Doctores israelíes: radiación pulmonar, ahora contra el Covid-19

Médicos del centro hospitalario Sheba, en la región de Tel Aviv, van a dar sesiones de radiación a pacientes de coronavirus en una terapia experimental recién aprobada por el Ministerio de Sanidad israelí.

Según médicos de todo el mundo la pandemia del Covid-19 provoca en algunos pacientes inflamación de pulmón que muchos no habían visto antes y que es muy difícil de tratar, y un grupo de doctores del Centro Hospitalario Sheba argumenta que radiación selectiva de los pulmones puede reducir la inflamación y prevenir o reducir los efectos de la neumonía que causa muchas de las muertes por coronavirus.

En los próximos días empezarán terapia experimental con 30 pacientes, tras la aprobación de las autoridades sanitarias israelíes.

“La radiación en bajas dosis es muy efectiva a la hora de reducir los tipos de células inflamatorias que invaden los pulmones de los pacientes con coronavirus”, dijo el director del departamento de Sheba de Radiación oncológica, Zvi Symon, y agregó: “Ayuda a evitar que oxigenen la sangre y que ello cause que los sistemas fallen y el paciente muera. Tengo la esperanza de que esto salve vidas”.

El médico explica que las dosis que van a aplicar no matarán al virus ni modificarán la multiplicación viral en el cuerpo, pero sí que reducirán la inflamación en los pulmones y aclaró que es esta inflamación la que causa la muerte de los afectados.

Symon señaló: “Hemos visto que en animals una baja radiación tiene un amplio espectro de efectos antiinflamatorios”.

Se han alzado voces críticas que señalan que este tipo de terapia puede causar cancer, sin embargo, Symon dijo que cree que los beneficios son mayores que los riesgos.

¿A quién va dirigido?

El tratamiento está pensado para los enfermos más frágiles, los que no soportarían entubación u otros tratamientos invasivos.

“I believe this intervention is much more mild than an intensive-care intervention, and could really help elderly people who are seen as too frail for intensive care,” he said. Esta terapia, llamada Terapia de Radiación de Dosis Lenta, (LDRT, por sus siglas en inglés) está siendo experimentada en otros hospitales del mundo para diferentes propósitos, como preparar a pacientes oncológicos para trasplante de su propia médula ósea, por ejemplo.

“Hace 70 años, cuando mucha gente con neumonía moría por fallo respiratorio, hubo radiólogos oncológicos que los trataron con radiación. Tenemos literatura de 700 pacientes que recibieron radiación por dificultad respiratoria”, explicó Symon. “Los resultados fueron muy positivos, pero el tratamiento dejó de usarse cuando la muerte por neumonía se redujo gracias al uso de antibióticos y terapias anti mircobiales”, añadió.