Prueba de texto anterior...

אני מברך את מאיר בן שבת ואחי מעוז אותם פגשתי בביקור שלי אצל ראש הממשלה, הם עושים למען השלום, מאיר בן שבת אחי מעוז, אני גאה בכם



I congratulate Meir Ben Shabbat & My Brother Maoz whom I met in the Prime Ministers office, they do a lot for peace, I am proud of you pic.twitter.com/rrEfnWDun1