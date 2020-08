Diplomacia digital israelí en árabe, puente directo hacia la paz

Al anunciarse recientemente la inminente firma de un acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, normalización plena de relaciones y el comienzo de una intensa actividad bilateral en varios campos, la reacción generalizada en Israel fue de alegría y una gran sorpresa. Si bien hace mucho que había vínculos detrás de las bambalinas, esto era otra cosa. Pero hay quienes quizás se sorprendieron un poco menos, no necesariamente respecto al momento en que esto se concretaría, sino al hecho en sí: los 10 jóvenes israelíes-judíos, musulmanes y drusos-que componen el equipo de Diplomacia Digital en árabe en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, que desde hace mucho ve diariamente en las redes sociales que maneja, el cambio que se había ido forjando en la situación.

Para conocer los pormenores y adentrarnos en ese acercamiento israelí al mundo árabe directo en su idioma, conversamos con quien encabeza el equipo, el Dr. Yonatan Gonen.

Para captar la dimensión de este trabajo, les adelantamos que tienen 4 millones de seguidores en el mundo árabe, entre Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. Pero dado que cada uno de los seguidores puede compartir los materiales con sus propios contactos, nos cuenta Yonatan que cada semana cerca de 15 millones de personas están expuestas a sus contenidos. Y esto ha batido records desde el anuncio del acuerdo de paz con los Emiratos Árabes Unidos. Dos semanas después de dicho anuncio, los materiales de las páginas en árabe de la Diplomacia digital de la Cancillería israelí habían llegado ya a 50 millones de personas.

Uno de los posts: dos niños, uno israelí y otro emiratí, de la mano, riegan árboles cuyas ramas se juntan y forman la palabra "futuro"

P: Yonatan, para ustedes, el equipo de Diplomacia Digital en árabe en la Cancillería, que continuamente informan y esclarecen sobre Israel en páginas oficiales en árabe en Twitter, Facebook, Instagram y Facebook, imagino que la situación actual es una verdadera fiesta. ¿Han ido siguiendo el proceso que lleva a la paz formal, también a través de los comentarios y reacciones de la gente a vuestros materiales en las redes?

R: Sin duda. Ya antes de anunciarse el acuerdo de paz vimos durante los últimos años una mejoría en las reacciones y comentarios de la gente de los Emiratos. Con el tiempo fuimos viendo cada vez más reacciones positivas desde allí. Para nosotros, fue un proceso que hemos estado siguiendo. Pero esto no significa que ahora no haya nada nuevo. Con la concreción formal del acuerdo de paz ya anunciado, vemos un gran estallido de emociones. Y aquellos que antes aún no querían hablar, ahora se animan y son más osados para comentar positivamente sobre Israel.

P: Así que no se sorprendieron.

R: No, para nada.

Contando sobre la iluminación del edificio de la Municipalidad de Tel Aviv con los colores de la bandera de los Emiratos

Puedes ver aquí un post con reacciones de ciudadanos israelíes a favor del acuerdo de paz con los Emiratos

P: Me imagino que de todos modos, sigue habiendo respuestas o comentarios hostiles a materiales que ustedes publican.

R: Por supuesto, pero es indudable que hay muchos más comentarios positivos que negativos. Durante muchos años hemos lidiado con numerosos comentarios negativos y ahora es claro que eso queda en un rincón. La mayor parte de la gente en el mundo árabe que entra a nuestras páginas y comenta, lo hace positivamente a favor de la paz. Y muchos expresan la esperanza que la paz se logre también con otros países de la región, con Irak, Marruecos, con Sudán, Arabia Saudita o con otros países del Golfo.

P: Todavía veremos que la paz de Israel es lo que está de moda…ojalá.

R: Ojalá. De todos lados hay comentarios de gente diciendo que quieren la paz con Israel, porque sienten que aquí hubo un terremoto, algo que realmente sacude todo. Y ahora se sienten más libres de decir lo que sienten.

P: Yo me atrevería a decir que parte del logro debe acreditárseles a ustedes, a tu equipo, porque han ido preparando corazones, mostrando cosas de Israel que no salían en ningún lado.¿Cómo te sientes al respecto?

R: Muy bien, es una gran cosa que después de muchos años de trabajo durante los que sentíamos los bloqueos, las dificultades con cada material que publicábamos, ahora tenemos muy claro que se nos lee, se nos escucha, y vemos que mucha gente en el mundo árabe comparte nuestros materiales.

P: Por otro lado, lo que se refleja en un marco digital, parece más efímero, desaparece al día siguiente…así que hay algo más de fondo todavía.

R: Por supuesto, en lo digital las cosas son temporarias porque uno no sabe qué pasará en días o meses. Muchas cosas cambian en las redes, hay influencias de temas que no son los más calientes del día, puede haber cambios políticos en los países protagonistas, y todo eso influye.

Creo que este acuerdo de paz tiene por supuesto mucho relacionado a las decisiones que toman los líderes de países, pero también nuestro trabajo tanto tiempo preparó corazones, permitió que gente común, ciudadanos en el mundo árabe, se acerque a la verdad sobre Israel. Y cuando la conocen mejor, pueden aceptar mejor si sus gobernante toman una decisión de acercamiento a Israel ya que conocen mejor a Israel. La gente ahora sabe que Israel no es lo que les cuentan en los informativos de medios árabes, que hay en Israel muchas cosas positivas, una sociedad abierta que quiere la paz, una sociedad avanzada que quisiera vivir en paz con todos los pueblos. Y ahora parece que estaban todos esperando el anuncio formal sobre la paz con los Emiratos, para decir lo que realmente piensan.

Aquí puedes ver un homenaje al acuerdo de parte de músicos israelíes que cantan por la paz

Un cronista del diario israelí Yediot Ahronot, recibe el abrazo de un emiratí feliz cuando comprende que el joven con el que hablaba viene de Israel

P: ¿Podrías describirme el ambiente en tu equipo, las primeras reacciones, las emociones?

R: Estábamos realmente muy felices cuando se anunció el acuerdo de paz. Sumamente emocionados. Durante años hemos estado hablando con la gente en esa zona y ahora vemos que todo esto madura y conduce a un acuerdo. No podíamos dormir de tanta emoción. Fue como realizar un sueño.

P: ¿Qué incidencia tiene esto en vuestro trabajo, qué nuevos pensamientos les surgen a raíz de esta paz que está por firmarse?

R: Siempre pensamos que llegaría el momento en que no nos precisarían para hablar con el mundo árabe, que la gente en los países árabes sabrá finalmente la verdad sobre Israel y ellos mismos podrán publicar y contar. Por otro lado, queremos visitar el mundo árabe, encontrarnos con la gente, lo cual espero que sea más fácil después de la pandemia. Ojalá se pueda concretar.

Personalmente aún no he estado en el Golfo y sin duda quiero ir. Quiero conocer la arquitectura moderna y tan impresionante que tienen, las playas, quiero ver a israelíes paseando por allí y enviando fotos de lugares hermosos. Y también aquí esperamos ver a los emiratíes recorriendo Israel, disfrutando de nuestros paisajes, de nuestros santuarios, del pueblo israelí, de nuestra comida y mucho más.

El equipo realizó una encuesta digital sobre los sitios que más querrían conocer los emiratíes al llegar a Israel...Tel Aviv, Jerusalem, Haifa, Eilat

Humus Abu Dhabi en Tel Aviv

P: Por las redes ustedes llegan a los ciudadanos del mundo árabe. ¿También a los líderes, a los gobernantes? ¿Les consta algo al respecto?

R: Sí, hemos visto que gente en instituciones oficiales en los Emiratos compartió materiales nuestros, y sabemos que han llegado a gente cercana al Príncipe heredero. Sí, en las altas esferas han estado expuestos a lo que nosotros publicamos, y también lo han compartido. Es cierto que nuestro trabajo se concentra en los mensajes a los pueblos pero creo que también hemos jugado un rol en este proceso que condujo al proceso de paz y a la forma en que la paz es recibida ahora en los Emiratos.

P: ¿Qué reacciones han recibido desde el anuncio de la paz?

R: Es un ambiente de fiesta, nadie nos ha puesto cosas negativas, nos mandan felicitaciones, nos dicen que quieren visitar Israel. Un emiratí preparó una torta y la adornó con las banderas de los dos países y nos mandó fotos. Una niña emiratí salió en las redes tocando en piano el Hatikva, nuestro himno nacional y nos lo mandó. Otros nos mandaron mensajes en hebreo, vistiendo remeras por la paz entre Israel y los Emiratos , frente a la gran torre de Dubai, y hubo muchos otros gestos populares muy lindos que antes no habíamos recibido nunca. Realmente es muy emocionante ver que la gente se filma a sí misma con mensajes positivos sobre la paz con Israel, en los propios Emiratos, y publicando todo desde allí.

Niños emiratíes expresando apoyo al acuerdo de paz

P: Me imagino que ustedes también habrán entablado vínculos con algunas personas, o al menos que ustedes mismos entran en contacto con ellos cuando comentan vuestros materiales.

R: Te cuento que justamente una chica de nuestro equipo, Lorena, conversó por teléfono con Ali, de los Emiratos, cuando se instaló la línea telefónica. Fue una situación muy emocionante. Él estaba emocionado y Lorena también. Esa filmación llegó a 7 millones de personas. Ali dijo cosas muy lindas sobre la nueva relación de paz. La gente ahora se anima, reacciona con entusiasmo, es algo muy grande para nosotros. Y nuevo.

P: Pero me imagino que no es que desaparecieron las críticas.

R: Claro que no. Pero hay diferencia entre críticas, más que nada en el tema palestino, e insultos. Sin embargo, también en eso las cosas van cambiando. Aún si discrepan en algunos puntos, entienden que Israel no es un enemigo, que hay intereses comunes, políticos, comerciales, científicos, de cooperación contra el Coronavirus

Los números y los materiales

P: Es importante recordar a cuánta gente llegan a través de las redes sociales, las páginas en árabe de la Cancillería israelí.

R: En total, entre Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, o sea las páginas en árabe de la Cancillería israelí en esas cuatro redes, tenemos 4 millones de seguidores. En Facebook son casi 2.4 millones. Por semana, unos 15 millones de personas en el mundo árabe están expuestas a nuestros contenidos.

Pero desde el anuncio del acuerdo, en sólo dos semanas, nuestros contenidos han llegado a casi 50 millones de personas, muchos de ellos del Golfo Pérsico, pero no todos. Yo hasta diría que la mayoría de la población de los Emiratos vio al menos parte de nuestros materiales.

P: Es imposible leer todos los comentarios ¿no?

R: Claro…algunos materiales tienen más de 20 mil comentarios, es imposible.

Somos 10 en nuestro equipo, que como recordarás comenzó a funcionar en el 2011. Judíos ,musulmanes, de todo, todos israelíes. Antes éramos menos. La Cancillería reconoce la importancia del diálogo directo con la gente y por las redes podemos llegar a lugares con los que no hay relaciones formales. Por eso la diplomacia digital es muy importante.

P: Y por esos marcos, ustedes esclarecen sobre Israel y su verdad.

R: Así es. Publicamos casi todos los días filmaciones, infografías, todo tipo de materiales sobre relaciones entre judíos y árabes, también temas políticos, coexistencia, cultura, música, comida israelí, cultura judía, muchas cosas que el mundo árabe no conoce de Israel.

Mostraron que en la ciudad de Netanya fueron colocadas banderas de los Emiratos, para celebrar el anuncio del acuerdo de paz

Reacciones del resto de la región

P: ¿Qué reacciones ha habido en otros países no de los Emiratos?

R: De países más alejados de Israel como Irak, Marruecos, Sudán, Arabia Saudita, hemos recibido reacciones muy positivas , incluyendo comentarios explícitos de gente que dice que quisiera que también con ellos se firme la paz. Y no nos sorprendió porque hace ya tiempo que vemos una actitud más positiva respecto a Israel en esos países. Claro que también hay reacciones negativas de quienes atacan a los Emiratos por normalizar relaciones con Israel sin que se haya fundado primero un Estado palestino. Pero es indudable que ha habido un significativo aumento en la cantidad de reacciones positivas en comparación con las negativas. Y es natural que quienes durante años insultan y atacan, ahora no se sienten cómodos.

P: ¿Porque son la minoría?

R: Porque ahora también los atacan a ellos por atacarnos a nosotros.

P: Qué interesante…

R: Es muy interesante la dinámica que se da entre quienes comentan. Ahora no tenemos que defendernos. Alguien de Argelia, por ejemplo, escribió contra la paz entre Israel y los Emiratos y salió gente de los Emiratos a defender a Israel y la paz, y a atacar a esa persona. También de Irak vimos reacciones así. Es muy emocionante ver que no estamos solos. Hay hoy en día mucho más apoyo que antes en el mundo árabe a Israel. De Irak, el 90% de los comentarios son positivos, por dar un ejemplo.

P: En el caso de Irak se me ocurre que al sufrir ellos la situación de su país, donde ha habido tantos conflictos y muertes en los últimos años, quizás eso les da otra proporción de las cosas.

R: Entienden que Israel no es su enemigo, están agotados de conflictos y creen que cooperación con Israel los puede ayudar. También está de fondo la historia de los judíos de Irak que aportaron en su momento mucho al país. Y dicen que los echan de menos. Además, hay similitudes entre las dos sociedades. Me he encontrado con irakíes y sentí claramente que es gente liberal, es una sociedad en la que hay libertad de expresión, los medios de comunicación son liberales. Por otro lado está claro que hay mucha influencia de Irán. La paz con Irak está lejos aún, pero hay allí mucha gente que está a favor.

P: ¿Han visto reacciones positivas también de Siria y Jordania? ¿Y de los palestinos?

R: De sirios y jordanos sí, de los palestinos menos, al menos de lo que alcanzamos a leer. Yo espero que las reacciones positivas, que vemos de todo el mundo árabe en mayor o menor medida, vayan en aumento, y que lo que estamos viviendo ahora con los Emiratos Árabes Unidos, se extienda a muchos países más.