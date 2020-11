El montaje del video de la bailarina con alzheimer

Tomo las palabras que reproduzco más abajo de mi querida Hinde Pomeraniec, editora de infobae, a quién sigo en sus newsletters, en el diario Infobae y en su maravilloso podcast Vidas Prestadas que está en spotify. Me queda muy claro que no tengo ni un solo gen de periodista. Lo último que se me ocurrió al ver el video fue investigar. Tenía demasiada angustia. Me pegó en mi pasado, en mi presente y aunque me duela, tambíen en mi futuro. Lo único que atiné fue ir a buscar pañuelitos para no indundar con mis lágrimas el teclado de la computadora. Es díficil compartir lo que sentimos cuando tenemos seres queridos con Alzheimer. Yo busco recordar a mis seres queridos como eran antes de esta cruel enfermedad. Disfruto cada café, cada paseo al aire libre, y cada carrot cake. La terapia de tantos años recala en todas mis células y me ayuda a encontrar maneras de seguir adelante con mi vida.

M pregunto cuál es el sentido de contar una historia ficticia como si fuera verdadera. No se trata del consentimiento, del cual Hinde nos habla en la newsletter https://www.infobae.com/cultura/2020/11/11/newsletter-del-dia-eternos-resplandores/

Mi psicológa Nibia, a quien le debo mi renacer como ser humano, es que el Alzehimer en un ser querido con el que compartimos genes nos impacta porque nos sentimos espejados.

El primero de la saga fue papá .Hablaba poco, nos costó mucho darnos cuenta que tenía la enfermedad del doctor alemán. Siempre estuvo rodedado de mujeres y tenía dos escritorios en la casa. Compraba dos diarios por día, y escuchaba noticias todo el día. Un día dejó de comprar el diario, prendía la radio y yo le cambiaba de estación y no decía una palabra. No quise darme cuenta, fue el primero de la familia que me tocó por padrón.

Después vino mi tía, que fue una demencia senil mezclada con otros deterioros como la vista. Mi nivel de culpa fue muy alto, sentía que hacía por ella lo suficiente. En los últimos años me enseñó a desarrollar la paciencia. Yo iba a verla, aún cuando sabía que me iba a insultar. Estaba internada en un residencial a unas doce cuadras de mi casa. Iba en bus y volvía a pie. Lloraba buena parte del camino de vuelta. Lo único que la satisfacía era que le llevara chocolates amargo.Su recuerdo lo llevo a todos lados. En su matzeibá dice: "Te imagino por ahí repartiendo pizza".



Mamá cumple noventa y dos años dentro de poco. Vive en un residencial en Goes. Por el protocolo del corona no puedo abrazarla. Me mira el tapabocas y me pide que me lo saque. Está cada día más lenta y jorobada, le cuesta cada vez más caminar. Se mete enteras las masitas en la boca y se limpia con el pantalón. ¿Qué queda de aquella mujer que tenía un toc con la limpieza? No me dejaba entrar a la cocina porque la podía ensuciar. Me pregunta cada diez minutos: “¿vos no pasás necesidades?, ¿tu marido está jubilado? Cuando le contesto que sí, agrega: “¿te alcanza para vivir con la jubilación de tu marido?” El otro día me dijo “a vos sí que te salió bien el casamiento”. Su pregunta estrella es si mi marido me ayuda en la casa.

La ONG sostiene que fue filmado en 2019, que la protagonista se llamaba Martha C. González, que durante la década del 60 la mujer fue bailarina principal del “New York Ballet” y que falleció durante los primeros meses de la pandemia. El video circuló a una velocidad alucinante, fue replicado por anónimos y famosos en todas las redes sociales y los medios de todo el mundo se hicieron eco. No hay modo de permanecer impasible ante esas imágenes aunque hay personas que cuestionan que se haya filmado a esta mujer sin su consentimiento.Todos, eso sí, hablan de la mujer a quien la música devuelve a los mejores momentos de su vida, y es posible que así sea.

Alastair Macaulay, un reconocido crítico de danza que trabajó en The New York Times, se puso a investigar la historia de González y está publicando sus hallazgos en Instagram. El tema es que no existe ni existió ninguna compañía llamada New York Ballet y en el prestigioso New York City Ballet no figura ninguna Martha C. González que haya pasado por la compañía.Sin embargo, en las últimas horas Macaulay publicó que había localizado un misterioso documento fechado en 1966, con lo que parece ser un sello del gobierno cubano, de una organización cuya existencia no se ha podido comprobar, llamada "Escuela Superior de Estudios Profesionales, Nueva York".

Figura el nombre de un director: Nicolay Yavorsky. Y abajo de todo, a la izquierda, dice: Ballet de Las Américas. En esa especie de diploma se señala que "Marta C. González Saldaña, de 19 años, ha dado pruebas de que tiene las condiciones necesarias para ser considerada una virtuosa en la danza clásica, por lo que podría darse el título de primera bailarina” en el Ballet de las Américas, pero el tema es que no existe tal compañía en Nueva York ni en ningún otro lugar de Estados Unidos.

Además, las imágenes de la bailarina que se intercalan en el video hacen pensar que quien está en el escenario es González, actuando en la cima de su carrera. Pero no es ella y, aparentemente, la actuación de archivo tampoco es de El lago de los cisnes.

Macaulay asegura que los clips son de una ex primera bailarina del Ballet Mariinsky de Rusia, Uliana Lopatkina, que interpreta no el ballet de Tchaikovsky, sino la pieza La muerte del cisne, coreografiada por Michel Fokine a partir de la música del compositor francés Camille Saint-Saëns de su pieza más larga Carnival of the Animales.¿Qué es cierto en esta historia, cuánto hay de montaje? El conmovedor video seguramente hizo más por la divulgación del Alzheimer que montones de artículos y campañas, qué ironía, ¿no?