Informe advierte sobre la radicalización islámica en Francia

Un informe publicado en julio por una comisión de investigación del Senado francés, la cámara alta del Parlamento francés, ha encontrado que la "radicalización islamista" es una "realidad" en Francia. La comisión de investigación, integrada por una treintena de senadores, entrevistó a un gran número de investigadores, políticos y otros expertos en la materia.



La comisión encontró alarmantes las consecuencias de la radicalización, en particular la "difusión de comportamientos que afectan directamente la libertad de conciencia, la igualdad entre hombres y mujeres y los derechos de las personas homosexuales".



“El despertar religioso, para algunos, va acompañado de un deseo de afirmar su fe en el espacio público, en la empresa, en la escuela, y en el reconocimiento por parte de las instituciones y servicios públicos, lo que contradice las leyes de la República y secularismo ".



El "islamismo radical", afirma el informe, "es polimórfico, se insinúa en todos los aspectos de la vida social y tiende a imponer una nueva norma social”



"Sobre todo, estamos asistiendo a la constitución en ciertos barrios de un ecosistema islamista compuesto por tiendas, comida, ropa, así como establecimientos de bebidas basado en un estándar halal. Reforzado por la propaganda utilizando el aprendizaje del árabe coránico, la difusión de literatura extremista en librerías especializadas y en puestos de mercado, el deseo de imponer el Islam radical también se basa en un discurso ... en internet y redes sociales ... Se trata, a través de la presión social e ideológica, de encerrar las vidas de habitantes de estos barrios, para descalificar cualquier otra perspectiva, para separarse de sus conciudadanos ... "



El informe también menciona el papel de las mezquitas en el crecimiento de la radicalización islamista:



"Francia tiene grandes mezquitas, capaces de acoger a más de mil fieles durante las oraciones del viernes ... La construcción de edificios religiosos es un vector por derecho propio de la afirmación del Islam en la sociedad francesa. Capaz de reunir el capital necesario para estas construcciones. El Islam es, contrariamente a la creencia popular, una religión 'rica' ".



El informe cita al ex prefecto Michel Aubouin, quien dijo que "la construcción de cada mezquita ha costado una media de más de 2 millones de euros", por lo que todos estos edificios religiosos representan "un capital financiero de varios miles de millones de euros".



Además, según el informe:



"Una franja creciente de musulmanes también está observando todos los preceptos teológicos: la oración diaria, el velo, la necesaria distancia entre hombres y mujeres, el respeto a las prohibiciones alimentarias, tantas reglas que el Islam coloca en el espacio público".



Todo esto, según el informe, significa que la sociedad francesa debe afrontar "una realidad, a veces disputada y durante demasiado tiempo subestimada: la sociedad francesa debe afrontar ahora el desafío del 'islamismo' como ideología". Aubouin se cita además diciendo: "Puede que mis antiguos colegas se enojen, les responderé con sinceridad: hay una forma de miopía y una gran ignorancia del Islam político".



"Los islamistas ... ahora están tratando de entrar en el juego político utilizando las instituciones democráticas para promover su proyecto social, a pesar de su falta de representatividad; al mismo tiempo, la voluntad de los sucesivos gobiernos de institucionalizar un Islam de Francia les da la oportunidad de convertirse en interlocutores legítimos y privilegiados del poder ".

El informe cita, entre muchos otros, a Alexandre del Valle y Emmanuel Razavi, autores del libro The Project: The Strategy of Conquest and Infiltration of the Muslim Brotherhood in France and in the World (2019).



“Según los autores, 'la reislamización de Francia es un símbolo de la Hermandad Musulmana'. Si los islamistas logran lograrlo en la patria universal de los derechos humanos, entonces el proyecto habrá tenido éxito. 'Quieren derrocar a la República' ".



El informe cita a otro experto, Mohammed Sifaoui: "Bajo el disfraz de la islamofobia, el Islam político pudo prosperar haciendo que la gente crea que podría ser no violento". Como señala el informe:



"El sentimiento de comunidad religiosa de los Hermanos Musulmanes en la sociedad francesa ... no se trata de vivir al margen, sino [de] penetrar en todos los campos de la vida social y política, sobre todo porque la Hermandad es parte de una lógica a largo plazo".



Como señala Naëm Bestandji, uno de los fundadores del grupo “Ni putas ni sumisas", quien también fue entrevistado para el informe:



“El islamismo es fundamentalismo. El proyecto político no encaja en la temporalidad de nuestras políticas, sino a lo largo de varias generaciones ... No se oponen a la sociedad, quieren invertir en ella: sindicatos, escuelas, asociaciones, etc. , para hacer prevalecer sus valores ... "



Según Bestandji, este precepto también es válido para la política electoral:



“Los islamistas han optado por dos métodos: crear sus propias listas o infiltrarse en las listas de otros partidos ... No están en un plazo de tres a cuatro años, pero consideran que la fecundidad intrínseca a la comunidad musulmana es un factor exponencial para la masa electoral, hasta el día en que alcancen masa crítica y puedan constituir un partido político ”.



Nadia Remadna, presidenta de la organización "Brigada de Madres", que también fue entrevistada para el informe, habló en la misma línea: "Los islamistas constituyen un ejército que prepara el campo. Trabajan con los jóvenes y están a largo plazo dinámica."



El informe concluye que existe el riesgo de infiltración política de los extremistas en general y de los Hermanos Musulmanes en particular, especialmente en los ayuntamientos.



El informe presenta 44 propuestas en un esfuerzo múltiple para hacer frente al radicalismo. Estas incluyen medidas para combatir la influencia de los Hermanos Musulmanes, como la introducción de una prohibición contra Youssef al-Qaradawi, el líder espiritual de la organización, y otros ideólogos de los Hermanos Musulmanes; impulsar la inteligencia para detectar mejor el radicalismo islamista y mejorar la formación de los funcionarios electos y locales sobre el secularismo y el islam radical. El informe también sugiere proceder de manera más sistemática, como disolver las asociaciones que difunden la incitación, la discriminación, el odio y la violencia. Los senadores también están pidiendo que las asociaciones religiosas sean transparentes sobre sus recursos, especialmente los que vienen del exterior. Cualquier asociación que desee beneficiarse de las subvenciones de las comunidades locales también debería comprometerse a "firmar una carta que incluya el respeto por los valores de la República".



Al mismo tiempo, el nuevo primer ministro de Francia, Jean Castex, dijo recientemente que sería "intransigente" en la defensa del laicismo oficial francés y prometió luchar contra el "islamismo radical en todas sus formas" como "una prioridad absoluta".



La senadora LR Jacqueline Eustache-Brinio dijo en julio que "toda Francia, excepto Occidente, está afectada por el Islam radical. Tenemos que actuar ahora o nunca".



Judith Bergman, columnista, abogada y analista política, es miembro distinguida del Instituto Gatestone.