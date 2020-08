De Marruecos, directo a Holon en Israel

Yousef (8) aún no sabe cuándo puede retornar a Marruecos, su país, porque la pandemia ha cerrado fronteras y no hay aún vuelos , pero ahora lo central es que su operación de corazón ha pasado y él y su hermana Fatima que lo cuida, pueden respirar tranquilos.

En el 2018 se le detectó un problema cardíaco, lo cual no sorprendió a sus médicos en Marruecos, conscientes del hecho que aproximadamente la mitad de los niños con Síndrome Down llegan a esa situación. En el hospital de Casablanca, donde vive junto a sus padres y hermanos, identificaron el problema: ASD, un defecto cardíaco congénito por el cual hay una apertura en la pared que separa las dos cámaras superiores del corazón. Eso hace que la sangre ya oxigenada se mezcle con la que aún no lo está, y causa problemas.

El 21 de julio Yousef fue operado en el Centro Médico Wolfson de Holon, donde funciona “Salvar el Corazón de un Niño” y desde entonces se hallan en Israel.

Hace pocos días, Fatima escribió en su cuenta de Facebook sobre sus sentimientos en esta situación, una jovencita acompañando a su hermano para una operación de corazón abierto en un país extraño. Afortunadamente, todo salió bien y Yousef está a salvo.

“Quiero agradecer a Salvar el Corazón de un Niño por vuestros esfuerzos y a los médicos y enfermos del Centro Médico Wolfson que se han encargado del tratamiento de mi hermano, así como también a Shevet Ajim por su ayuda. También a todos los voluntarios por lo que aportan. Los amo mucho. Ustedes son un modelo a seguir en mi vida.No todo en la vida es la corrida detrás del dinero sino el deseo de ayudar a otros y de dar amor. Mi viaje a Israel me ha enseñado paciencia, amor y ayuda a la gente. Gracias por cambiar mi concepto de vida. Gracias a todos por haber contribuido a tratar a mi hermano, aún con cosas simples. Y gracias a toda mi familia. Deseamos lo mejor y buena vida para todos. Que Dios esté con ustedes. Yousef ya pasó la operación, gracias a Dios”.