxitos pero no en el desarrollo de sistemas armamentistas defensivos, sino en otros ámbitos, sin tener que preocuparse por luchar?

R: Yo creo que Israel ya lo hace, en un gran éxito de numerosos emprendimientos civiles. Claro que sería mejor poder concentrarse sólo en eso, en start ups civiles..éxitos agrícolas, científicos, en aprovechamiento del agua...en mucha cosa..pero también tenemos que defendernos. Los sueños son muchos...pero no depende sólo de nosotros.

Vivimos con mucha incertidumbre por el problema de seguridad y creo que eso incrementa la creatividad, parte de la explicación de los éxitos también en la vida civil, hallándose soluciones para distintos problemas.

Claro está que quisiera vivir en paz..pero al mismo tiempo , si lo analizo, creo que la necesidad de defenderse y de hallar soluciones y respuestas a amenazas, incide también en el alto nivel innovador en otras áreas, en la vida civil.

P: Ya que mencionas ese punto...¿crees que se logrará la paz ..o habrá que seguir luchando?

R: Creo que tiene que jugarse bien con todas las pelotas en la cancha...lo que nosotros podemos dar, cómo se negocia, cómo el mundo actúa, qué hacen los vecinos..hay que combinar todos los elementos. No depende sólo de Israel. Nadie puede saberlo.Pero no vislumbro un cambio sustancial en los próximos años...

P: Y miras alrededor y te dices.."será necesario todavía que otros busquen respuestas a problemas, como lo he hecho yo"....o sea ¿ves aún muchos desafíos en el camino?

R: Claro...alrededor nuestro se arman, hay nuevos tipos de amenazas..aunque cambien de naturaleza..habrá todavía mucho para hacer..

P: ¿Te parece que Israel es obsesivo respecto a su seguridad? Hay críticos que lo alegan...

R:No, no me parece en absoluto. Si lo fuera, no me habría costado dos años convencer al ejército que necesitamos desarrollar ese sistema..Si fuéramos obsesivos, habrían mandado enseguida comprar 30 baterías...Pienso en cómo actuarían otros países si fueran atacados como nosotros...y no tengo dudas de que aquí las cosas se hacen de modo más medido, aunque a veces haya otra impresión.

De todos modos, está claro que hay que dedicar muchos recursos también a otras cosas, como educación, medicina, asistencia social..no sólo a seguridad. Esas áreas deben recibir un empuje.

LA MUERTE DE CIVILES PALESTINOS

P: ¿Cómo veías, durante la guerra contra Hamas, las críticas del exterior a Israel, que era presentado a menudo como quien mata civiles sin reparos? ¿Te preguntabas cómo ellos reaccionarían si fueran atacados como lo fue Israel?

R: No es que yo lo analicé a fondo, pero por ejemplo estuve con un gran defensor de Israel en el exterior, el Coronel Richard Kemp., que inclusive ha prestado testimonio en comisiones de las Naciones Unidas en favor de Israel..

P: Excelente, ex comandante de las Fuerzas de Gran Bretaña en Afganistán, entre otros cargos.

R: Así es. Y me contó que había estado con un piloto de combate que le contó que había vuelto a su base 11 veces del vuelo a un blanco determinado, porque vio que en el lugar había civiles que seguro serían alcanzados por el fuego. Y sobre tantas otras veces en las que no le autorizaban un operativo porque había civiles. Creo que realmente se hace todo lo posible para evitar o minimizar bajas civiles, pero en una guerra la situación es muy compleja , no todo se puede hacer quirúrgico a la perfección y lamentablemente hay también muertos civiles.

P: Recuerdo que durante la guerra en Gaza, la Comisionada de Derechos Humanos Navi Pillay criticó a Israel por no haber dado una batería de Cúpula de Hierro a los palestinos..¿increíble , no?

R: Se le podría haber contestado que si de Gaza no disparaban hacia Israel, nadie precisaba Cúpula de Hierro. Pero yo diría más...diría que la Kipat Barzel de hecho protegía también a los palestinos, ya que si no hubiera existido y hubiéramos tenido mucho más muertos, Israel probablemente tendría que haber reaccionado de otra forma y eso habría cobrado más vidas del otro lado.

Pero claro está que yo la desarrollé para proteger a Israel.

EL LEGADO

P: Cuando eras jovencito ¿qué querías ser? No sé si pasaste por la etapa de bombero y policía...

R: No siempre lo sentí muy definido..pasé hasta por el tema de animales y veterinaria...en el penúltimo año de secundaria llegué a una buena clase en temas tecnológicos y fui avanzando...casi por casualidad. No diría que todo lo hice con una planificación estratégica..

P: Pero sería difícil decir que a una persona como tú, la vida lo fue llevando...

R: Es cierto...pero al principio fue un poco así..Claro que cuando después ya estuve dedicado al tema de cyber..tenía claro que tenemos que ser los mejores del mundo, sin esperar las amenazas. La verdad es que siempre pensé, como se dice en hebreo, "fuera de la caja". Israel está sin duda en la vanguardia del tema..entre los líderes. La amenaza puede comenzar con algo sencillo como un hacker común y corriente..pero estados o una gran organización de crimen internacional, ya hacen algo más sofisticado..estudian la red como pequeños espías...y atacan de formas que pueden tener resultados mucho más complicado.

P: Danny...uno es producto de sus propios empeños, pero también de los valores que recibió en su hogar.¿Es lógico que haya salido alguien con tu empuje, del hogar en el que creciste?

R: Mis dos padres eran sobrevivientes de la Shoá que lograron salvarse , en Hungría. Ya fallecieron. Sin duda de ellos recibí profundos valores, como el de trabajar duramente para alcanzar lo que uno quiere. No es que me presionaban o revisaban los deberes, pero daban ejemplo de seriedad..aspirando a hacer las cosas de modo profesional, sintiéndose pleno y convencido con lo que uno hace.

P: Evidentemente...lo lograron...

R: Creo que sí.