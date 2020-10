Ida y vuelta con Kevin Jakter

Me defino a mi mismo como:



¨Un Alma encarnada en un cuerpo físico, como todos los seres humanos. Con mis virtudes y mis defectos. Con muchas ganas de evolucionar constantemente en todos los aspectos. Amoroso, sensible, expansivo, emprendedor y amable. Amo combinar mi vida terrenal y mi trabajo (Rotunda y nuestra Tribu), con mis estudios y prácticas espirituales.



Comencé un camino de desarrollo emocional-espiritual hace 7 años y desde hace 2 me encontré con la Kabbalah, algo que me apasiona desde el primer momento y la cual quiero seguir estudiando y profundizando, al momento puedo decir, toda la vida.

Amo disfrutar momentos de naturaleza, viajes y momentos simples con mi mujer.

Amo los perros, destaco a Rio y Osa que conviven con nosotros¨

Si te digo judaísmo, cuál es la primera palabra que viene a tu mente?

Am Israel

¿Para vos, el judaísmo se basa en… la Shoá, Israel, la Torá?

Para mi tiene 5 pilares: el pueblo de Israel (los judios en todo el mundo), la tradición, el estado de Israel , la religión y la sabiduría (y estas dos últimas muy correlacionadas a la Torá y todos sus sabios).

¿Descendiente de ashkenazi o sefaradí?

Ashkenazi

Nombrame un invitado de lujo que te gustaría tener en tu mesa de Rosh Hashana

A mi familia. Para mi ellos son los máximos invitados de lujo.

¿Vas a la sinagoga en las fiestas? ¿A cual?

A la Kéhila. Max es uno de mis grandes maestros de judaismo.

¿Cuál es tu asignatura pendiente?

Tengo muchos sueños y deseos de seguir creciendo y evolucionando (desde muchos puntos de vista), pero no considero que tengo una asignatura pendiente

Un recuerdo de la escuela

Jugar al fútbol en todos los recreos

Un libro/serie/película favorita

Libro: El Santo, El Surfista y El Ejecutivo

Serie: Modern Family

Un lugar en el mundo

Miami (vivo un Miami más familiar, ya que parte de mi familia paterna vive allá desde antes que yo nazca y tengo un vinculo especial y afectivo con la ciudad)

¿Cuál es tu festividad preferida?

Rosh Hashana

Una comida emblemática familiar

Jaja podría decir guefilte fish o cualquiera de las comidas Ashkenazis que nunca faltan en la casa de mi abuela; pero la realidad es que hace más de 10-15 años que todos los nietos (mis primos, mis hermanos y yo; ahora se le suman los bisnietos Baruj Hashem) solo queremos como plato principal las milanesas de pollo caseras. Hace un año que no como carnes así que me las pierdo, pero eso sería más tipico que lo tipico en mi familia.

¿Qué es lo que más admiras en una persona?

Su amabilidad. Como trata a los demás sin importar ningún condicionamiento (religioso, racial, socio economico, etc)

¿Cuándo digo feminismo de hoy, qué es lo primero que viene a tu mente?

Igualdad de derechos y oportunidades

¿Qué te da culpa en la vida?

No trato de usar ni la terminología ni el sentimiento de culpa. Lo sustituyo por responsabilidad

¿Qué es el éxito?

Crecer emocional, espiritualmente y ser feliz. Estar en paz y agradecido con uno mismo, con Dios y con la vida.

¿Sos pantalla dependiente?

Trabajo mucho en la computadora y uso el celular. Pero no soy dependiente. Cuando tengo una reunión o converso con alguien dejo el celular a un lado sin importar lo que dure la reunión. Puedo estar más de 8 horas y no tocar el celular. Me gusta estar presente con la otra/s persona/s

¿Qué red social preferís?

Instagram

¿Cuántos grupos de whatsapp tenes?

Más de 150. Intervengo o los utilizo uso con cautela.