19º Curso Talmud y Derecho por Zoom

El Talmud es parte integrante de mi vida. Cuando tenía 18 años y era estudiante de Facultad de Derecho decidí que estudiaría el Talmud hasta que algún día, fuera capaz de enseñar en nivel universitario, todo lo que esta colección de libros contiene como Fuente e Historia del Derecho del mundo occidental, el mundo que se basa en la Biblia. Esa promesa de juventud que me hice a mí misma, me llevó a estudiar y seguir estudiando toda la vida, en varios lugares del mundo y con rabíes y profesores de todas las tendencias. Buena parte del Talmud se dirige a analizar las obligaciones y servicios religiosos hebreos pero además, el texto recoge todo lo que en ese entonces se sabía de la vida, del cielo y la tierra, las ciencias y también, aquí está la Historia del Derecho, los valores éticos y la elaboración de las leyes de la Biblia realizada por los rabíes hebreos.

El día de empezar a enseñar en la Universidad me llegó en el año 2001. Durante 18 años vivimos la experiencia de enseñar Talmud y Derecho en el Centro de Postgrados de la Facultad de Derecho, Universidad de la República. Fueron clases presenciales, donde analizamos muchos temas en el Talmud al mismo tiempo que en otras fuentes de Derecho. Formamos un grupo con docentes universitarios del más alto nivel, para poder hacer un estudio de Derecho Comparado en la Universidad. La Editorial Fundación de Cultura Universitaria publicó tres libros con el material preparado a partir de esas clases : Talmud y Derecho Tomos 1, 2 y 3.

Todo ese tiempo el costo del Curso Talmud fue mínimo, en atención a que ninguno de los profesores cobramos por las clases. Hasta que en el año 2019 la UdelaR exigió que los alumnos pagaran igual por todos los Postgrados, sin excepciones. Para poder seguir con el curso, no nos quedó otra alternativa que cambiar de Universidad.

La Universidad ORT Uruguay nos hizo lugar en uno de sus salones para dar clases presenciales en el año 2020. ¡Y apareció el coronavirus! Ya no se permitieron clases presenciales. Decidimos que un virus ¡no nos iba a detener! Los profesores aprendimos a dar clases por zoom. Recibimos además el apoyo de la Nueva Congregación Israelita, N.C.I.

¡Qué aventura dar la clase frente a una pantalla de computadora! Me asombro cada vez que asisto a una de estas clases. ¿Cómo podíamos haberla imaginado, nosotros que aprendimos a escribir con las plumas “cucharita” y tinta del tintero en el medio del banco de la escuela? Pero ese es sólo un aspecto de las nuevas clases. No me di cuenta de lo que significa dar un curso así hasta que empecé a recibir solicitudes de inscripción de alumnos desde México y Buenos Aires. Ahí si, vi la otra cara del zoom: hemos pasado a una audiencia sin fronteras.

No digo que este cambio sea bueno ni malo pero lo cierto es que en pocas horas, un virus que no nos pidió permiso para entrar nos empujó a mudarnos a una nueva era. Abrir fronteras a las clases, pienso que enriquece al grupo de estudio y amplía las posibilidades de conocer el legado de la milenaria sabiduría hebrea… Por otro lado, ver a los alumnos a través de la pantalla, ¡ parece tan impersonal! Todavía no me acostumbro… pero tenemos que seguir aprendiendo y adaptándonos a los cambios de la época .

¿ Será diferente este curso de ahora en adelante? El texto del Talmud es siempre el mismo, pero en todos los tiempos nos hace preguntas a nosotros y nosotros ya no somos los mismos. Digamos “gam zu le tová”, (también esto es para bien) y sigamos adelante en este mundo diferente.

El curso es sin costo y además, está abierto a todo interesado, sin necesidad de conocimientos previos. Los detalles de temas, horarios y profesores están en el documento que verán tocando la página de contacto: https://www.ort.edu.uy/104976/32/ort-auspicia-la-edicion-del-curso-talmud-y-derecho-2020.html

En el e-mail de solicitud de inscripción, nos deben decir su nombre, número de whatsapp y ciudad en la que viven. Esta es una nueva aventura de estudio, un nuevo desafío. ¿Quien quiere acompañarnos?