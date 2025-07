Cambiar al mundo, valorando a cada persona y cada buena acción

Hace unos días fue un nuevo aniversario del Rebe, y todavía me encuentro procesando todo lo que su figura significa para mí. No solo por su influencia en el judaísmo del siglo XX, y XXI, que es inmensa, sino por el impacto íntimo, personal, que tuvo en mi vida.

Desde que conocí la obra del Rebe, algo en mí cambió. Mi vínculo con lo judío se transformó, aunque quizás no sea algo visible desde afuera. No soy una persona observante en el sentido tradicional, pero su mensaje me llegó igual, me tocó por dentro. Me abrió un camino que no conocía, uno en el que cada paso, por pequeño que sea, tiene valor.

La frase “Cada mitzvá es una mitzvá” quedó grabada para siempre en mí. Me enseñó que no se trata de llegar a una meta perfecta, sino de caminar con intención, con sentido. Que cada acto cuenta. Esa enseñanza me acompaña todos los días, a veces de forma silenciosa, pero siempre presente.

Janet Rudman

Hace unos meses, mi hijo buscó en mis archivos antiguos y encontró un tesoro: una copia de una carta escrita en 1980 por el Rebe, el séptimo líder del movimiento Jabad Lubavitch, el rabino Menájem Mendel Schneerson, a un doctor en Carlsbad, Nuevo México.

Fue un descubrimiento especial, porque después de consultar a un equipo de académicos dedicados a publicar las cartas en inglés del Rebe, nos dimos cuenta de que esta misiva nunca había sido publicada anteriormente.

En ella, el Rebe le deseaba un dulce año nuevo y respondía a su consulta para aprender más sobre las piedras preciosas del pectoral usado por el Sumo Sacerdote en el Templo Sagrado. Este tema se menciona en la Biblia varias veces, se explica en el Talmud y muchas fuentes rabínicas, y el Rebe elaboró una hermosa y práctica lección de la cual podemos aprender.



Cuando mi familia estableció una presencia permanente de Jabad en El Paso varios años después, este judío de Carlsbad participaba periódicamente en nuestra programación, y lo visitamos en su hogar.

Compartió una copia de esta preciosa carta con mi padre, quien a su vez me entregó una copia cuando era adolescente, pero su significado y mensaje más amplio sólo se me reveló con claridad hasta ahora.

El Rebe recibía montones de correo diariamente, y su producción de responsa es legendaria. Se correspondía con personas de todos los ámbitos de la vida, sobre cada tema imaginable. Cuando un judío que vivía en un pueblo remoto expresaba interés en aprender más sobre un tema exótico en el judaísmo, se sentía cómodo contactando al Rebe, quien invertía tiempo precioso en proporcionar una respuesta personal.

Aprecié esta idea a través de mi experiencia de una gira de dos semanas por el suroeste de Texas en el verano de 2005, para conectar con otros judíos como parte del programa de verano “Rabinos Itinerantes” de Chabad, establecido por el Rebe en 1941.



Llegamos al triángulo de pueblos del Oeste de Texas —Marfa, Alpine y Fort Davis—, sin saber qué o a quién encontraríamos. El puñado de judíos que conocimos se deleitó al vernos y, mientras conducíamos por la carretera 90 de regreso a la autopista I-10, escuchamos una grabación del Rebe donde definía la ética del liderazgo judío a partir de un episodio con Moisés.

Antes de convertirse en el líder israelita icónico, Moisés trabajaba como pastor y un día notó que una oveja flaca y pequeña había desaparecido. Buscó por todas partes hasta que la encontró cerca de un arroyo de agua y la devolvió al rebaño. En ese momento, notó la vista milagrosa de un arbusto espinoso en llamas sin ser consumido. Mientras se acercaba a investigar, el Altísimo habló con él y lo envió en una misión para liberar a los israelitas de la esclavitud egipcia. El resto es historia.

“Moisés se convirtió en líder solo una vez que mostró tremenda dedicación incluso a una oveja aparentemente insignificante”, explicó el Rebe. “De esto se trata el liderazgo judío”.

Fue una experiencia surrealista y memorable escuchar una descripción tan poderosa de la razón de ser del Rebe mientras servíamos como sus emisarios para encontrar judíos “fugitivos” en el desierto del suroeste de Texas de la manera más tangible. Descubrir esta carta al judío en Carlsbad, un pueblo con un puñado de judíos, me enseñó una vez más cuán conectado estaba el Rebe incluso con los judíos aparentemente más desconectados.



Todos podemos ser líderes encarnando la actitud de ayudar a cualquiera que lo necesite, sin importar la posición o las limitaciones de tiempo, y apreciando que incluso el gesto más simple puede impactar al mundo entero. Como el Rebe citaba a menudo a Maimónides, el famoso líder judío, filósofo, médico y académico del siglo XII, quien declaró que todos debemos vernos a nosotros mismos y al mundo como una balanza igualmente equilibrada de bien y mal. Una sola buena acción que hace un individuo, una palabra positiva hablada, o incluso un buen pensamiento, puede inclinar la balanza para que el mundo entero inaugure una era de paz y tranquilidad eternas.

El domingo 29 de junio, observamos el 31 aniversario del fallecimiento del Rebe. Es un momento propicio para reflexionar sobre cómo debemos valorar la importancia de cada persona y cada buena acción, aumentar nuestros actos de bondad y amabilidad, y alentar a otros a hacer lo mismo.