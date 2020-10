Los hijos suponen un "arazo". De la misma forma, la pareja, los amigos, los padres o el patrimonio. Los negocios también suponen un "arazo", como las mascotas. Hace poco escuché a Amuriza reivindicar la palabra "arazo" frente a su modificación en manos de las corrientes lingüísticas y de los hablantes, como si estuviera en el torno de un alfarero. Era un paradigma, nada más. En la evolución del euskera, en la búsqueda de la pureza, en abuso de la monosemia, polisemia y de la sinonimia; como, queriendo o sin querer, hemos vacíado el idioma de Etxepare. Lo que antes decíamos "problema", ahora es "arazo". Pero "arazo" no siempre fue "problema". Un "arazo" es algo que te supone un quehacer, un "arazo" es una cuestión que te supone un trabajo, una ocupación, una preocupación.

Hace poco, en Bilbao, vi in cartel de una convocatoria del movimiento BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) en la que se citaba el "arazo" de Israel. Ni quieriendo hubiera podido encontrar un término más exacto. Arazo, sí. El mío sí -pensé para mis adentros-. Siendo sinceros, me sorprendió enormemente (¿cómo puedo estar de acuerdo en algo con aquellos que buscan el aislamiento económico de Israel?).

Parece que, en este baile de conceptos y etiquetas, en el de la evolución semántica, los problemas se han convertido en arazos y el antisemitismo se ha desdoblado en antisionismo. Lo que antes el aislamiento de gremios y las leyes de Nuremberg eran acciones y textos antisemitas, a día de hoy el BDS es una bandera antisionista. Y no deja de ser un punto más dentro del cronograma (o de los cronogramas, según quién lo lee o interpreta) de la convocatoria del boicot árabe dentro del mandato británico en 1920, en 1922 y la de 1929 de Hajj Amin Al-Husseini; o la convocada por la Asamblea de Trabajadores Árabes, con la complicidad de la izquierda europea en 1930.

Aunque el movimiento BDS se creara oficialmente en 2005, no deja de ser el eslabón de una gran cadena. Toma orgullosa el relevo y el empuje del boicot de la Liga Árabe. Boicot a Israel; no a los judíos; no como hacía el antisemitismo de las Leyes de Nuremberg. El problema es Israel, no los judíos. Concretamente por eso se llamó al boicot contra Matisyahu: aquel que nació en la Pensilvania, limítrofe con Ashdod, y que vive en New York, ciudad vecina de Tel Aviv. Boicot a los productos israelíes, siempre que éste no sea un avance médico desarrollado en la Universidad de Technion de Haifa; o una investigación del instituto Weizmann de Rehovot. Nunca boicot contra países de la Liga Árabe, en aquellos en los que se aplica la ley religiosa sharia. No es un problema la situación en Egipto, en Arabia Saudí, en Irán o Libia. Los homosexuales de Irán o las mujeres de Catar no nos preocupan demasiado. Nula respuesta a las teocracias liberticidas y fundamentalistas.

Mientras tanto Israel mantiene una democracia plena; democracía que tuvo a Golda Meir, mujer laborista, como Primer Ministro; en una Knesset de mujeres y de hombres libres. País que es garante de derechos de musulmanes, cristianos, judíos, agnósticos o ateos; judíos y árabes; un País que nació de la Esperanza y que tuvo como pilar la Libertad. País que ofrece avances médicos, da premios Nobel y planta en el desierto.

Tiene razón en algo el movimiento BDS: para los que amamos las libertades civiles Israel supone un arazo... y los que quieren destruirlo, un problema