Así se construye la paz, entre codo y corazón

Finalizó la exitosa primera visita oficial del Ministro de Relaciones Exteriores de Bahrein Abdullatif bin Rashid Al-Zayani a Israel y con ello, terminó una jornada propia de tiempos de paz. En símbolos, en declaraciones oficiales, en resultados concretos.

Ya casi no nos parece mentira. Ya casi nos acostumbramos a que muy a menudo, casi todas las semanas, hay alguna buena novedad en el marco de la paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos e Israel y Bahrein.

El Canciller bahreiní arribó a Israel a media mañana y fue recibido por su homólogo Gabi Ashkenazi, con quien parece haber desarrollado una muy buena dinámica. La jornada incluyó encuentros también con el Presidente Reuven Rivlin, el Primer Ministro Biniamin Netanyahu y el Secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo. Cabe recordar que la administración Trump jugó un rol clave en el logro de los así llamados “Acuerdos de Abraham”.

Al finalizar la jornada, el resumen es no sólo de buen ambiente y palabras formales, sino de logros concretos.

-El Canciller de Bahrein informó que su país había aprobado formalmente la apertura de una Embajada de Israel en Manama y que el Rey había solicitado la apertura de una embajada bahreiní en Israel. Antes de regresar a su país, el Canciller Ashkenazi le confirmó oficialmente la aprobación del pedido.

