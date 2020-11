Zero Egg, start up israelí, recauda 5 millones de dólares por sustituto vegano para huevos

La startup israelí de tecnología alimentaria Zero Egg, el desarrollador de un sustituto vegano de los huevos, recaudó $ 5 millones en fondos de la Serie A liderados por el fondo de capital de crecimiento estadounidense Powerplant Ventures, anunció la compañía este mes.

Los inversores existentes Unovis Asset Management-New Crop Capital y Strauss Group-The Kitchen Hub, una incubadora de tecnología en la que participó Zero Egg, también participaron en la ronda de inversión. La incubadora también es un inversor inicial en empresas emergentes de alimentos y bebidas que se gestionan conjuntamente con Strauss Group, una de las empresas fabricantes de productos alimenticios más grandes de Israel.

Fundada en 2018, Zero Egg desarrolló un sustituto del huevo basado en una mezcla de proteínas vegetales, que incluyen soja, papa, guisante y garbanzo. La compañía dice que los productos se ven y se comportan como huevos sin el colesterol y las calorías: solo 15 calorías por sustituto de huevo en comparación con el promedio de 68 calorías de un huevo real.

Zero Egg ofrece dos productos: EGG Basics, para competir con los huevos comunes en platos tradicionales con huevos y platos de desayuno, y BAKE Basics, desarrollado para hornear.



El anuncio de financiación se produce un mes después de que la empresa hiciera su debut en Estados Unidos con los fabricantes de alimentos. Zero Egg dijo que utilizará los fondos para hacer crecer la marca en los EE. UU. Y respaldar el lanzamiento de nuevos productos el próximo año.



"Zero Egg tiene como objetivo hacer de los alimentos de origen vegetal la norma y potenciar la era de los alimentos sostenibles", dijo Liron Nimrodi, director ejecutivo y cofundador de Zero Egg. “Nuestro objetivo es satisfacer la creciente demanda de los consumidores de un reemplazo de huevo que sea eficaz, nutritivo, versátil y amable con los animales y con el planeta. Estamos encantados de unirnos a la cartera de marcas de Powerplant Ventures. No podemos imaginar un socio mejor que nos ayude a hacer crecer la marca y transformar la industria ".



La demanda de alimentos de origen vegetal está aumentando con la carne, el huevo y los productos lácteos de origen vegetal que se abren camino en el mercado, dice la compañía. Según un informe de datos minoristas elaborado por SPINS, una empresa de tecnología centrada en el bienestar, las ventas de alimentos de origen vegetal que reemplazan directamente a los productos animales han aumentado un 29 por ciento en los últimos dos años a $ 5 mil millones.



“La categoría del huevo es enorme y el potencial de alterarla con una solución accesible basada en plantas está bastante desaprovechada en la industria alimentaria. Como inversores, esperamos seguir apoyando la expansión de Zero Egg en el mercado estadounidense ”, dijo Dan Y. Altschuler Malek, director gerente de Unovis Asset Management-New Crop Capital y miembro de la junta de Zero Egg. “Fue una decisión fácil continuar invirtiendo en Zero Egg porque está en una posición única dada su funcionalidad, sabor y precios competitivos”.



Restaurador veterano de plantas y cofundador y socio de Powerplant Ventures, T.K. Pillan, se unirá a la junta directiva de Zero Egg como parte del acuerdo de inversión.



“He tenido la misión de ofrecer opciones prácticas basadas en plantas para los consumidores tanto a nivel minorista como de restaurante durante muchos años. Lo que ha faltado hasta ahora es una alternativa vegetal completa y asequible para los huevos ”, dijo Pillan. “Zero Egg es un cambio de juego para la industria. Estamos orgullosos de invertir en su equipo y confiamos en que será la solución asequible y versátil que tanto necesitan los operadores que buscan continuar reduciendo el uso de productos animales ".