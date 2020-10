El hispanismo en Israel II

La Universidad de Tel Aviv



El Departamento de Historia de esta universidad cuenta con el Instituto de Historia y Cultura de América Latina, en cuyo marco desarrolla su trabajo académico el Prof.Zvi Medín, quien ha publicado importantes trabajos sobre Ortega y Gasset. El Instituto de Historia y Cultura de América Latina ofrece periódicamente ciclos de cine español, así como también congresos internacionales, tales como “Nuevas aproximaciones a la investigación de España” y “La identidad judía ibérica”. En otros Departamentos relacionados con los estudios hebraicos, como el Departamento de Literatura Hebrea, se encuentran investigadores centrados, especialmente, en la literatura hispanohebrea medioeval (Dra. Tova Bari, Dr. Tzvi Malaji, Dra. Idit Einat, Dra. Tova Rozen, Dra. Javiva Ishai).



En el marco de la Sección de Estudios de traducción y de corrección estilística, la Universidad de Tel Aviv cuenta con una carrera de traducción del hebreoal español, dirigida por la Dr. Tal Goldfine.



La Universidad Ben Gurión del Neguev

En esta joven universidad, situada en la ciudad de Beer Sheva, en el marco del Departamento de Literatura Hebrea, trabaja el Prof. Luis Landa, quien se ha abocado a estudios comparativos relacionados con la obra cervantina. Sus publicaciones comprenden artículos que tratan la influencia de Cervantes en la literatura hebrea, así como también estudios acerca del interés de Freud por la obra cervantina y por el castellano.



La Universidad de Bar-Ilán

En la presente universidad se encuentra la Prof. Ruth Reichelberg, del Departamento de Literatura Comparada. Sus trabajos en el campo del hispanismo contemplan la relación del Quijote con la tradición judía. La presente investigadora ha publicado artículos varios sobre la obra de Cervantes, focalizando en muchos de ellos el sentido de los antropónimos y de los números en dicha obra, desde una perspectiva judía y

cabalística.El Departamento de Literatura Comparada ha organizado un Coloquio en honor al centenario de F. G. Lorca y próximamente efectuará un congreso sobre la obra de Fernando Arrabal.En esta universidad trabaja también el Prof. R. Iefet, especialista en literaturahebrea medioeval en España Asimismo, la universidad de Bar Ilán cuenta con una carrera de traductores e intérpretes del hebreo al español.



La Universidad de Haifa

La presente universidad desarrolla estudios hispánicos en su Departamento de Literatura Hebrea, a cargo del Prof. Iosef Tobi, especialista en literatura hebrea de laEdad Media. Por otra parte, la universidad de Haifa ha inaugurado, en el año 1998, una Unidad de Investigación de las Culturas de España, dirigida por la Prof. Aviva Dorón.Esta unidad tiene como objetivo el estudio y la investigación de las culturas de España, en un amplio espectro de disciplinas. Con este fin, se promueve la cooperación entre investigadores de España, Israel y otros países de Medio Oriente, y

se organizan seminarios y coloquios en Israel y en otros países. El primero de estos encuentros fue organizado por la Prof. Dorón en Toledo y se denominó “El encuentro de las tres culturas”. Otros coloquios fueron realizados en Haifa, Barcelona y Alcalá, con la presencia de investigadores de distintas universidades de Israel, España, Marruecos, Egipto y Jordania. En un contexto interdisciplinario –con especial atención al área literaria- se trataron las relaciones interculturales en el ámbito de la España medioeval. La Prof. Aviva Dorón es también una estudiosa de Literatura Medioeval,

centrada en las relaciones de la poesía hispanohebrea y la literatura de la España cristiana. Ha publicado estudios sobre Yehudá ha-Leví, Todros ha-Leví Abulafia, Abraham Ibn Ezra, Shlomo Ibn Gabirol y otros poetas hispanohebreos.

El judeo-español: su lengua y literatura

El desarrollo de los estudios relativos a la lengua y literatura judeo-españolas ha alcanzado un creciente ímpetu en los últimos años en nuestro país. Las principales universidades cuentan con cursos, cátedras y centros de investigación abocados a este campo y, periódicamente, se realizan coloquios y congresos en torno a temas concernientes al ladino. Asimismo, hay numerosas actividades no académicas (programas radiales, un periódico en judeo-español –Aki Yerushalayim-, concursos de creación literaria, cursos parauniversitarios, conciertos de música y canciones en

ladino, etc.), en muchos casos, conectadas o patrocinadas por las universidades.



La Autoridad Nacional para el ladino y su cultura

La presente institución fue fundada como resultado de una ley parlamentaria del año 1996, con el objeto de ampliar el conocimiento de la cultura judeo-española en todas sus manifestaciones y desarrollar la investigación y la enseñanza de dicha cultura. Entre sus metas también se encuentra la de documentar y catalogar los tesorosculturales de la lengua judeo-española. Así, ya han sido catalogados unos 2000 libros en el marco del proyecto bibliográfico -el primero en su índole- de la Biblioteca Nacional.



A continuación, me referiré a los estudios del judeo-español en los principales centros académicos de Israel.

La Universidad Hebrea de Jerusalén

En esta universidad, en el marco del Departamento de Lengua Hebrea, existe una Unidad de Lenguas Judías, la cual incluye estudios del ladino y de su literatura en los tres niveles: B.A., maestría y doctorado. Los cursos dictados actualmente en esta sección comprenden perspectivas comparativas entre el ladino y otras lenguas romances, el análisis de su estructura, la especificidad del dialecto ladino hablado en la zona de los Balcanes y de la literatura desarrollada a partir de él.



El director de la sección correspondiente al judeo-español es el Prof. David Bunis, quien ha publicado diversos trabajos sobre el desarrollo del dialecto judeoespañol de los Balcanes, entre los siglos XVI y XX, el judeo-español del norte de África y el desarrollo del ladino a partir de su contacto con otras lenguas, especialmente con el turco. Por su parte, la Lic. Aldina Quintana, docente en este Departamento, está por concluir su tesis de doctorado, la cual trata aspectos dialectológicos del ladino, así como la geografía lingüística del judeo-español.



La Universidad Ben Gurión del Neguev

En esta universidad, como parte del Departamento de Literatura Hebrea, trabaja un grupo de investigadores que se ocupa de diferentes aspectos del judeo-español y de su literatura, y ello en el marco de la Cátedra de Folclor Judeo-Sefardí –Estelle S.Frankfurter. La directora de esta cátedra es la Prof. Tamar Alexánder, cuyo campo de especialización es el del relato folclórico, dentro del cual se centra primordialmente en la tradición del cuento popular en ladino ( proverbios, leyendas y cuentos morales),como así también las relaciones intertextuales entre probables fuentes judías y los

relatos judeo-españoles.Otro de los investigadores de la Cátedra de Estudios Sefardíes es el Prof.Jacob Bentolila, de los pocos especialistas en el mundo en hakitía, el dialecto judeoespañol de Marruecos. Entre sus trabajos, se destacan los realizados en conjunto con

la Prof. Alexánder: el sentido de los nombres propios en los proverbios en dialecto hakitía, los elementos hispánicos en los refranes judeo-españoles de Marruecos y las relaciones intertextuales entre los proverbios hispánicos y los proverbios en hakitía.



La Universidad de Bar-Ilán



Esta universidad cuenta también, en el marco de su Departamento de Literatura del Pueblo Judío, con una Sección de Estudios Sefardíes, cuyo director es el Dr. Shmuel Rafael. El Dr. Rafael, especialista en literatura judeo-española, se encuentra trabajando en la investigación de la literatura del Holocausto en ladino. Por su parte,la Prof. Ora Schwarzwald se dedica a aspectos lingüísticos del judeo-español.



El Instituto Maalé Adumim para la documentación del ladino y de su cultura



Este Instituto fue creado con el patrocinio de la Autoridad Nacional para el Ladino. En su marco se está llevando a cabo un proyecto de recuperación y preservación de documentos antiguos en ladino. Su colección es la tercera en el mundo en lo que respecta a la cantidad de documentos que contiene. Ella comprende setenta manuscritos en ladino, una base de datos de colecciones de folclor –incluyendo, por ejemplo, una colección de canciones (más de 2800 testimonios de informantes), que es considerada la mayor colección de su tipo en el mundo- y una recopilación de más de 6000 refranes en ladino. Estas colecciones constituyen una base de documentación valiosísima para múltiples investigaciones futuras.



A modo de conclusión, cabe preguntarnos cómo explicar esta notable propagación de los estudios hispánicos en Israel. Las respuestas son múltiples y diversas. En primer término, se destaca la rica herencia cultural sefardí, que ha ocupado y ocupa un sitio privilegiado en la conformación intelectual del Estado de Israel. En segundo término, se halla la población hispanohablante en Israel, que ha crecido en número en los últimos años, dada la afluencia inmigratoria de países hispanoamericanos como la Argentina.



De no menor centralidad es el creciente interés por la literatura española.



Las traducciones al hebreo se multiplican anualmente: Camilo José Cela, Juan Marsé, Pérez Reverte, Muñoz Molina, para mencionar tan sólo algunos ejemplos. No menos relevante es la traducción de los clásicos, como Berceo y, muy especialmente, Cervantes. Así, el Quijote, desde su última traducción al hebreo moderno (Landa 1994), se ha convertido en un verdadero best-seller, con numerosas reediciones. La centralidad de la obra se pone de manifiesto en el hecho de haber sido incorporada como texto obligatorio en el examen final de literatura del Instituto secundario. No

menos importante, desde ya, es el creciente interés turístico por España y otros países de habla hispana, que se han convertido en objetivos favoritos de los turistas israelíes de todas las edades.

Estimo que la presente incursión en el panorama de los estudios hispánicos en Israel, si bien no exhaustiva, puede revelar hasta qué punto el hispanismo en Israel constituye un ejemplo paradigmático de lo que designaría como puente lingüístico e intelectual entre dos regiones y culturas cercanas-distantes, culturas que se hallan hoy en pleno proceso de reencuentro.