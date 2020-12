Mensaje del Arzobispo de Montevideo Cardenal Daniel Sturla a Semanario Hebreo

Queridos amigos:

¡Felicitaciones por estos 60 años!

Hace nueve años fui nombrado obispo auxiliar y 2 años después arzobispo de Montevideo. Desde entonces mi relación con la comunidad judía ha ido creciendo en conocimiento y aprecio. Ha sido una profunda alegría descubrir un mundo que antes conocía sólo de oídas o de lecturas, pero que luego he podido apreciar cabalmente.

En estos años he participado en diversos encuentros con la comunidad judía, en conmemoraciones cargadas de dolor como las que se realizan por la “noche de los cristales rotos”, donde un año fui el orador, y en fiestas llenas de gozo como Pésaj; en encuentros académicos como algunos en que participé de la cátedra de Judaísmo de la Universidad Católica y en la feliz conmemoración de los 60 años de la Confraternidad Judeo-cristiana que es la más antigua de Latinoamérica. He participado en distintas actividades a las que he sido invitado como en los encuentros de jóvenes del Congreso Judío Mundial que se realizaron en Montevideo. El año pasado recibí emocionado el Premio Jerusalén en su XXX edición. Junto con algunos rabinos y el presidente del Comité Central participamos este año de los diálogos con el gobierno nacional para la reapertura de las celebraciones religiosas con presencia de fieles. En fin, son solo algunas de las actividades que me han ido uniendo a la colectividad judía del Uruguay.

Todos estos encuentros me han llevado a trabar relaciones de amistad con diversos integrantes de la colectividad. Son muchos los que he conocido y a los que profeso un gran cariño. Destaco de un modo especial al rabino Spitz con quien leímos y comentamos en conjunto el libro del Éxodo y la cercanía cordial que Ana Jerozolimski me ha manifestado siempre desde que nos conocimos.

Fue así que en este tiempo he sido lector asiduo del Semanario Hebreo que recibo cada semana y donde en varias oportunidades he sido reporteado o he colaborado con algún artículo. El Semanario me ha permitido apreciar los lazos que se mantienen vivos entres los judíos uruguayos que viven en Israel y los que viven en Uruguay. Me encanta saber que tantos compatriotas mantienen vivo en Israel su amor por esta patria y que tantos judíos en Uruguay son fieles a sus raíces.

Para este cristiano católico, que además es obispo y cardenal de la Iglesia, estas relaciones vivas con el mundo judío han enriquecido mi fe al acercarla a sus raíces. Participar de una cena de shabat, de Pésaj, escuchar el sonido del shofar, estremecen mi corazón creyente pensando en Jesús de Nazaret y la primitiva comunidad cristiana.

Los mejores deseos de bendiciones de lo Alto para todos los que han hecho posible este Semanario y para los que continúan la huella de sus fundadores.