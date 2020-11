Rusia y el acuerdo entre Armenia y Azerbaiyan

Revisando twitter como hábito para enterarnos de qué pasa en el mundo, nos encontramos con un hilo de twitter qeu el amigo Guillermo nos brinda con su generosidad y sabiduría característica.

Guillermo es de esas personas que logra explicar en pocas palabras muy entendibles situaciones por demás complejas.

Los dejo con las palabras de Guillermo que pueden seguir en twitter para iluminarse sobre geopolítica internacional. Un estudioso del tema y un gran amigo.

Rusia está desplegando tropas de paz para coadyuvar a que el acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán pueda cumplirse. La guerra se mantuvo como una "de fronteras" sin que las FFAA de ninguno de los países tuviera la capacidad de derrotar completamente al otro. Esa situación, es la que en cierta medida permitió "tolerar" la falta de compromiso de las partes a los acuerdos que se hicieron tanto por parte de Moscú como luego de Washington. También creemos debe insistirse que Rusia era quien políticamente tenía más presión por un acuerdo en cuanto al lugar donde la guerra se desarrollaba como por la desembozada actitud de Turquía en el mismo.



Resulta evidente que para una parte no menor de la población de Armenia el resultado de la guerra y del acuerdo no les ha sido favorable. Si bien como antes mencionamos ninguna de las fuerzas en presencia podía per se derrotar completamente a la otra, es evidente que Azerbaiyán mostró mayores capacidades militares y de hecho obtuvo algunas ventajas en el terreno. Lo que nos lleva a una vieja enseñanza. Independientemente de las razones que pueda un estado invocar para ejercer soberanía sobre un espacio determinado, que es disputada o cuestionada por otro u otros; si carece de capacidades reales para sostener su aspiración, en general, al menos en el planeta Tierra, tendrá no pocas dificultades para que sea respetado su deseo. Sobre todo cuando alguien que tiene miradas distintas está dispuesto a usar la fuerza. Nada nuevo, pero a veces, de vez en cuando, suele ser bueno recordarlo.