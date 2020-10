Se estrenó en Israel la serie sobre la guerra de Iom Kipur: Valley of Tears

El nuevo drama del canal 11, que recrea el comienzo de la guerra de Yom Kippur, muestra grandes escenas de batalla y un diseño impresionante, y describe la guerra como un verdadero infierno. Sin embargo, el juego excesivo y una preocupación simplista por las líneas divisorias de la sociedad israelí eclipsan esto.

A medida que se aleja, la Guerra de Yom Kipur se desvanece. El trauma colectivo se desvanece, y con él la rabia y la ira por un gobierno distante, una concepción fallida y las luchas del ego en la vida de miles de personas.

Y como cualquier conjunto de lecciones históricas, hay un antes y un después, factores y resultados. En este caso: arrogancia y exceso de confianza tras una gloriosa victoria, y una guerra que dividió en dos la historia israelí, exponiendo al país desnudo a un precio insoportablemente alto. Durante muchos años, esta lección se ha reproducido en la cultura israelí, desde "Blues for the Great Freedom" hasta "My Mika", una y otra vez, como una especie de mito sobre la pérdida de la inocencia y la ruptura de la confianza, que solo se ha expandido.

"Valley of Tears", la nueva serie de canal 11, creada por Ron Leshem ("If There Is Heaven"), Amit Cohen ("Kidnapped") y Daniel Amsel ("Euphoria"), recrea los primeros días de lucha en el frente norte contra el ejército sirio, Y va por el mismo camino y en los mismos límites del destino, como una especie de lección nueva que cuenta la misma historia, con las mismas lecciones. Irónicamente, la obra de ficción se abre de la misma manera que el episodio correspondiente de la serie histórica "Revival", con las ostentosas (reales) celebraciones del desfile militar del Día de la Independencia de 1973 -el último desfile, cuando aún se podía presumir- los clásicos discursos de liderazgo. Si eso no es suficiente, la escena de apertura presenta las maravillosas vistas de los Altos del Golán, en vísperas del estallido de la guerra, con los sonidos de "ilusiones" de Nissim Seroussi. Inmediatamente entraremos en las cuevas del puesto de Hermón, algunos de cuyos soldados no han salido.

Sin embargo, el ángulo es ligeramente diferente. La historia está escrita por líderes y generales, y generalmente se centra en ellos, aunque la hacen personas comunes. "Valley of Tears" cuenta una historia centrada no en Dayan o Eli Zeira, sino en jóvenes soldados, a quienes la mano del destino ha colocado en el lugar y el momento equivocados. Gente cuyo liderazgo político falló, su alto mando falló y el mando menor también. Sin demasiadas opciones, se ven obligados a regresar a casa.

"Valley of Tears" recrea algunas de las batallas icónicas de la guerra: la caída del Monte Hermón, la batalla de contención en los Altos del Golán y presumiblemente la batalla por el cruce de Nefah, cerca de uno de los centros de la trama, aunque por los dos episodios enviados a los periodistas todavía no se sabe con certeza. Esta es una elección mixta: incluye una derrota humillante (en el Monte Hermón) y batallas heroicas (en el Valle del Llanto). Puede ilustrar una realidad en la que la identidad de los vencedores del conflicto es ambigua.

Al mismo tiempo, las figuras enemigas son distantes, borrosas, no realmente visibles. Al igual que otras obras que tratan del violento conflicto árabe-israelí, toda la preocupación y el enfrentamiento es interno, israelíes contra israelíes, como se expresará de manera trágica e impactante al final del doble episodio inicial de la serie. El verdadero enemigo está adentro: a veces es arrogancia y ego, a veces es racista. Las tensiones entre hombres y mujeres, Ashkenazis y Mizrahis, seculares y religiosos, de izquierda a derecha, cruzan la historia hasta el final. Quiero decir: hay cosas que no cambian. Sin embargo, desafortunadamente, estas líneas de falla se describen generalmente en líneas generales, simplista.. Estos se distribuyen en tres escenarios y una gran cantidad de personajes, que se supone que se unirán (o no) más adelante en la trama.

El primer foco de la serie es el puesto de avanzada de Hermon, donde los soldados de una unidad de escucha y un campamento de guerreros dispersos permanecen uno al lado del otro. El héroe de la arena es Avinoam (Shahar Tabuch), el cabo Modiin en un ataque de pánico constante, que está convencido de que la guerra estallará incluso cuando nadie le crea, hasta el bombardeo real. A nadie le gusta Avinoam y sus profecías de ira, que representan la locura del concepto de las FDI. Aunque el espectador obviamente tiene razón. Frente a él está el comandante de seguridad de turno, Yoav Mazuz (Aviv Alush), quien debido a Avinoam tuvo que quedarse de vacaciones en el puesto. Bajo los bombardeos tendrán que librar una encarnizada batalla, de la que al final podrán escapar del puesto de avanzada. En realidad, el comandante de la batalla era el teniente Gadi Zidover, una figura trágica que salvó a un grupo de soldados del puesto, mientras que muchos otros fueron asesinados o capturados. Se supone que la tensión entre Yoav y Avinoam, dos nombres bíblicos, el hombre-hombre y el extraño y bajo partidario del combate, simboliza la hermandad de los soldados, pero en la práctica se encuentra en el centro de un ambiente tóxico y casi intimidatorio.

Al mismo tiempo, en el sur de los Altos del Golán, está la historia de Marco, una pantera negra radical (Ofer Hayun, alias Eliran Chen de "Manaich"), y su amigo Alush (Imri Bitton) que aspira a integrarse en el ejército y la sociedad, y se afirma que "converge". Los dos miembros de Musrara son combatientes acorazados al mando de dos comandantes de tanques Ashkenazi, Aviram y Caspi (Ido Bartel y Omar Perlman): kibutzniks, señores de la tierra, la hegemonía que desconoce su hegemonía, etc. Es una pareja frente a una pareja, un espejo claro, con una profunda hermandad interior y un desprecio mutuo semi-visible. Debe asumirse, y esta es una suposición absoluta, que la simetría será fatídica: justo cuando el comandante Aviram fue asesinado, parece, incluso según Ricky, una figura lateral de Jerusalén, que un destino similar le espera a uno de los Panthers. De cualquier manera, después de que Aviram es alcanzado por una bala de francotirador y Caspi la pierde, los soldados comunes son los que deben ejercer discreción para salvarse a sí mismos y a sus compañeros.

Las escenas en esta arena son más confusas en el episodio doble que abrió la serie: por un lado, un hermoso diseño y una reconstrucción angustiosa de un día de batalla, así como escenas temblorosas de choque de batalla, y por el otro un enfrentamiento casi caricaturesco entre los personajes, diálogos ridículos y sin subtexto. Demasiados personajes en la serie. Esta tensión está en el corazón de una "hora final", para bien o para mal, entre la admiración y la vergüenza.

Dos estaciones más, más marginales mientras tanto, todavía están lejos de la guerra pero se acercan rápidamente a ella. Manny, el bohemio de izquierda (Lior Ashkenazi con una peluca increíble), otro personaje un poco caricaturesco, se despierta en medio del día de las alarmas de guerra después de una noche tormentosa, y su ex esposa lo envía por teléfono para localizar a su hijo recién reclutado y salvarlo de la guerra. En su viaje a los Altos del Golán de Manny, un graduado de la Operación Kadesh, conoce a Malachi (Maur Schweizer), la tercera costilla de la pandilla Panther, que escapa de la prisión para unirse a sus amigos. Manny es el único personaje adulto de la serie, y en los episodios iniciales es casi apático, nihilista, despreciando a una compañía de la que no se siente parte. Será interesante saber cómo se desarrollará este personaje.

Tenemos a Oficial Daphne (Joy Rieger), el único personaje femenino significativo en la serie, la compañera de Yoav, que sirve en la sede del Comando Norte en el cruce de Nefah, donde las dimensiones de la catástrofe comienzan a entenderse. Daphne, en virtud de su papel. Y el frente interno, se supone que representa el ángulo feminista, como alguien que lucha por mantenerse en la línea del frente y actuar desde allí. Un cuadro extraordinario emerge en este frente: Un género del resto de la serie, con un toque trágico-irónico ("Pero en las costas del Jordán como si nada pasara" - últimos vestigios de un idilio sionista antes del cruel golpe que le cayó encima). Sin embargo, la insólita escena, una de dos con más de una mujer, ilustra a que papel escaso le dieron los creadores de la serie a las mujeres dentro de la historia panisraelí y multifacética que buscaban presentar, de una época en la que el estado estaba dirigido por una mujer.

Hay cosas que no se pueden quitar de una "hora de cierre": hay suspenso, amenazante e inquietante, y se disfruta de una estética dramática: los tanques en el fondo del valle en la distancia, como un símbolo efectivo de la herida de la guerra en la naturaleza inocente per se. Como serie de guerra es bastante impresionante, ya sea una reconstrucción de batallas en el campo, o bien en la descripción técnica del interior del tanque o del ángulo visto desde él. El director Yaron Zilberman ("Terrible Days") es digno de elogio por esto.

Ésta no es una guerra emocionante ni atractiva. El impacto de la batalla, los símbolos de la guerra, están bien presentes aquí. Junto a él también hay espejos gráficos, quizás demasiado gráficos, de heridas mortales. Siendo una serie hiperdramática, "Valley of Tears" describe una guerra que es un infierno por todos lados, incluso si hasta ahora ha elegido pequeños órdenes de magnitud para sus tragedias. Al final del episodio doble, incluso toca los reinos de la locura. En un país donde la participación pública en el duelo es tan intensa, estas vistas no pueden tratarse como si tuvieran lugar en el otro lado del mundo, y tocan puntos cercanos y dolorosos para los espectadores.

Por regla general, "Valley of Tears", al menos en sus dos primeros episodios, es una serie bastante majestuosa que pone al colectivo por encima del individuo. Aunque retrata héroes radicales, incluido un personaje que decide quemar el uniforme, odia al ejército y a la policía, se identifica con los palestinos y está segura de que el estado es racista, ella y otros finalmente se fusionan en una fuerza movilizada que lucha entre Nablus y Nablus, y las críticas de los héroes al país se mantienen a un lado. Entre tomas. En la pugna entre la historia del enfrentamiento entre las tribus y las distintas partes que componen la sociedad israelí, y una historia colectiva sobre una nación en uniforme que se da la mano ante un enfrentamiento militar, parece, al menos al principio, que el segundo tema es el ganador.

Actualmente, la experiencia de visualización del "tiempo de bloqueo" depende de la brecha de expectativas. En sí misma es una serie interesane y llena de suspenso, que disfruta de sets de producción de cierto nivel (junto con una actuación mediocre), sin embargo, es su pretensión la que la eclipsa: se declara como una epopeya que intenta lidiar con una variedad de heridas candentes de la sociedad israelí, pero las trata de manera superficial, saturada de clichés sobre los israelíes.

Y quizás vale la pena enfatizar en este contexto que es importante recordar que resistirá otra prueba: el discurso que se desarrolle en torno al "tiempo de bloqueo" determinará su valor público no menos que sus cualidades televisivas. Hasta que el polvo se asiente en las escenas de guerra, la discusión sobre la serie aún no está cerrada.