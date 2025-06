El mensaje de un actor uruguayo de izquierda en apoyo a Israel

“Todo es terrible, seguimos con ustedes a muerte a pesar de que mucha gente no entienda lo que está ocurriendo. La verdad siempre vence. Y el pueblo israelí tiene una gran verdad”.

Estas palabras nos las envió este viernes un apreciado amigo, el actor uruguayo Massimo Tenuta, a quien tuvimos el gusto de conocer años atrás. Las tomamos como una expresión personal de solidaridad por la situación en Israel, que sabemos le preocupan. Pero lo vimos como el apoyo de un amigo. Sin embargo Massimo fue más allá: “Esto, con mi nombre, lo podés poner donde gustes”.

No lo habríamos publicado sin su autorización. Y fue su propia iniciativa divulgarlo, lo cual acrecienta el valor de sus palabras.

Y luego agregó:

“Soy un actor de izquierda pero de una izquierda nueva y que no come vidrio y que no cobra al grito. Tomo una posición. Estuve en Israel y en este conflicto estoy de su lado. Vi cómo Israel ayuda a los palestinos. Podrían todos vivir en un vergel. Claro que es un país normal en el que no todos son santos pero del otro lado hay un culto a la muerte que no acepta nada y dice no al diálogo”.

Massimo no le tiene miedo a las discusiones de fondo.

“Ya he tenido discusiones sanas con amigos, pero la mayoría de la izquierda uruguaya se equivoca y mucha gente calla. El pueblo israelí es inteligente, organizado, previsor, trabajador. Yo creo que hay de fondo una cuota de envidia.

Y eso es parte del antisemitismo que está aumentando. Conozco la demonización que hacen algunos de los judíos. Yo fui comerciante y he tratado por ende con todo tipo de gente. Si alguna vez un judío me peleaba duramente el peso-algo que evidentemente también hacían otros- cuando me daban la mano no escondían un cuchillo en la otra. Hablo porque viví muchas cosas. No me las contaron”.