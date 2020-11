Servicio voluntario en Israel une a judíos, cristianos y musulmanes

Eli Beer, de 46 años, dirige United Hatzalah (rescate, en hebreo), una red de varios miles de voluntarios capacitados que proporcionan una primera respuesta en emergencias médicas en su país natal, Israel.

Los trabajadores se dirigen a los lugares de emergencia en “ambulancias”, es decir, motocicletas equipadas con equipos de salvamento, y pueden llegar a las víctimas antes de que lleguen las ambulancias.

Sorprendentemente, la nación de Israel no tiene un sistema centralizado de llamadas de emergencia. Una filial sin fines de lucro de la Cruz Roja, Maguen David Adom, presta servicios a la mayoría de las zonas urbanas, pero muchos lugares siguen siendo difíciles de alcanzar.

Las motoambulancias de United Hatzalah, dispersas por todo el país, pueden responder a las llamadas de emergencia en minutos.

Aunque admitió que la confianza entre los voluntarios fue débil al principio, como dijo Beer a su audiencia en una charla de TedMed en 2013, el objetivo común del grupo pronto superó los prejuicios. “United Hatzalah no se trata de salvar a los judíos, no se trata de salvar a los musulmanes, no se trata de salvar a los cristianos”, dijo, “se trata de salvar a la gente”.

“Ahora que tenemos voluntarios de todo tipo de orígenes trabajando juntos, la gente entiende que tienen mucho más en común y se respetan mutuamente”, explicó. “Nuestros voluntarios luchan juntos por la vida”.

La pasión de Beer por salvar vidas fue encendida por dos experiencias traumáticas de la infancia, y más tarde cuando la vida de su padre judío fue salvada por un voluntario musulmán EMT.

Caminando a casa desde la escuela en Jerusalem a la edad de 6 años, Beer y su hermano fueron testigos de un atentado en un autobús, informó Ashoka. Escuchó a las víctimas gritar, pero, temeroso y confundido, huyó.

Beer se convirtió en socorrista voluntario a los 15 años, donde otra experiencia aterradora alimentó aún más su dedicación. Atrapado en el tráfico pesado, el equipo de Beer no pudo llegar a tiempo a un niño de 7 años que se estaba asfixiando para salvarlo.

El niño fue declarado muerto en la escena al cuidado de un médico que vivía en el vecindario.

Beer hizo una observación ese día: si el doctor hubiera sido notificado antes, podría haber asistido a la escena a tiempo para salvar al niño. Así nació la idea de una organización de primera respuesta a escala de barrio.

Se inspiró en el modelo “Hatzalah” practicado por los judíos jasídicos en el Brooklyn de los años 60, donde los médicos judíos estaban equipados para responder a las llamadas de emergencia de las comunidades locales. A la edad de 17 años, Beer y 15 compañeros de la EMT organizaron un modelo similar en su vecindario de Jerusalem.

Inicialmente se le negó el apoyo que necesitaba su compañía de ambulancias, Beer compró escáneres policiales de mano para intervenir en las comunicaciones de radio de emergencia y decidió improvisar.

Los voluntarios comenzaron a pie. Luego llegó la ambulancia. Y en 2006, Beer convirtió su proyecto de pasión en United Hatzalah. El ejército de voluntarios de Beer aumentó en número. Hoy en día, United Hatzalah coordina 6.000 médicos y doctores en todo Israel, utilizando la tecnología GPS para desplegar a los voluntarios más cercanos a prácticamente cualquier emergencia.

La organización ha tratado a 207.000 personas en Israel sólo en 2019, con un tiempo de respuesta promedio de menos de tres minutos. El servicio es gratuito y está patrocinado en su totalidad por donaciones.

La idea de Beer ha crecido desde 2006 hasta convertirse en el mayor servicio de primera respuesta independiente y dirigido por voluntarios del mundo. Otros países se están poniendo al día. El modelo de United Hatzalah se está copiando en ciudades como Jersey City y Detroit.