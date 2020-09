Medio Oriente en la era post-palestina

Cuando era un aspirante a jihadista de 14 años en El Cairo en 2013, no me importaba la política egipcia, los árabes, Hosni Mubarak, los poderes regionales, la monarquía árabe, el republicanismo árabe, el capitalismo o cualquiera de los temas que animan a los observadores del mundo. de la política de Oriente Medio. Me importaba una cosa y solo una cosa: Palestina. Todo lo que necesitaba escuchar era la palabra "Palestina" para prometer mi lealtad incondicional inmediata a quienquiera que estuviera hablando. Pocas palabras, ninguna en realidad, se fusionaron con las fascinaciones, aspiraciones, emociones, anhelos y fuerzas místicas que el término “Palestina” convocaba en mí.

Palestina nunca fue simplemente un territorio geográfico en disputa; era una afirmación del cumplimiento absoluto de la visión política islámica, una verdad moral eterna, secularizada en el nacionalismo árabe y santificada en el islamismo. Palestina significaba el-helm el-Arabi (el sueño árabe), el tajj 'alras (la corona en la cima [de lo árabe]) y el corazón palpitante del Islam. Evocar Palestina era evocar la hermandad islámica y el honor árabe, porque era una reserva de identidad y una prueba de fe. Palestina fue el cumplimiento de un estado de pureza espiritual del individuo musulmán y de todo el cuerpo del Islam. La voluntad árabe de Palestina fue una voluntad de poder nietzscheana. Fue el pegamento epistemológico de los componentes dispares que componen la conciencia política árabe.



Y no estaba solo. Para las mentes políticas y religiosas árabes del siglo XX, la idea de Palestina lo era todo. El sueño del nacionalismo árabe, que había llegado a representar la propia árabeidad, y el culto del islamismo, que se hacía pasar por la religión del Islam, eligieron a Palestina como su causa principal. Esto esencialmente consagró a Palestina como el vínculo psicológico entre la identidad árabe y el Islam. Sin embargo, muchas cosas han cambiado en la última década y ahora estamos entrando en la era de un Oriente Medio posterior a Palestina. Y a medida que la región avanza hacia su realidad post-Palestina, el mundo avanzará hacia el post-islamismo, y el Islam mismo ejercerá una influencia cada vez menor sobre la política internacional. Porque las fuerzas ideológicas que una vez causaron terror en Jerusalén, Tel Aviv, Ammán, Beirut, El Cairo, Londres, Madrid y Nueva York se están reduciendo lentamente en el espejo retrovisor de la historia.

En la visión política árabe, Palestina era la encarnación de la verdad moral. En el siempre cambiante Oriente Medio, donde cada día puede traer un nuevo golpe y los héroes de ayer son de repente los traidores de hoy, Palestina fue un ancla. Fue el objeto del anhelo del intelectual árabe y musulmán ansioso y un medio de pertenencia para el hombre común árabe y musulmán. El estatus de Palestina era similar al del Mesías en el misticismo judío. "Cuando Palestina sea liberada" era una frase árabe coloquial moderna para "cuando venga el Mesías". Fue en Palestina donde los arquitectos del arabismo baazista, los ingenieros del nasserismo, los visionarios de la Hermandad Musulmana y los pioneros del yihadismo decidieron ceder sus pretensiones en competencia. Para cada uno, Palestina fue la única y última representación de la esencia de los árabes y del Islam. También fue, de manera más práctica, lo que legitimó sus propias pretensiones de dominio eterno sobre los pueblos árabes.



El poder mítico de Palestina se vio reforzado por el grotesco volumen de sangre que muchos árabes y musulmanes vertieron en ella. Por la causa de una Palestina liberada, innumerables hombres eligieron su propia perdición, como se exigió en las fatwas de clérigos islámicos incluso "moderados" en Egipto, Siria, Irak y Arabia Saudita. Todos hablaron de la permisibilidad de los terroristas suicidas durante la primera y segunda intifadas. Las organizaciones terroristas islamistas en Israel, como la Brigada de los Mártires de al-Aqsa, son veneradas por árabes y musulmanes en Jerusalén, El Cairo, Damasco, Beirut, Ammán, La Meca, Bagdad, Teherán y Ankara, y también en Birmingham, Londres, Detroit Minneapolis, Nueva York y el sur de California.



La liberación de Palestina jugó un papel en todos los golpes y contragolpes árabes de los últimos 70 años. Fue la misma causa que devastó cafeterías, autobuses y restaurantes en Tel Aviv y Jerusalén. Se manifestó en una amenaza a la vida del rey Hussein en Ammán en 1970 y se llevó la vida del presidente egipcio Anwar Sadat en El Cairo en 1981. Fue para Palestina que los soldados iraquíes, muchos de ellos campesinos analfabetos, marcharon hacia Kuwait en 1990. Por Durante décadas, casi todos los árabes de cuatro años han sabido que el camino a Jerusalén pasaba por Kuwait, o Beirut, Damasco o Bagdad. Fue esta visión de Palestina la que inspiró al Ejército Islámico para la Liberación de los Lugares Santos, que arrasó Nairobi y Dar es-Salaam en 1998. Fue esta Palestina sagrada la que ayudó a enviar terroristas de al-Qaida (una vez conocida como el Mundo Islámico Front for Jihad Against Jewish and Crusaders) en los cielos sobre la ciudad de Nueva York y Washington en la mañana del 11 de septiembre de 2001. Y es la misma Palestina la que hoy inspira al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.



Las innumerables muertes, los océanos de sangre y el sufrimiento humano interminable se entretejieron perversamente en historias de martirio heroico para reforzar el mito de Palestina. Todos los males religiosos, intelectuales y políticos del Medio Oriente fueron rápidamente justificados por los líderes religiosos y políticos como necesarios para la causa.

ESTE resumen MUY abreviado de la devastación y la violencia fanática debería ayudar a explicar por qué el jeque Mohammed bin Zayed, el príncipe heredero de Abu Dhabi, es uno de los hombres más valientes y heroicos que ha caminado por las arenas del Oriente Medio actual. En agosto, los Emiratos Árabes Unidos, encabezados por bin Zayed, anunciaron la normalización de las relaciones con Israel. A los ojos del islamista, traicionó al propio Islam y apuñaló a todo el mundo islámico por la espalda. Y para el nacionalista árabe, vendió la dignidad árabe barata al sionismo. Pero para el niño árabe o el árabe que aún no ha nacido, él es la mejor esperanza de salvación y un mañana mejor. Que esta potencia árabe regional acepte formalmente al Estado judío de Israel es inaugurar el final de la larga marcha árabe hacia la autodestrucción y la catástrofe que ha devastado la región. La promesa de la decisión de bin Zayed repercutirá en Teherán, Doha, Ankara y más allá. Bien podría salvar a la región de sus poderes depredadores nativos, asegurar la legitimidad de los estados árabes e incluso rescatar al Islam de la locura del islamismo. En los libros de historia futuros, los años entre 1948 y 2020, que vieron el surgimiento del nacionalismo árabe, el islamismo, el yihadismo, el terrorismo islámico global, un Irán teocrático y la Primavera Árabe, serán vistos como la era de Palestina. Y son las potencias árabes que pudieron sobrevivir a la era de Palestina las que ahora están declarando su muerte.



Hacer la transición a un Medio Oriente post-Palestina es también mover al mundo hacia un futuro post-islamista. En tal futuro, el islamismo y sus fundamentos ideológicos y teológicos se volverán gradualmente obsoletos junto con la causa fantástica que los islamistas alguna vez veneraron tanto. Esta transición será dolorosa y costosa, y llevará tiempo. Los restos de la política de la era Palestina seguirán viviendo; los dos ejemplos más importantes y obvios son la belicosidad de la República Islámica de Irán y las ambiciones hegemónicas de Turquía. Es probable que el terrorismo regional, religioso o de otro tipo, continúe mientras ambos países sigan su curso actual. Esto significa que las tensiones en Oriente Medio aumentarán en el futuro previsible. Pero a medida que el orden emergente del Medio Oriente posterior a Palestina desarrolle estrategias para la seguridad mutua, probablemente a través de una coalición militar formal, estará en mejores condiciones de aislar y contener (y quizás eventualmente eliminar) las amenazas planteadas por ambos países. Esta futura coalición podría incluso formar la base de una futura organización regional para reemplazar la disfuncional Liga Árabe, un remanente de la era pasada. A medida que gana fuerza y ​​competencia, la nueva coalición podría compensar cada vez más la atenuada presencia estadounidense que resultaría de una región más segura. Esto podría reducir significativamente la dependencia árabe del apoyo militar estadounidense y crear una nueva homeostasis.



Los elementos del extremismo islámico y el terrorismo también perdurarán en la sociedad árabe. Pero estos deberían disminuir gradualmente a medida que los terroristas y los ideólogos pierdan sus patrocinadores estatales en la era posterior a Palestina. Y el tirón de la política panárabe también debería debilitarse, ya que la idea de una masa árabe única y asediada ya no se aplicará a la realidad regional. En su lugar, es probable que veamos el surgimiento del nacionalismo estatal. Esto no está exento de peligros obvios, pero también permitirá que los estados árabes sean más abiertos y transparentes en la búsqueda de sus intereses nacionales. Tal apertura podría rescatar a la política árabe de la sospecha endémica, el pensamiento conspirativo y la desconfianza patológica. Después de todo, la aceptación abierta de un estado judío no árabe en el tejido geopolítico orgánico de la región hará que gran parte de la paranoia característica de Oriente Medio quede obsoleta. Si no al principio, ciertamente una vez que los países árabes se beneficien de sus vínculos más profundos con Israel. A medida que la opinión pública musulmana se adapta y se adapta a la nueva realidad política, no debería sorprendernos que las condiciones mejoren para las minorías no musulmanas en la región. La diversidad étnica y religiosa, fuente de graves tensiones históricas, puede llegar a verse desde una perspectiva más positiva.



En cuanto a los palestinos reales, su rechazo histórico hacia Israel dejará de ser el activo que alguna vez fue. Los estados árabes vecinos ya no serán rehenes de las necesidades fiscales de los líderes palestinos. A medida que se instala la nueva realidad, los palestinos tendrán que decidir entre tener el poder total en un mundo de fantasía muerto o algo de poder en un lugar real. La nueva dispensación podría, con el tiempo, obligarlos a entablar negociaciones reales. Esto, a su vez, sacudiría las filas del liderazgo palestino y pondría fin a la política desastrosa del sueño palestino. El terrorismo palestino, con toda probabilidad, persistiría, requiriendo la acción conjunta de Israel y los nuevos líderes palestinos para reprimirlo. Pero a medida que israelíes y palestinos se alejan más del sueño venenoso de una “Palestina” maximalista, la mejora de las condiciones de seguridad podría tener un efecto transformador en su relación.



Siguiendo el curso habitual de la historia, la realidad política está simplemente poniéndose al día con lo que ya se entiende en la sociedad de Oriente Medio. En la llamada calle árabe, la transición a una realidad post-Palestina comenzó hace aproximadamente una década. Entre los árabes que prestan atención a tales cosas, ya es banal notar que Palestina no es el problema más urgente en la región. Palestina perdió su centralidad con el advenimiento de la Primavera Árabe y la guerra civil siria. Hoy en día, los países árabes se centran en cuestiones de seguridad, estabilidad y, cada vez más, en la amenaza iraní. La Primavera Árabe, en la que las organizaciones políticas comenzaron a desafiar las filosofías totalitarias dominantes, marcó el colapso y la atomización de la doctrina política en el mundo árabe. La cuestión de la tradición versus la modernidad ha sido reemplazada por cuestiones de derechos humanos, la condición de la mujer en la sociedad, el sectarismo y el desarrollo económico. La religión se entiende cada vez más como un componente del ámbito sociológico y no como un principio determinista general. En el Oriente Medio posterior a Palestina, el propio Islam tendrá la oportunidad de separarse de la política y asentarse más firmemente en la esfera de la sociedad. Tal cambio sería un salto histórico hacia adelante y, si se solidifica, pasará a ser el desarrollo más importante en la historia islámica desde el inicio de la primera comunidad política islámica en la Arabia del siglo VII.

La era post-Palestina finalmente creará una oportunidad para un examen interno abierto de la historia árabe e islámica, libre del determinismo ideológico de la política de la era Palestina. Esto también podría producir un cambio de paradigma, reemplazando una comprensión obsoleta pero ampliamente aceptada de la tradición por una moderna. Tal proceso permitiría un reconocimiento más completo de aquellos elementos de la tradición islámica que han frenado el progreso de muchos en el mundo árabe.



De hecho, si tenemos mucha suerte, ya no será apropiado hablar de un "mundo árabe", ya que los propios árabes reconocerán que están formados por distintos grupos regionales y culturales e identidades políticas. A medida que las sociedades árabes tradicionales en las monarquías ricas continúen avanzando hacia la urbanización, inevitablemente perderán su carácter tribal y se modernizarán políticamente. La modernización política, irónicamente, será un desafío mayor para aquellos países árabes que no son reinos. Menos ricas que las monarquías, necesitarán ayuda con el desarrollo económico si quieren promulgar reformas políticas a medida que disminuye la amenaza del islamismo.

Este es el futuro del Medio Oriente post-Palestina como yo lo veo. Por supuesto, solo estamos en medio de su nacimiento. Si bien el bebé se ve hermoso hasta ahora, esto se debe en gran parte a la fealdad de lo que vino antes. Pero la mayoría de los observadores de Oriente Medio nunca creyeron que serían testigos de un momento tan prometedor en su vida. Este es, entonces, el momento de un optimismo realista, no de sueños borrosos. De hecho, la promesa de un Oriente Medio post-Palestina se encuentra en la renuncia oficial a una fantasía muy oscura.