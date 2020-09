Finalizó la histórica visita de la delegación israelí a Abu Dhabi

La delegación oficial de Israel a los Emiratos Árabes Unidos estuvo en Abu Dhabi aproximadamente 24 horas, pero el caudal de vivencias acumuladas, los buenos resultados y el entusiasmo que embargó a todos los presentes, de ambas partes, parece ser producto de varios días intensos y por cierto llenos de emociones.

Pocas horas antes de partir, se firmó el primer protocolo de cooperación en el área bancaria y de las finanzas, con el objetivo de minimizar las trabas financieras para la concreción de inversiones entre los países y la promoción de inversiones conjuntas. Y hay muchos más en camino.

Esto también incluyó saludos propios de los nuevos tiempos.

“Conocer al otro es la major forma de hacer historia y construer un horizonte de paz con nuestros vecinos”, declaró el portavoz de la Cancillería israelí Lior Haiat en su reunión con Hind Al-Otaiba, Directora de Comunicaciones Estratégicas en la Cancillería de los Emiratos Árabes Unidos.

El entusiasmo y la convicción que se ha abierto un nuevo capítulo de gran importancia en las relaciones bilaterales, que puede incidir en toda la región, no fue ni es exclusividad del lado israelí. Bajo el titular “Ahlan wa-sahlan”, o sea “Bienvenidos”, el editorial del periódico central de los Emiratos, Al-Ittihad, escribió: “La historia la hacen aquellos que tienen la valentía de cambiar”. Y agregó: ”Los Emiratos Arabes Unidos dieron una bienvenida histórica al primer avión comercial israelí con la palabra PAZ. El objetivo superior no es sólo en pro de esta tierra de tolerancia sino de la seguridad y prosperidad del Medio Oriente”.

Y con el mismo espíritu salió la edición de este lunes del diario local en inglés más leído en la zona, el Khaleej Times.

Temprano a la mañana, algunos miembros de la delegación israelí y la norteamericana realizaron sus rezos en el hotel.

Y se escuchó el Shofar en Abu Dhabi.

WATCH: The Israeli delegation to #AbuDhabi prays and blows the shofar ahead of the Jewish New Year.



May this year be a year of peace. #IsraelUAE pic.twitter.com/Qeh9uapqs7