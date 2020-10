Samy Canias, Presidente saliente del CCIU, sobre la responsabilidad de representar a la colectividad

Samy Canias entregó este jueves 1° de octubre el mando al frente del Comité Central Israelita al Cr. Marcos Israel, quien ya ocupó el cargo años atrás, tras una larga trayectoria comunitaria. La vida comunitaria continúa, empuja hacia adelante, y al frente, como es natural, cambian los nombres y los representantes.

Samy Canias junto a su sucesor, el ex y nuevo Presidente del Comité Central Israelita Cr. Marcos Israel

Agradecemos a Samy el excelente vínculo que hemos mantenido estos años y le deseamos mucho éxito en la continuación de su camino. Nos alegra que en medio de una apretada agenda haya alcanzado a responder nuestras preguntas, en esta entrevista de despedida.

P: Samy, esta entrevista será publicada cuando hayas acabado de entregar el mando como tu sucesor a Marcos Israel,nuevo Presidente del Comité Central Israelita, que ya se desempeñó en el cargo años atrás. Primero en términos generales, antes de entrar en detalles ¿con qué espíritu resumís tu período?

R: El espíritu es de satisfacción total. Una experiencia muy recomendable.

No es poca cosa representar a nuestra colectividad en nuestro país. Orgullo y responsabilidad. Sentir que se está en el mejor lugar desde donde se puede aportar, ayudar y velar por el bienestar de la colectividad. Fueron años de trabajo, análisis, dedicación y esfuerzo.

P: ¿Cuál es el mayor desafío de ser Presidente de la institución representativa de la colectividad judía uruguaya ante las autoridades y la sociedad civil?

R: Mostrarse de un modo sólido y tener claro a quién se representa. Saber qué objetivos se buscan y analizar la mejor estrategia para alcanzarlos.

P: Se me ocurre que uno de los grandes temas es que fuera de la colectividad no vean al Comité como representante de Israel pero sí entiendan el vínculo especial que toda institución judía uruguaya tiene con el Estado judío, y por otro lado, que la colectividad entienda que cuando hay un problema con Israel, quien debe encargarse de ello es la Embajada de Israel, no el Comité Central. ¿Te parece que este es el planteamiento correcto?

R: Hasta determinado punto, sí. Nuestro vínculo con Israel es total. No representamos a Israel, sí lo defendemos. Luchar contra las injusticias que pasan muchas veces respecto a Israel es –en realidad -luchar contra el antisemitismo. Cada día tenemos más claro que el antisionismo es la expresión misma del antisemitismo.No hay dos lecturas. Más de 20.000 israelíes nacieron en Uruguay y también debemos defenderlos. Los roles de la embajada y el comité están muy claros y bien definidos. No existe superposición de ningún tipo.

Días de tensión

P:Y esto, aunque es desde siempre, no cae ahora en el vacío. Todos sabemos de la tormenta o polémica que estalló a raíz de la reciente votación de Uruguay en el Consejo Económico y Social de la ONU en Ginebra en contra de Israel. Por un lado, es un tema de Embajada. Por otro, el Comité Central siente que no puede no pronunciarse al respecto. Lo hicieron, tratando de ser muy diplomáticos y de dejar la puerta abierta a un acercamiento y aclaración, no a una profundización de la tensión.¿Cómo maniobrar con todo eso?

R: Del modo más discreto posible. Tenemos la fortuna de tener un gobierno amigo de Israel y eso allana el camino. Creo que en toda gestión puede haber errores.

Por un lado considero que el haber declarado que fue un error es una muy buena noticia. El otro lado lo charlaremos en unos días.

P: De fondo, tenemos claro: Uruguay ,como bien has dicho, es un país amigo de Israel. Y para nosotros, judíos uruguayos, eso es clave. Por otro, en la arena internacional, las votaciones han sido muy problemáticas y no sólo en el gobierno del Frente Amplio. Antes de la votación que tanto nos preocupó en los últimos días, hubo varias más muy negativas, con el gobierno actual. Se ve que se nos pasaron debajo del radar y nadie se percató de ellas. Pero parecería que el problema es más profundo. Como presidente del Comité Central ¿tenés algún elemento que confirme que como dio a entender el Canciller Bustillo, de ahora en adelante las cosas serán diferentes? O sea, él no lo dijo explícitamente, pero según lo que citó el ex Presidente Sanguinetti, sí dijo que la votación de condena había sido un error circunstancial. También a mí el Canciller me dijo que había habido un error, que no le consultaron, contrariamente a lo que había indicado.

R: No tengo ningún elemento que confirme qué pasará de ahora en más. Entiendo que en efecto el mensaje ahora es que la votación fue por error. Sin duda alguna, este es el primer paso para que en el futuro no se vuelva a cometer este tipo de acciones. En varios otros casos , Uruguay votó en contra de Israel. Pero creo que esta es la primera vez que se reconoce públicamente que fue por error.Miremos hacia adelante.

El Canciller Francisco Bustillo recibió este jueves a Samy Canias y a Marcos Israel, presidente saliente y nuevo presidente del Comité Central. El encuentro se llevó a cabo después de la realización de esta entrevista. (Foto: Cancillería)

P: Siguiendo un poco la línea de este último tema ¿es oportuno preguntarte cuáles han sido los momentos más desafiantes de tus años como Presidente del Comité Central Israelita?

R: Tuvimos que decidir muchos asuntos bastante delicados.La gran mayoría de estos quedarán puertas adentro. También hubo temas relevantes dentro del ishuv, los cuales se fueron resolviendo.

El Comité Central en la política nacional

P. Doy por sentado que es interesante….¿pero también es difícil el trabajo del Comité Central en un año electoral? ¿Cómo lo viviste?

R: Solo interesante y apasionante.Tuve la fortuna de poder interactuar con todos los actores políticos. Nos reunimos e intercambiamos ideas con todo el espectro de la vida política en Uruguay.No lo sentí como difícil, sí desafiante.

P: Hace muchísimo que murió ese mito que “los judíos votan por el partido Colorado”. ¿Cómo ves la diversidad política de la colectividad judía uruguaya?

R: Me parece super sano. Para los propios, porque a medida que pasan las generaciones nos vamos desarraigando de lo clásico y habitual, para pasar a analizar y decidir por quién cree cada uno le hace mejor al país, como uruguayos, como judíos. Para los de afuera, desmitificar que “el judio vota a ..”.Esto puede llevar a un trasfondo muy negativo y a crear en estereotipos nada beneficiosos para nosotros.

Esta diversidad le abre las puertas al Comité para a entablar conversaciones con políticos del partido que sean. Generamos los contactos necesarios tanto para agradecer como para pedir lo que consideramos necesario para nuestro ishuv.

No nos olvidemos nunca que representamos a todos los judíos sin distinciones.

Samy, meses atrás, presidiendo uno de los encuentros organizados por el Comité Central con los candidatos a la Presidencia

Resúmenes variados

P: Creo que no es justo dar a entender que todos son problemas y grandes luchas. ¿Con qué cosas positivas te has topado en estos años al frente del Comité Central?

R: Se lograron -junto a toda la Mesa- innumerables satisfacciones.

El ishuv sabe quién los representa, los cuida y los ayuda a vivir dignamente como judíos uruguayos. Saben a quién acudir por temas negativos pero también por los positivos. Tenemos una colectividad muy atenta y exigente, lo que nos hace esforzarnos más y más. En época de pandemia reunimos a todos los batei kneset (las sinagogas) ,trabajamos con los presidentes de las kehilot (comunidades), se activaron programas de emergencia, nos reunimos con autoridades de gobierno para trabajar en protocolos y mucho más. Se hizo mucho. Gracias a Dios, no tenemos casos fatales.

P: Estos meses de pandemia han creado muchas dificultades, pero también han destacado cosas buenas, como lo que se puede hacer juntos, tanto a nivel comunitario como nacional. Y uno de los grandes temas fue la apelación a los líderes religiosos de los distintos credos para que, a través suyo, llegue el mensaje a las distintas colectividades, sobre la necesidad de los cuidados. Tú no sos líder religioso,p ero fuiste parte de esos encuentros en Presidencia y en el Arzobispado creo que también. ¿Cómo lo viviste?

R: Existe una gran mancomunión , respeto y buenas relaciones entre el Comité Central y el Arzobispado.También tenemos un muy buen vinculo con la Iglesia Evangélica. En época de pandemia se trabajó de manera conjunta por el bien de todas las religiones.

Desde la Plaza Independencia, en el mes de junio, líderes religiosos y comunitarios formulando un llamado conjunto a cuidarse en pandemia. Samy Canias, primero a la izquierda.

Antisemitismo. Cero tolerancia.

P: Yo siempre fui muy renuente a que vivamos hablando de antisemitismo, y no me refiero en especial a Uruguay-donde también hay lamentablemente, lo sabemos- sino en general. Por un lado, hay que condenar el fenómeno y combatirlo. Pero por otro lado, siempre supe que el pueblo judío tiene muchos amigos. ¿Cómo has vivido estas dos puntas como Presidente del Comité?

R: Se debe hablar de antisemitismo con los no-amigos pero también es importante hacerlo con los amigos. Hay una punta sola: no podemos ni debemos permitir que el antisemitismo crezca ni se exprese bajo ninguna forma. Tenemos ese derecho y haremos lo imposible para cumplirlo a raja tabla. Con dignidad y orgullo debemos expresar nuestras ideas y combatir por nuestros derechos.

Vivimos en un país en que si bien existe el antisemitismo , generalmente es leve y se confunde con la ignorancia. Sin embargo, recordaremos para siempre que un horror como el terrible atentado contra David Fremd y toda nuestra colectividad, no debe ocurrir nunca más.

Y entre los judíos…

P: ¿Cómo ves la dinámica comunitaria? Recuerdo que en una entrevista que le hice en Jerusalem a mi querido Profesor Manuel Tenenbaum (z”l) cuando era Director del Congreso Judío Latinoamericano , me dijo que lo más difícil era lidiar con la dinámica entre los propios judíos. ¿Enriquece y también desespera?

R: (Risa) Es así, pero prefiero decir que solamente enriquece. El “desespera” al final siempre se soluciona. Una mesa , algunas sillas y buena voluntad son suficientes.

Sin embargo cabe destacar que tuve una mesa que realmente se puso la camiseta de su Comunidad y trabajó 100% por el Comité, es decir, por la colectividad toda.

Creo que este punto fue el que me llenó de las mayores satisfacciones en estos 2 años. Discusiones y discrepancias sí pero en relación a qué camino seguir para llegar al mismo objetivo y no pensando en objetivos diferentes. El cariño y el involucramiento total de nuestros askanim (activistas, dirigentes) con el ishuv pueden haber motivado –en pocos casos- a alguna confusión de roles. Todo suma.

Considero que tenemos un ishuv como muy pocos en el mundo. Involucrado, atento, dispuesto y crítico.Sionista como pocos.

En tono personal

P: ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Seguirás en la mesa del Comité?

R: Seguramente intente seguir aportando al ishuv, obviamente desde otro lugar.

P: A mí me gustaría, precisamente cuando te estás despidiendo de tu cargo, recordar que la actividad comunitaria en tu familia no comenzó contigo. Tu muy querido papá Nelson Canias fue un gran dirigente de la Comunidad Sefaradí. ¿Te marcó un camino?

R: Claro que sí. Nunca habría imaginado siquiera entrado a la askanut, a la dirigencia comunitaria, si no hubiera tenido un padre tan activo por tantos años, dedicado y comprometido con la comunidad Sefaradi, con el Ishuv y con Israel, como lo es mi padre.

Si bien comencé a trabajar en el Comité hace aproximadamente 8 años, siempre comento que en realidad yo trabajo para el ishuv desde muy chico…(en broma) porque en mi casa siempre se vivió ambiente de trabajo por la colectividad y un amor – difícil de describir - por Israel.

Samy y sus padres

P: Qué lindo…Y por lo que le oías a tu papá, de sus historias ¿es muy distinta la dirigencia comunitaria hoy en día?

R: Los objetivos siguen siendo los mismos que hace 40 años.Entiendo que antes había más gente comprometida por la causa, otros tiempos.

Eran generaciones recién llegadas de Europa, más identificación con su etnia, otras cercanías, comunidades más cerradas. Las “disputas” y los temas basicos siguen siendo los mismos.

P: ¿Alguna otra cosa que quieras comentar?

R: Sí, quiero agradecer a toda la Mesa Ejecutiva por el apoyo que me dio durante este período, a los Presidentes de las kehilot y a todos los askanim que le dedican tantas horas de trabajo a nuestro querido Ishuv.

A vos Ana, quiero agradecerte enormemente por el apoyo que siempre recibí de vos y a través de Semanario Hebreo en toda mi gestión. Siempre dispuesta a ayudar y colaborar en lo que sea. Puerta abiertas, siempre. Involucramiento y compromiso como pocos.

P: Muchas gracias por tus palabras Samy. De todo corazón.

R: Lo sé. Seguro que se seguirá trabajando por un ishuv más fuerte en sus convicciones y siempre orgulloso de su judaísmo. Gracias por todo.

P: A vos Samy. Gracias por estos años y por toda tu dedicación. Y suerte en lo que hagas de ahora en más.

R: Muchas gracias.