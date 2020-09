Las 2 campañas de Andrés Abt y su visión comunitaria judía

En campaña, junto a la Vicespresidenta Beatriz Argimón

Andrés Abt (47), que comenzó a militar en la política del Partido Nacional en 1994, tomó hace unos meses una decisión quizás para muchos sorprendente. Tras haber accedido a la Cámara de Representantes-debido a movimientos internos en la bancada nacionalista- aunque sostiene ello le honró sobremanera, sintió que su preferencia es la política municipal, el contacto más directo con la gente, con el barrio, con la comunidad. Decidió pues postularse como candidato al municipio CH de Montevideo al que fue electo por primera vez en el 2015, cargo que disfrutó en especial. Y al mismo tiempo, es jefe de campaña de Laura Raffo a la Intendencia.

Sobre estos dos roles, sobre su vida comunitaria judía y el aporte que desde la misma puede hacer a la comunidad más amplia a la que quiere servir como polítco, es esta entrevista con quien ya estuvo en el Parlamento como Diputado suplente en más de una ocasión, pero prefiere ahora volver a la cancha más íntima de Punta Carretas.

P: Andrés, recuerdo el entusiasmo que irradiabas en la primera entrevista que hicimos hace unos años, feliz del contacto con la gente, algo clave por cierto para un Alcalde. Tuviste una época como Representante Nacional y ahora tomaste de hecho licencia para postularte nuevamente para el municipio CH, además de ser jefe de campaña de la candidata a intendente Laura Raffo. Con tanta cosa, no sé por dónde empezar. ¿Cuál sentís ahora que es tu principal desafío?

R: Hoy mi desafío está totalmente enmarcado en la Elección Departamental cumpliendo los dos roles que para mí son fundamentales y me llenan de sueños e ilusiones. Uno es el de seguir como Jefe de Campaña, aportando una mirada territorial a la campaña central. Mostrando la importancia de la proximidad y la cercanía en los temas y como se pueden articular con el Gobierno Departamental y Nacional. Ya con distintas etapas culminadas, como el armado y la presentación del programa de gobierno, pero ahora enfocados en la presencia territorial y la coordinación entre los cinco partidos.

Y la segunda es la de volver a presentarme en la elección municipal. Quiero llevar adelante un segundo período frente al municipio para afianzar los cambios que nuestro territorio necesita y seguir especializándome en el trabajo comunitario y el desarrollo de la cuidad. En Municipio es un lugar de construcción colectiva que nos fortalece como sociedad. Y por esto quiero volver a ser Alcalde del Municipio Ch. Para seguir transformando el barrio y la cuidad.

P: ¿Cómo te desdoblás en las dos campañas que te ocupan ahora?

R: Las dos campañas sin dudas me han fortalecido en la mirada integral de toda la ciudad. Junto a Laura Raffo he aprendido mucho, y hemos construido junto a un gran equipo proyectos y programas que esperemos poder llevar adelante en Montevideo. Y al mismo tiempo el poder enfocarme en la campaña Municipal me vuelve a conectar con el barrio y con los temas cotidianos, con lo que hicimos y con lo que seguiremos haciendo. Por esto, no me desdoblo sino que las complemento.

Cuestión de preferencias

P: ¿Por qué decidiste dejar al menos por ahora tu gestión como diputado, para abocarte a una nueva candidatura como alcalde?

R: Yo resulté electo en la última elección Nacional debido a que quienes estaban adelante mío en la lista, hoy están ocupando otros lugares en el Gobierno Nacional. Luis Alberto Heber es Ministro del MTOP y el Diputado Penades, de quien yo era suplente, accedió al Senado producto de ese movimiento. Y yo asumí en la Cámara como Diputado.

La tarea parlamentaria me parece muy importante, me encanta. El trabajo en comisiones, legislar, e intercambiar opiniones e ideas con mis colegas en el Parlamento es sin dudas un honor para mí y todo servidor público.

Pero extraño el contacto con la gente, con la comunidad. En estos cinco años en el Municipio llevamos adelante muchísimos proyectos, con mucha planificación y gestión. Manejamos con responsabilidad un presupuesto, recursos humanos y materiales, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la gente, promoviendo el desarrollo de una parte muy importante de la capital.

Hicimos énfasis en el armado y trabajo en equipos, la articulación de programas y proyectos con el Gobierno Departamental y Nacional. Fue una gran experiencia, que me llena de felicidad. El haber podido llevar adelante políticas que fueron exitosas, para mejorar la calidad de vida de nuestra gente y que algunas se han tomado como modelo y se han replicado en otros Municipio o Intendencia, no tiene precio. Por estas razones es que me gustaría volver por un segundo período. Convencido que hemos hecho mucho, pero que todavía quedan cosas por hacer. Estos proyectos que se realizan directamente con la sociedad para mejorar el entorno me parecen que son fundamentales en la visión de llevar adelante una construcción colectiva.

Además influyo mucho en esta decisión el pedido de los vecinos, que me pedían que no los deje, que vuelva a ser Alcalde.

Con su esposa y su hijo, cerca del Palacio Legislativo

P: ¿En el ámbito municipal se siente quizás en forma más directa lo que uno hace? Quizás el esfuerzo personal de uno se capta de modo un poco más distante a nivel nacional ¿no?

R: Sin dudas, la posibilidad de pensar, planificar y desarrollar un proyecto en la cuidad que impacta directa e indirectamente a los ciudadanos es apasionante. Estoy convencido de que desde que llegamos al Municipio hemos llevado adelante distintos cambios que han mejorado la calidad de vida de la gente. Abrimos el municipio a la participación y al contacto con la población. Todos estos aspectos más los anteriores son los que me tiran hacia el municipio en esta ocasión.

Andrés Abt y la política

P: ¿En qué cambió el candidato Andrés Abt de la primera campaña?

R: Yo creo que los individuos estamos en constante aprendizaje. Es por eso que el Andrés Abt de un segundo período no va a ser igual que el del primero. Conozco mejor determinadas problemáticas y sus tiempos para lograr llevar adelante los cambios que necesitamos. Al mismo tiempo por la experiencia de la primera gestión vamos a formular algunos cambios que van a mejorar aún más la gestión del Municipio. Y otro aspecto que me llena de ilusión, es la posibilidad de poder articular de mejor manera distintos proyectos con el Gobierno Nacional.

Estoy seguro que se avanzó mucho en la primera gestión, pero sé que igualmente quedaron temas para continuar trabajando. Y los vamos a seguir trabajando en este segundo período en el Municipio para seguir avanzando, transformándolo por y para la gente.

P: ¿Es muy diferente de lo anterior postularte cuando tu partido está en el gobierno?

R: Si, es un nuevo elemento de motivación y oportunidades que quiero vivir. El poder ser un eslabón en la cadena de una política pública que se desarrolle en la capital por mi Gobierno me parece apasionante. Todos quienes llegamos ahacer política, lo que queremos es realizar proyectos y programas que impacten positivamente en el territorio para mejorar la calidad de vida de la gente. Eso es lo que quiero hacer, sintiéndome parte del desarrollo y de las propuestas del Gobierno Nacional. Fomentando el desarrollo comunitario en busca del bien común.

Estos son los aspectos diferentes de volver a ser Alcalde de este municipio en estos tiempos.

Con el Presidente de la República Luis Lacalle Pou, el Secretario de Presidencia Álvaro Delgado y Laura Raffo (Foto: Gentileza de Andrés Abt)

P: ¿No llegaste en ningún momento a desencantarte de la política?

R: La política como toda actividad, pública o privada tiene sus complejidades. Sin dudas que he vivido momentos de mucha alegría principalmente en la concreción de proyectos. Pero lamentablemente he vivido muchos momentos feos, productos de enfrentamientos políticos partidarios que realmente han impactado en mi y en mi familia. Por suerte siempre ha estado mi esposa al lado mío para acompañarme y apoyarme en todo momento. Esto me ha fortalecido para continuar aún por más. Esta actividad tiene más momentos de felicidad que de los otros. Y eso depende del ímpetu o el gusto con que la lleve adelante cada persona. Y yo amo lo que hago. Quiero volver al Municipio CH. A continuar con políticas territoriales que mejoren la calidad de vida de los habitantes. Para mi esta es la mejor manera de hacer política. Estando en permanente contacto con la gente buscando soluciones reales y prácticas sin importar los colores partidarios que nos dividen, sino para atender los problemas cotidianos. Sentir que lo más importante es estar en estos lugares para servir, para atender y trabajar por el bien común y el desarrollo de la cuidad.

Gran apoyo familiar

P: En el Municipio que encabezaste, hay mucha gente de la colectividad a la que tú también pertenecé. Y claro que mucha otra que no lo es. La población es diversa. ¿Se puede hablar de un común denominador entre todos o es totalmente artificial preguntarlo?

R: Como bien decís en nuestro municipio viven muchas personas de la colectividad. Como así también en otros municipios de Montevideo. Desde que llegué al Municipio vi esto como una gran oportunidad de estar en un lugar diverso en el cual me apasionó la idea de que gente no judía conociera nuestra hermosa tradición y costumbres. Por eso fue que apoyamos la realización de distintos eventos en los espacios públicos con el fin que pudiéramos visualizar nuestros valores y costumbres. Esto sin dudas mejora la convivencia y la integración. En un segundo período, seguiremos por esa línea.

Un ejemplo de la rica diversidad cultural que convive en nuestra ciudad se pudo ver en la realización de la Fiesta de las Colectividades, que albergó a más de 30 colectividades distintas que expusieron con orgullo sus tradiciones culturales, sociales e históricas. Este tipo de iniciativas sirve para visualizar y hacer conocer las costumbres de la colectividad judía y también de otras colectividades que también están presentes en nuestra sociedad.

El desafío de Montevideo

P: Y pasando a la intendencia ¿qué tiene Laura Raffo para ofrecer que no tienen otros? Es todo un desafío tratar de romper la tradición de años de intendente de Montevideo llegado del Frente Amplio ¿no?

R: Realmente la experiencia como jefe de campaña con Laura Raffo, es increíble Ese proceso me hizo conocer a una líder que sin dudas es hoy la mejor candidata para poder llevar adelante la administración de la IM. Conformamos un equipo en el cual más de 700 técnicos especialistas y referentes de los cinco partidos de la coalición hicimos un gran programa de gobierno departamental. Estoy convencido que la manera que tiene ella, de ver la gestión de una manera humana y profesional nos podría llevar a mejorar rotundamente la IM mejorando sustancialmente la gestión en beneficio de todos los vecinos.

El Frente Amplio ha tenido TREINTA AÑOS al frente de la IM, y aún quedan promesas sin cumplir. Creo que es momento de cambiar el gobierno de la cuidad. No han podido solucionar el tema de la limpieza, ni la del transporte entre otros. Su manera de gobernar cada vez se aleja más de las realidades cotidianas de los habitantes. Y yo les pregunto: si no lo hicieron antes ¿ustedes creen que lo van hacer ahora? ¿Van a hacer en 5 lo que no hicieron en 30? Estoy convencido que Montevideo debe tener un cambio. Y el mejor cambio lo puede hacer Laura Raffo asumiendo como Intendenta de Montevideo.

La identidad judía

P: Andrés, en la entrevista anterior hablamos mucho de tu identidad, de tu fuerte sentimiento judío nacido en un hogar en el que eso no necesariamente era evidente. Tu papá es judío, tu mamá no, y vos te sentís parte muy fuerte de la comunidad. ¿Eso ha ido cambiando con los años?

R: Esa tradición y valores que tenemos de nuestro pueblo me han acompañado en toda la gestión y estoy seguro que me volverán acompañar en un segundo período. Los valores que tiene que ver con el desarrollo comunitario. Con el ser parte de una comunidad que está inmersa en el país abriendo y fomentando el desarrollo económico, académico, cultural e histórico en la cuidad es lo que he intentado potenciar. Por esa razón fomentamos actividades culturales de nuestra comunidad en distintos espacios públicos del Municipio. Llevamos adelante el primer Asado Kosher. Re acondicionamos la Plaza Gran Rabino Jaime Spector. Llevamos adelante actividades en nuestros centros culturales y hemos estado siempre en contacto con todas las organizaciones de nuestra colectividad para atender temas de seguridad, iluminación y limpieza constantemente.

La ceremonia en el espacio Jaime Spector. El Alcalde Andrés Abt junto a Luis Spector y la entonces Embajadora de Israel Galit Ronen

Además hemos formado equipos y líderes al igual que se trabaja en los movimiento juveniles judíos, las tnuot. Formamos a más de 250 jóvenes para que fueran líderes de cambio en sus distintas actividades. Brindándoles programas, cursos y herramientas sobre comunicación, trabajo en equipo y liderazgo. Sin dudas que cada acción que llevamos adelante tuvo una mirada propia de nuestro pueblo fortalecido por nuestros valores.

P: Interesante eso de compartir experiencias comunitarias judías, forma de organizar actividades, con el ámbito barrial más amplio. Andrés, para ti, no es sólo un sentimiento. Te hacés presente, vas en las Altas Fiestas a los rezos, participas en distintas actividades, me imagino que según lo que la actividad pública te permite. ¿Qué significa para ti todo eso?

R: Mantengo una actividad comunitaria que traigo desde mis propios abuelos. Junto a ellos comencé a ir la NCI y hoy continúo yendo con mi padre y mi hijo. Disfruto mucho de los servicios y la vida comunitaria. La energía espiritual que recibimos en el shil nos da la fortaleza para seguir construyendo en el día a día.

Ineludible

P: ¿La pandemia es un desafío también para un alcalde en tu opinión?

R: Estoy convencido que estamos frente a un cambio histórico en la humanidad. Hemos tenido que adaptarnos a una nueva normalidad con nuevos cuidados y manteniendo nuevas medidas de distanciamiento social. Esta realidad en lo personal me ha mostrado la necesidad como comunidad de disfrutar el encuentro con los demás. Cosa que en este año, hemos tenido que dejar de lado. Por esto es que uno ve en retrospectiva lo que vivíamos antes. Yendo a distintos lados rodeados de gente, amigos y familia. Por lo cual creo que dicha pandemia nos tiene que hacer evaluar y entender la importancia del vínculo humano. De la sociedad en su conjunto, del cuidado del medio ambiente y de lo frágil y vulnerables que somos. Estoy seguro que todo esto nos ha dejado una enseñanza que hará ver de otra manera las políticas que llevaremos adelante en un segundo periodo frente al Municipio.

P: ¿Hay algo que te gustaría contar, que no te supe preguntar?

R: Quiero aprovechas estas fechas para saludar a toda la colectividad en la celebración de nuestras fiestas. Este año las viviremos de forma distinta valorando mucho el encuentro con nuestras familias y nuestros seres queridos. Ese es y será el pilar de nuestra sociedad. Shana Tova Umetuka para todos.

P: También para vos Andrés, de todo corazón.

R: Muchas gracias Ana.