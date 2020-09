Para reflexionar HBO nos trae I may destroy you

Espero que disfruten la serie "I may detroy you".

Es una serie británica que emite HBO. Michaela Coel es actriz, directora y guionista. “I may destroy you” es una serie de 12 capítulos de media hora que narra la historia de una escritora millenial, cuya vida se altera por completo al ser víctima de una violación. A partir de eso, explora las difíciles y complejas experiencias de la protagonista en rearmar su vida.

Es difícil escribir sobre esta serie y no spoilear. El tema central es el consentimiento sexual. Es el retrato de una mujer y sus vínculos, es una fotografía transversal de una generación en la sociedad inglesa. Los diálogos son rápidos, inteligentes, los personajes están desarrollados. La protagonista, en algunos momentos es una heroína y en otros es un ser despreciable. Es una mujer que deja su impronta. Sus amigos son su familia. De su verdadera familia, casi no se habla. Cada uno de los casos y situaciones está narrado desde un lugar inteligente e inusual. Hay mucho humor. Un gesto noble es acompañado de otro cruel.

Coel crea un relato personal y preciso, con el cual el televidente se puede identificar porque es emocionalmente creíble. Es, en esencia, una serie sobre el control. En una escena desgarradora, Arabella habla sobre cómo la causa feminista no le atraía cuando era más joven, porque había estado demasiado "ocupada siendo negra y pobre".

Coel no podría haber sabido que el 2020 estaría tan marcado por las protestas de Black Lives Matter como consecuenncia del asesinato de George Floyd y además por la cuarentena causada por el Covid 19.



Su programa está ambientado en el ambiente editorial y de la publicidad, donde publicar un cuadrado negro en Instagram se convirtió recientemente en algo políticamente correcto. La serie muestra una crítica a las redes sociales, aún cuando la protagonista vive de ellas. Pero es adicta y eso le representa un problema. Si la autoestima está basada en la cantidad de likes en un posteo en Instagram o twitter, estamos ante un problema que va a explotar tarde o temprano.

La era Covid-19 ha planteado preguntas importantes con respecto a la amistad, otra área que Coel no podría haber previsto pero que le da al programa actualidad. ¿Quiénes son nuestros amigos? ¿Qué podemos pedir y esperar de ellos? ¿Son algunas amistades una conveniencia más que una necesidad? La narrativa vibrante y no lineal ayuda a manipular nuestra percepción de la amistad entre el trío de protagonistas central (Arabella, Kwane y Terry). Como en la vida real, nada es estático y, a veces, no está del todo claro de qué lado deberíamos estar. No hay antihéroes clichés. Susy Henny, la editora famosa que Arabella no puede creer que sea de color, es la misma mujer que la saca de su oficina con las manos vacías cuando intenta obtener un aumento en el anticipo de su libro, y que declara “violación - ¡fantástico! " cuando la escritora considera utilizar sus propias experiencias en su trabajo.

Es una serie que no pasa desapercibida. El consentimiento sexual, en el tapete, estos días en Uruguay con los posteos en Instagram de los diferentes colectivos y la operación Oceáno, son temas que nos atañen a todos.

Les dejo una entrevista del humorista y comunicador sudafricano Trevor Noah sobre la serie.