Vidas uruguayas en Israel: Matty Zwaig

No todo tiene que ser etiquetado y encasillado en un título, pero generalmente uno trata de presentar al entrevistado con un pequeño resumen elocuente en el título, y luego se puede entrar en detalles. Pero con Matty Zwaig eso es imposible. Los invitamos a leer esta entrevista, y comprenderán por qué.

Aunque la parte referente a la familia va en la próxima entrega, quisimos ya ahora mostrar a Matty y su familia israelí (su esposa a su lado. a la derecha, adelante) junto a sus padres, hermano y familia en Uruguay

P: Matty, quisiera empezar por el principio preguntándote cómo te presento. Has hecho tantas cosas diversas, que no sé cuál sería el resumen más adecuado.

R: He hecho diversas cosas en el camino de la vida, un camino que a veces lo he hecho a paso rápido, otras a paso lento, otras trastabillando, otras simplemente sentado a un costado de la vida, observando el paisaje y pensando cómo seguir y qué caminos tomar al llegar a encrucijadas; pero siempre con un común denominador: tomar la vida como una sucesión de proyectos, hacerlo bien de la A a la Z, respetando al prójimo, con ética y responsabilidad, no por los demás, sino por mi mismo, para dormir con la conciencia tranquila…

Si el resumen profesional lo tengo que hacer ahora, noviembre 2020, te diría : Consultor , Analista de Geopolitica Internacional , ex-Diplomático Israeli y Optimista por naturaleza.

Esos son los temas que mas me definen hoy dia, pero la vida es dinamica, quien sabe cómo escribiré ste párrafo dentro de 10 años.

En una consultoría política

P: Si te pido resumir en unos pocos párrafos tu vida – aunque después entremos en detalles- ¿qué dirías?

R: Crecí en los convulsionados años 60’ y 70’ en Montevideo, en el seno de una familia muy trabajadora en el barrio obrero de La Teja. Vivir el pasaje de un país relativamente próspero y democrático a una dictadura militar de corte fascista, indudablememte me marcó a mí y a toda mi generación…por eso al incorporarme a un movimiento sionista-socialista como el Habonim Dror donde hablaban no solo de la pertenencia al pueblo judío y de sionismo, sino de ideas progresistas como ayuda mutua, y un leit motiv general de “hechos y no palabras”, para construir una sociedad mejor a través del kibutz, fue algo mágico que me llevó en 1980 a viajar a Israel y volver al año a Uruguay con la firme idea de construir mi futuro en Israel, lo cual concreté a principios de 1984.

Por supuesto que desde entonces los conceptos de Sionismo y Socialismo han cambiado totalmente, hay una frase que dice que “si no eres socialista a los 20 años eres un idiota, y si todavía lo eres a los 40 también eres un idiota…”. Hoy en dia comprendo esa frase totalmente, pero algo puro de la base quedó, la optimista creencia en no dejar de luchar por un mundo mejor, cada uno en su esquinita y poniendo su grano de arena.

P: ¿Y el Sionismo?

R: En cuanto al Sionismo, jamás en 1980 hubiera pensado que Israel sería lo que es en 2020, por un lado una sociedad vibrante, potencia tecnológica, llegando a arreglos de paz con 5 países árabes (yo todavíaa tuve la “suerte” de ver la bandera Israelí en Sharm El Sheikh) y por otro lado las amenazas contra las instituciones democráticas y el cambio de la narrativa histórica Sionista con el crecimiento de las comunidades Ortodoxas y tendencias mesiánicas convencidas que un buen día nos despertaremos por la mañana y…¡oh!…los árabes de Judea, Samaria y Gaza se habrán esfumado…sin entender que la verdadera preocupación por el futuro de Israel comienza por enfrentarse con la realidad…

P: Ellos no se van y nosotros tampoco.

R: Sin duda alguna. Te cuento que viví 2 años en el Kibutz Farod, 10 en el Kibutz Gaaton, 3 en la Aldea Juvenil Aloney Itzhak y hace 22 años que estoy en Givat Ada, una de las Moshavot (Colonias) del Baron de Rotschild de 117 años de antiguedad, rodeado de viñedos, olivares, granadas, almendros, trigo y otras maravillas del paisaje agrícola de esta zona…es un pueblo tranquilo, pero como la mayoria de las zonas periferiales en Israel, se ha convertido en Pueblo-dormitorio.

P: Todos trabajan afuera…

R: Claro. Se viaja durante 1-2 horas a trabajar y se vuelve a dormir…por eso los fines de semanas son ideales, tranquilidad y paseos con el perro (todos tienen uno) por la zona…

Desde que abandoné el kibutz, en el cual trabajé durante años en industria (fábrica de filtros de agua),agricultura (paltas) y educación no-formal he estado en muchos proyectos en diversas áreas.

P: Contame por favor de algunos de ellos.

R: Director de cursos de “Mashav” en Haifa (cursos internacionales del Min. de RREE de Israel) para alumnos de alto nivel gubernamental de América Latina, Africa, Asia y Europa Oriental. De esos cursos hay alumnos que con el correr de los años se han convertido en diputados, senadores, Intendentes, Ministros (incluyendo varios de Uruguay ) y hasta Presidentes y Premio Nobel de la Paz.

Tambié dirigí proyectos en el marco de la Editorial “Aurora” en Israel durante 4 años, un proyecto de Consultoría política en varios países (Israel, Uruguay y un país de Asia Central), Consultoría en Comportamiento Organizacional en Inglaterra e Israel (es el tema que estudié en mi Maestría en Inglaterra) y en los ultimos años Consultoría de Negocios, centrado en Marketing y Publicidad.

P: Absolutamente multifacético.

R: Te cuento que por ejemplo, desde comienzos del 2020 y a pesar de la pandemia he estado desarrollando nuevos canales comerciales para una empresa líder en Israel, una fábrica desde hace 49 años de copas, medallas, artículos de Judaica y Cristianismo...abriendo nuevos mercados en EEUU, en los Emiratos (incluyendo colección de productos en árabe).

P .Ya sabía yo que no podía faltar acá alguna iniciativa relacionada a los caminos que se abren en el Golfo Pérsico, que tanto significan para Israel.

R: Es que ante cualquier obstaculo o carencia siempre habrá vías para sobreponerse, como se dice: “a mal tiempo, buena cara”

Ya que las Consultorías son en general de corto a mediano plazo, siempre desarrollé en forma paralela otras actividades para crear entradas en forma permanente: en el pasado me dediqué también al marketing e importación de artículos de óptica, y por tal razon me dediqué a estudiar chino y hasta a viajar a fábricas en la China.

P: Reconozco que ya me estoy mareando…pero por favor seguí, es sumamente interesante.

R: También levanté una empresa de publicidad para darle servicio a la minoría árabe junto a un socio druso, un portal de publicidad con oficinas en el pueblo árabe de Rama, frente a la ciudad de Karmiel.

P: Vos sabés que ese tipo de cosas me interesan en especial.

R: Teníamos 17 empleados y parecíamos una pancarta ideal para la Hasbara Israeli cuando se habla de la integracion de minorias a la sociedad: secretaria beduina, empleados judios, cristianos, drusos y musulmanes con un objetivo común, hacer publicidades en hebreo pero solo de negocios árabes, para atraer a la población en general. Comercialmente iba viento en popa, pero tuve que decidir por una relocación en Rusia en el 2012 y tomé la dificil decisión de transferirlo y viajar a esta aventura tan especial…

Representante de Israel en Siberia

P: Una de las etapas que entiendo te resultó más interesante fue la época en la que estuviste como representante de Israel en Siberia…¿Cómo fue esa experiencia?

R: En agosto del 2012 salimos junto a mi esposa Iris (Verbitzky) y nuestra hija Eden, a un destino más que especial, en la Federación Rusa, más precisamente, en forma oficial, como encargados del Centro Cultural Israelí en Siberia, y en los hechos, como encargados de los asuntos israelíes desde las Montañas Urales hasta Vladivostok, frente a Japón…un “pequeño” territorio de 7000 km. de largo y hasta 3500 km. de ancho (el 77% de toda la Federación).

Matty y su esposa, ambos representaron a Israel en Siberia

P: Poco territorio para cubrir, fácil desafío….Y encima, en ruso.

R: En realidad, precisamente por el ruso, mi esposa primero pasó los exámenes, fue designada como Primer Secretario de la Embajada (cargo equivalente a Vice-Embajador) ,luego también yo los pasé y fui designado Director del Centro Cultural Israeli en Novosibirsk, la Capital de Siberia.

P: Me lo imagino como otro mundo , absolutamente distinto de lo que conocemos de nuestra vida diaria. ¿Me podés explicar un poco sobre el marco en el que trabajabas?

R: La red de Centros Culturales en los países de la ex-URSS, se llamaba originalmente Nativ – Lishkat Hakesher, pertenecía hasta los años 90’ al Ministerio de Defensa, o sea era una dependencia del Mossad que se dedicaba a ayudar en forma secreta a los judíos sovieticos a salir hacia Israel. Al reanudarse las relaciones diplomáticas con los países soviéticos las actividades se convirtieron en legales y esta Red se convirtió en lo que en otros países se llama por ejemplo Instituto Cervantes, Alliance Francaise, British Council, etc…o sea mostrar lo mejor de la cultura de cada país a través de charlas, exposiciones, conciertos, semanas de Cine, Teatro, moda, culinaria y muchos temas más. O sea, éramos la ventana a Israel frente al Estado y el pueblo ruso.

P: Qué hermoso desafío…¿De quién dependían en Israel?

R: Teníamos estrecha relación con el Ministerio de RREE y la Embajada en Moscú pero éramos enviados por la Oficina del Primer Ministro, de acuerdo a la decisión administrativa que se tomó en su momento. Durante la mayor parte de los casi 6 años que duró nuestra misión, el Ministro de RREE era Avigdor Liberman, nacido como es sabido en la ex URSS, por lo cual las relaciones con Rusia eran prioritarias. Eso ayudó directamente a mejorar no solo las relaciones culturales, sino al acercamiento con Putin a pesar de su presencia en Siria.

P: Y las relaciones personales cuentan mucho, también hoy…

R: Sin duda ninguna. La mayoría de la gente piensa que en el mundo digital de hoy todo es zoom, pero aun la diplomacia clasica de relaciones personales a todo nivel, es lo que ayuda a un país a mantener buenas relaciones…por eso al final de nuestra misión recibimos varias cartas de agradecimiento por nuestra labor por parte de Ministros y altos funcionarios. Imaginate que eso nos dio una sensación de especial satisfacción. No era sobreentendido.

P: Moscú es un mundo…y vos me decís Novosibirsk, enorme por cierto, pero me la imagino como más allá de las fronteras de la comunicación….¿Cómo se trabaja en un lugar así?

R: Novosibirsk es la tercera ciudad más grande de Rusia (casi 2 millones de habitantes) después de Moscú y San Petersburgo y además es la capital de Siberia, una zona inmensa que se extiende hasta el lago Baikal. De ahí y durante 2000 km. más se llega al final del Lejano Este ruso pasando por las fronteras de Mongolia, China y Corea del Norte, hasta la zona del Pacífico de Vladivostok, Kamchatka y al norte el Estrecho de Boering frente a Alaska…Novosibirsk es también la Capital del Novosibirsk Oblast (la Provincia) que tiene el tamaño de España por ejemplo…Y allí están nuestro Centro, la Sinagoga de Jabad y las oficinas de la Sojnut y del Joint.

Con el intendente de Novosibirsk

P: Suena apasionante…y nada sencillo.

R: Al estar tan lejos de Moscú (4 horas de vuelo, casi 4 días en tren) funcionábamos más allá de nuestra misión oficial, para todo tipo de asuntos de interés para Israel: desde la organización de semanas de recibimiento consular (cada 2 meses), hasta ayuda a la Embajada en recibimiento de dignatarios, Embajadores, Ministros, miembros de la Knesset, y también ayuda en asuntos policiales o en avisarle a familias que un pariente falleció en Israel. También en el caso de hombres de negocios israelíes que buscaban socios locales y hasta personas que querían venir a Israel a hacerse tratamiento médico…eramos realmente una “sucursal” de la Embajada en Moscú, a pesar de estar siempre ocupados en organizar eventos culturales, y todo eso tomando en cuenta que los primeros 4 años sufrimos severos recortes presupuestarios…

P: Seguramente hay diversas formas de resumir una misión así. ¿Cómo lo harías en términos de actividades realizadas?

R: No nos podemos quejar: en 5 años y medio llevamos a cabo más de 180 eventos culturales, incluyendo invitados como Gil Hovav, grupo de danza Bat Sheva, 5 semanas de Cine Israelí, diseñadores de moda, chefs, conferencistas de Historia, Literatura, economía,psicólogos familiares, Premios Israel, Zubin Metha, Premio Nobel Dan Shechtman, inventor de la cámara en los celulares Victor Ariel, grupos de Jazz, de Kleizmer, científicos, médicos, Directores de Hospitales que hicieron operaciones a larga distancia, la lista es larguisima…

Representantes oficiales de Israel, extraoficialmente de Occcidente todo

P: Entiendo que vos y tu esposa eran casi los únicos, si no los únicos diplomáticos occidentales allí. ¿Qué significó eso para ustedes?

R: Al ser el pais más grande del mundo, la Federación Rusa mantiene presencia de sucursales de su Ministerio de Relaciones Exteriores en zonas alejadas de Moscú como Novosibirsk, Irkutsk o Vladivostok, ya que distintos países tienen intereses o comunidades étnicas en esas zonas y tienen que dar servicios consulares. En nuestro caso, eramos 9 países con representación diplomática en la ciudad, pero los únicos occidentales eramos nosotros y los alemanes (que son realmente un “imperio” con 45 empleados que llegaban a dar 40.000 visas anuales). El resto eran de países de la ex-URSS como Ucrania, Belorusia o las Repúblicas del Asia Central, Uzbekistan, Kirgistan, etc…Por lo tanto, y especialmente luego de la anexión de Crimea en el 2014, los diplomáticos occidentales en Moscú no tenían libre “acceso” a informaciones fidedignas sobre temas de nuestra zona y cada vez que enviaban un diplomático a Siberia pedían tener una reunion con nosotros (o con los alemanes).

En Novosibirsk con otros diplomáticos

P: Lo cual seguramente les agregó trabajo, pero también les aportó muchos contactos, algo que en una misión así siempre es bueno.

R: Por supuesto. De esa manera tuvimos excelentes conexiones con Inglaterra, Nueva Zelandia, Suecia, Finlandia y otros países y eso fue valorado también por nuestra Embajada…

Esa “soledad” también tuvo su lado positivo: las autoridades en Siberia se sienten realmente alejadas de Moscú y ni que hablar del gran mundo, por lo tanto eramos constantemente invitados a todo evento cultural que se celebraba en la ciudad, cada nueva obra de teatro, cada nuevo ballet ,opera, o evento de la Filarmónica, incluso personalidades de la TV o el cine que venían de Moscú. Eramos invitados de honor, lo que nos ayudó a llevar adelante nuestros propios eventos: siempre se llenaban de público y de medios de comunicación.

Antes de volver a Israel, más de 50 personalidades de la Gobernación y del mundo del a cultura, hicieron un programa de TV de 1 hora en nuestro honor. En la Oficina del Primer Ministro en Israel nos preguntaron qué pasa en Siberia que estamos hacienda tanto ruido…fue embarazoso pero explicamos que fue su iniciativa.

P: Matty, esto es absolutamente apasionante, porque has logrado describir cosas que creo que salen poco hacia afuera de lo que significa el trabajo de los diplomáticos en el exterior. No quiero dejar afuera ni un renglón de esta entrevista, así que nos despedimos de los lectores aquí hasta la publicación de la segunda entrega.

R: Muchas gracias.