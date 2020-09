Un análisis desde la cúpula médica de Israel

Poco después de llegar la pandemia del Coronavirus a Israel, entrevistamos al Profesor Arnon Afek, una de las máximas autoridades médicas del Centro Sheba-Tel Hashomer, el primer gran hospital israelí que lidió con el Covid-19, al encomendarle el gobierno esa misión. Es el Director General Asociado de dicho centro médico y hoy en día asesora al Profesor Roni Gamzo, el supervisor y coordinador máximo para el tema del Coronavirus a nivel nacional. Afek fue también Director General del Ministerio de Salud Pública de Israel.

En aquella primera entrevista, Afek nos dijo: “Hay que tener cuidado, cuando la enfermedad parece controlada, con cómo se levantan las restricciones, porque pueden surgir nuevos focos. De hecho, hasta que no haya una vacuna no podremos estar absolutamente tranquilos”.

Sus palabras , con tono de advertencia, fueron premonitorias. Israel no levantó con sabiduría las restricciones y desde que se inició la salida de la primera ola, la situación se ha ido deteriorando continuamente . Este jueves 10 de setiembre temprano a la mañana se publicó el dato diario, que nuevamente batió records: casi 4.000 nuevos infectados de Coronavirus en las 24 horas anteriores, de algo más de 45.000 tests realizados . Dentro de esta información, un dato clave: 3.200 de los 4.000 nuevos contagiados, se hallan fuera de las así llamadas “zonas rojas” con alta incidencia del virus, o sea que la pandemia está en todo el país.

Participamos este miércoles en una rueda de prensa por Zoom organizada por Media Central con el Profesor Arnon Afek . Estos son sus conceptos principales. Lo que sigue son todas declaraciones suyas, citas exactas, tanto sus palabras de apertura como sus respuestas a preguntas concretas, algunas de las cuales nosotros planteamos.

- El error más grande cometido por Israel fue la forma en que el país salió de la primera ola. Como no se concretó la advertencia apocalíptica que nos habían dicho de miles de pacientes ventilados y muertos y la gente estaba ansiosa por salir del cierre, no se cumplió bien el proceso. Hay un aumento constante de positivos de Coronavirus, que va en aumento desde el mes de junio. Tener más de 3.000 positivos nuevos por día es demasiado para cualquier país. Aunque vemos que se está desarrollando el sistema de investigación epidemiológica que permita frenar la propagación, es imposible que funcione con los números actuales. Para que funcione, aunque no podría decirlo con exactitud, tendría que haber, así lo estimo, no más de unos cientos de casos nuevos por día.

- Recurrir nuevamente a la herramienta del cierre no es un objetivo . El cierre tiene muchos efectos colaterales. Y si uno no ve el resultado de las restricciones, no tiene sentido y terminaremos con una economía totalmente empobrecida. Ahora, en las fiestas, es el momento menos inconveniente para un cierre, pero hay que tomar claramente en consideración cuál es el plan para salir luego de ese cierre.

- El cierre cortaría el ritmo actual de contagios y permitiría al sistema hospitalario mejorar la situación y prepararse para el invierno. Es una herramienta poderosa. Su problema, claro, son los efectos colaterales. No se debe imponer cierre sin tener estrategia de salida. En la primera ola eso claramente falló. O no existía estrategia de salida o falló. Esta vez debemos prepararnos mucho mejor. Hay que hacer más exámenes todavía, aunque se están haciendo mucho, hay que imponer el respeto a las restricciones y ser mucho más cauteloso en la salida No hay que decirle a la gente que se sienta libre.

- Ante la pregunta si el cierre nocturno que se ha impuesto en 40 localidades y barrios ayudará, depende dónde, en qué sector. Entre los árabes israelíes, que llevan a cabo bodas con cientos y miles de participantes, claro que tendrá incidencia. En cuanto a lugares frecuentados por público secular, como pubs y bares, aquellos que están entre los 40 sitios elegidos, claro que sí. Sobre los haredim (ultraortodoos), no estoy seguro que ese sea el punto que ayude-. Pero junto con otras medidas, se puede bajar el número de infectados. Así lo espero.

- La democracia, como sistema, tiene ventajas y desventajas. Yo creo que las ventajas superan a las desventajas, y yo por cierto no quiero vivir en un país totalitario. Pero está claro que para lidiar con epidemias, un país totalitarios tiene mayor margen de maniobra, puede hacer muchas más cosas. A pesar de ello, no quisiera vivir en un régimen de ese tipo.

- Cada uno tiene su función que cumplir. Nosotros, los profesionales de la medicina, asesoramos a quienes tienen que tomar las decisiones, quienes fueron electos por el pueblo, debemos explicar también qué consecuencias consideramos que tendría el no dar los pasos que recomendamos. Pero como en cualquier país democrático, ellos son lo que deben decidir qué hacer. Y tienen que tomar en cuenta varias consideraciones, también económicas. La decisión y la responsabilidad es de ellos. Si toman o no las mejores decisiones, ya es otro debate.

- Mucho se ha hablado del tema de inmunidad de rebaño. Pero para mí la vida humana es sagrada y mi juramento como médico fue que haré todo lo que pueda para salvar vidas. Es peligrosa la tendencia a abrir todo de modo que la gente se enferme para lograr inmunidad de rebaño. Creo que no es ético y aquellos que lo intentaron dieron marcha atrás de inmediato, como por ejemplo Gran Bretaña. Hasta que no me muestren una evidencia médica que ese sistema es el correcto, no es ético aplicarlo porque pone en peligro vidas humanas. Yo jamás participaría en algo así. Pero como vivimos en democracia, si alguien lo sugiere, no puedo prohibir que lo digan. Yo no tomaría nunca ese riesgo sin tener plena certeza de que es lo justo y correcto.

Esta reunión online con el Profesor Afek se llevó a cabo ayer miércoles al mediodía. A la mañana siguiente de este jueves , Israel amaneció con el dato mencionado al comienzo de esta nota, de casi 4.000 nuevos infectados en 24 horas-. A lo largo de toda la jornada, médicos jefes de departamentos de Coronavirus, infectólogos expertos y directores de hospitales, se manifestaron en los medios de comunicación, advirtiendo respecto a la seria situación actual y exhortando al gobierno a tomar medidas claras para frenar el deterioro.