Así fue el homenaje aéreo sobre Dachau y Munich

La idea misma ya resultaba emocionante. Cuando la Fuerza Aérea de Israel fue invitada a participar en un ejercicio conjunto con la Fuerza Aérea de Alemania, surgió la iniciativa: sobrevolar juntos lo que fue el campo de concentración de nazi en Dachau y también Munich, cerca de la villa olímpica en la que en setiembre de 1972 fueron asesinados 11 atletas israelíes a manos de terroristas palestinos.

El entrenamiento conjunto, lanzado en el marco de una relación de gran cordialidad y mutuo respeto personal y profesional entre los jefes de las dos Fuerzas Aéreas , comenzó con significativos saludos en tierra…y en el aire. El mensaje, claro está, fue más allá del General Amikam Norkin y su par alemán el General Ingo Gerhartz.

Y este lunes, segundo día del encuentro conjunto, una jornada de especial emoción.

“Memoria por el futuro”. Ese fue el nombre dado al saludo conjunto desde el aire. Al frente del vuelo estaban el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Israel General Amikam Norkin y la primera mujer comandante de una escuadrilla en la FA israelí, Teniente Coronel G, junto al Jefe de la FA de Alemania. Al sobrevolar Dachau en memoria de las víctimas de la Shoá, Norkin dijo: “De la memoria de la oscuridad del pasado, llevamos un compromiso compartido al futuro, eternamente”.

Los aviones sobrevolaron el aeropuerto Fürstenfeldbruck de Munich, en memoria de los miembros de la delegación olímpica israelí asesinados en la villa olímpica en 1972. “Dedicamos este vuelo a su memoria, apoyamos a sus familias y saludamos a generaciones de atletas olímpicos de Israel”, dijo la Tte.Cnel. G.

El marco de este gesto singular, fue militar: el entrenamiento conjunto con Alemania. El trasfondo: histórico judío, nacional. Por lo tanto, la simbología ocupó un lugar que vale la pena destacar. Según informaron tanto Tzahal como Yad Vashem, los pilotos israelíes llevaron consigo a este vuelo objetos “que simbolizan el recuerdo y el renacimiento” y que “enfatizan la conexión con el legado y la historia del pueblo judío”.

Uno de ellos fue el cinturón de Pesaj Zmilag, un sobreviviente de la Shoá , que le fue entregado al General Norkin en un encuentro con su hija Esther. Este martes 18 de agosto se cumplieron exactamente 76 años desde que Pesaj llegó a Dachau.

En el encuentro entre Norkin y Esther, participaron otros sobrevivientes de la Shoá junto a miembros de la segunda generación, además de Avner Shalev, Presidente del Directorio de Yad Vashem.

Entre ellos estaba Abba Naor, que fue prisionero en Dachau, además del Coronel (reserva) Shaya Harshit y Aviva Plash, cuyo esposo había estado en el campamento de concentración y cuyo nieto es uno de los pilotos que participó en el vuelo sobre Dachau.

Los oficiales participantes en los singulars eventos de este martes, también llevaron un anillo que pertenecía al Mayor Moshe Tadmor Meltzinbki, sobreviviente de la Shoá que se convirtió en piloto de la Fuerza Aérea de Israel y cayó en el operativo Kadesh y libros de poesía de Avri (Avraham) Benny, sobreviviente de Dachau, abuelo del Mayor Y, sub-comandante de la escuadrilla 109 de la Fuerza Aérea. A bordo de uno de los aviones también llevaban una bandera del Comité Olímpico israelí que le fue entregada a Norkin en un encuentro días antes de la partida, con sus representantes y con familiares de los atletas asesinados.

Al aterrizar tras el vuelo, se llevó a cabo una ceremonia recordatoria oficial en el campo de concentración Dachau, en la que participaron también la Ministra de Defensa de Alemania Annegret Kramp-Karrenbauer, el Embajador de Israel en Alemania Jeremy Issacharoff, oficiales de la Fuerza Aérea y otras figuras. El Mayor Y, ya mencionado nieto de un sobreviviente de Dachau, habló en el acto y el Rabino Mendel Moraiti leyó el “Izkor”.

“Inclino mi cabeza y recuerdo claramente lo que ocurrió aquí hace no tanto tiempo”, dijo el General Norkin. “Aquellos horrores aún me persiguen. En mi mente veo a las familias que perecieron y desaparecieron de la faz de la Tierra durante la guerra, la cultura judía que fue amargamente destruida y las atrocidades cometidas en el campo. Lo recuerdo todo y no lo olvidaré ni por un momento”. Y agregó: “Desde aquí, levanto mi cabeza y miro hacia el futuro. Este futuro incluye a Alemania, que se ha convertido en un aliado estratégico. Y la Fuerza Aérea alemana, en un verdadero socio de la Fuerza Aérea de Israel. Hoy, la Fuerza Aérea de Israel está participando por primera vez en la historia en una maniobra aérea en los cielos de Alemania. Estamos entrenándonos y aprendiendo, entre amigos, entre Fuerzas Aéreas, entre militares. Hasta en el medio de esta pandemia global, hemos optado por llevar adelante este entrenamiento conjunto. Esta cooperación es potente y significativa, especialmente en estos días desafiantes”.

Y dirigiéndose al General Ingo Gerhartz, expresó su agradecimiento por “todo lo que hace para fortalecer la relación entre nosotros”. “Recuerdo y jamás olvidaré, soy plenamente consciente de la responsabilidad que recae sobre nuestros hombros. Esperamos más desafíos a lo largo del camino y sé que los enfrentaremos erguidos”.

El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Alemania Teniente General Ingo Gerhartz respondió:

“Hoy es un día emotivo para mí. La Estrella de David desplegada en un avión de combate F-16 israelí volando sobre el memorial recordatorio en el campamento de concentración de Dachau, es un fuerte símbolo de la determinación y el poder de Israel. Es una respuesta clara y explícita a la Shoá: Nunca Más. Hoy hemos establecido una sociedad cercana entre nuestras Fuerzas Aéreas. Hoy no solamente nos entrenamos juntos sino que también nos hemos convertido en amigos cercanos. Recientemente nuestros Operadores Heron TP recibieron su entrenamiento en Israel y nuestros Eurofighters participaron en dos grandes ejercicios en el desierto del Negev. Me honra que la Fuerza Aérea de Israel esté volando junto a la Luftwaffe en Alemania por primera vez”.

El fuerte mensaje presidencial

Al finalizar el singular tributo aéreo israelo-alemán sobre Dachau, el General Amikam Norkin recibió una llamada telefónica del Presidente de Israel Reuven Rivlin.

“Yo estoy en Jerusalem, la capital del libre e independiente Estado de Israel, pero mi corazón y mis pensamientos están con ustedes”,dijo Rivlin. “75 años después de la horrenda Shoá de nuestro pueblo y 75 años después de habernos levantado de las cenizas, marchando desde Dachau a Jerusalem, del exterminio al renacimiento, ustedes están saludando a nuestros hermanos y hermanas caídas y al heroísmo de los sobrevivientes, en nombre de todos nosotros. Los sobrevivientes de la Shoá que aún están con nosotros son cada vez menos y tenemos la responsabilidad de preservar la memoria de la Shoá para las generaciones venideras. Vuestro vuelo de hoy es una significativa contribución a ello”.

Durante la conversación estaba presente también el Jefe de la Fuerza Aérea alemana , quien habló luego en inglés con el Presidente Rivlin.

Casi al finalizar la llamada Norkin, el Presidente Rivlin resumió: “En memoria de los muertos, por nuestros hijos y nietos, por las generaciones venideras, decimos: nunca más. Y lo saludo a usted y todos nuestros pilotos”.