Contruyamos sociedades solidarias y comprometidas dice el Rabino Dolinsky

Palabras en el acto de recordación de la Kristalnacht 5781, 11 de Noviembre de 2020

Un día como hoy, 11 de noviembre, hace 102 años, en 1918, concluía la Primera Guerra Mundial, se firmaba el armisticio que ponía fin a la contienda bélica, y así concluía una noche negra y oscura en la historia de la humanidad, que muchos creían, que nunca jamás, sería posible que se repita.

En octubre de 1919, solo unos meses después, en Bélgica, se organizó un encuentro de científicos y pensadores para analizar los daños que estaba provocando en el mundo, la 3era ola de la llamada Gripe española y también pensar en el futuro y como sería el día después de la terrible pandemia.

En aquel encuentro un médico francés, Bruno Halioua (autor de un libro de la época llamado Historia de la medicina), afirmó:

“No estoy seguro cuánto hemos aprendido de la gran guerra que acabamos de vivir, quizás en algún tiempo, una vez más los seres humanos estemos dispuestos a dirimir nuestras diferencias en contiendas bélicas, quizás hayamos aprendido poco y nada. Sin embargo en relación a esta maldita Gripe Española o fiebre de los 3 dias, estoy seguro que de ella saldremos mejores ya que aprendimos y sabemos que cuando el virus golpea la puerta, no pregunta si eres rico o pobre, si eres instruido o ignorante, tampoco tu profesión y menos aun tu filiación política, hemos aprendido que alemanes y franceses, americanos o canadienses, somos iguales; vivimos igual y sufrimos igual, esto estoy seguro que no lo olvidaremos jamás”

Pues, tengo una noticia para el estimado doctor, con el diario del Lunes, les puedo decir, que, lamentablemente, lo sabremos olvidar.

El mundo, tras la Primera Guerra Mundial y la pandemia de la Gripe española, se bifurca en 2 caminos, por un lado estarán los que usarán su inteligencia, ciencia y esencia para demostrar que lo que afirmó el doctor Halioua era totalmente cierto y por otro lado, los que usarán su inteligencia para odiar, destruir, tramar venganzas.

Como ejemplo, en 1931 los científicos Alemanes Ernst Ruska y Max Knoll, tras varios años de investigación y desarrollo logran crear el primer microscopio electrónico, uno que permite por su calidad un análisis 100000 veces superior a lo que había en aquel entonces, logrando así la mejor herramienta posible para combatir cualquier tipo de nuevo virus que pudiera aparecer.

En paralelo, en 1924/1925 un Austríaco, devenido en alemán, llamado Adolfo Hitler, escribe un manifiesto de odio llamado mi lucha, y se transforma este manifiesto, en la plataforma sobre la cual se montará la peor maquinaria de odio y muerte sistemática de la historia.

Que quede claro, todo ocurre en la misma Alemania, en el mismo lugar geográfico y en paralelo en el tiempo, el maravilloso microscopio que salva y el manifiesto de odio que prepara el genocidio.

Queridos amigos, no debemos olvidar, también hay inteligencia para la maldad, que todo ocurra en el mismo lugar y momento, debe ser un llamador para que recordemos que, no es suficiente ser inteligentes, es fundamental que construyamos sociedades solidarias y comprometidas.

Porque bregamos por una inteligencia constructiva.

Porque son nuestras manos las que abrazan las causas del bien

Porque estamos hermanados y nos sabemos semejantes

Porque no permitiremos que otra página negra sea escrita en la historia nunca más

En nombre de la memoria, por los que ya no están, Porque como decía el doctor hace más de 100 años, somos iguales; vivimos igual y sufrimos igual, y nuestro compromiso es: ¡esto no lo olvidaremos jamás!, por lo menos, que esta vez seamos capaces de no olvidarlo!

Los invito a ponernos de pie y a través de las oraciones de recuerdo de la tradición judía, sellemos hoy, aquí, nuestro compromiso personal y colectivo con el futuro.