Este médico israelí desarrolló un remedio que cura Coronavirus

El Profesor Nadir Arber está convencido: el remedio que desarrolló , EXO-CD24, logra curar el Coronavirus . Aunque formalmente ha terminado por ahora sólo la primera de tres etapas de experimentos, él ya vio el resultado en los hechos: todos los 30 pacientes en estado grave internados en el Hospital Ichilov de Tel Aviv que recibieron el fármaco, se curaron. De ellos, 29 mejoraron en el corto lapso de entre 3 a 5 días. A la mujer que era el trigésimo caso le llevó un poco más , pero también salió de la enfermedad.

Este médico, gastroenterólogo e internista que se dedicó siempre también a la investigación, sabe que lo que está viviendo es histórico. En un mundo azotado por la pandemia del Covid-19, haber desarrollado un remedio que lo cura, es lo máximo a lo que un médico puede aspirar. “La pandemia aún estará con nosotros durante años, por más exitosa que sea la vacunación”, afirma . “Siempre habrá gente que no se puede vacunar, y el virus no desaparecerá rápidamente.Saber que a quienes se enfermen los podremos curar, es importantísimo”.

El Profesor Arber (63) , residente en Tel Aviv, encabeza hoy el Centro de Medicina Preventiva del Ichilov (Centro Médico Sourasky) y siente que eso tiene mucho que ver con lo que ha logrado con el medicamento revolucionario. Sencillo, sostiene, pero de importancia clave en la situación actual.

Esta es la entrevista que nos ha concedido.

El Profesor Arber en el laboratorio (Foto: Ichilov)

P: Profesor Arber ¿en qué consiste el nuevo remedio que usted desarrolló , que según lo probado hasta ahora logra curar el Covid-19?

R: Ante todo, recordemos que no es un intento de adaptar medicamentos que se usaron para el SARS , MERS y ébola, sino que es algo totalmente nuevo que se puede producir rápidamente, es efectivo y barato. Y en dos meses se puede abastecer la cantidad necesaria para el mundo todo.

P: Esto sí que es una afirmación histórica.

R: Así es. Y yo quiero que el mundo todo se pueda curar. Es un remedio totalmente natural que se inhala y por ende llega directamente a los pulmones, por lo cual es especialmente efectivo.

P: No se aplica cuando una persona es diagnosticada con Coronavirus, sino cuando su estado es grave. ¿Cómo son los tiempos?

R: Recordemos que en la enfermedad causada por este virus hay dos etapas. En la primera, como toda enfermedad viral, vemos síntomas parecidos a los de la gripe. Pero luego, entre un 5% y 7% de la gente, especialmente quienes están en grupos de riesgo, sufren un repentino deterioro a los 5 ó 7 días. Esto se debe a una hiper-actividad del sistema inmunológico que parece enloquecerse. Nuestro remedio está destinado a actuar precisamente contra eso.

P: ¿Y cómo llega a la idea de este remedio puntual?

R: Yo estoy investigando hace ya 20 años la proteína CD24, desde que volví de mi post-doctorado en Estados Unidos. Se sabe hace tiempo que esa proteína es reguladora del sistema inmunológico. Estimamos que será especialmente efectiva si la introducimos directamente a los pulmones, o sea no a todo el sistema sino a la zona afectada en esta enfermedad, lo cual se hace a través de la inhalación del remedio. Y eso se hace a través de los exosomas, que son unas vesículas que se desprenden de la membrana de la célula y sirven para la comunicación entre las células.

P: Habrá que recordar ese nombres: exosomas.

R: Así es. Es la próxima gran innovación de la medicina. Son partículas pequeñísimas, se miden en nanometros: 10-9.

A través de nano-tecnología logramos que los exosomas, que son algo natural, biológico, parte del cuerpo, expresen la proteína CD24 en alta cantidad. O sea, el remedio es de sustancias naturales: los exosomas y la proteína CD24 enriquecida, que por inhalación llegan directamente al ojo de la tormenta, o sea los pulmones del paciente con Coronavirus, donde ocurre lo que se llama tormenta de citoquinas, ese “enloquecimiento” del sistema inmunológico.

P: ¿Qué tienen que ver las áreas a las que usted se ha dedicado, en las que se ha especializado, con el remedio que desarrolló para el Covid-19?

R: Siempre me dediqué a la Medicina preventiva y aquí también hay algo de eso. Si bien es cierto que el remedio debe ser dado a quienes ya se enfermaron y se hallan en grave estado, en cierta forma previene llegar al estado más grave .

P: ¿Está claro en qué estado deben hallarse los pacientes enfermos para recibir el remedio?

R: Es para enfermos graves que tienen un ritmo de entre 22 y 30 respiraciones por minuto, saturación de oxígeno en la sangre entre 90 y 94 , que en su placa de tórax se ve una inflamación y cuyos análisis de sangre muestran la tormenta de citoquinas.

P: ¿Podrá usarlo también una persona que está enferma pero no se siente tan mal como para hospitalizarse y a pesar de ello decide por las dudas usar el remedio para no deteriorarse?

R: Sí, en una segunda etapa. Precisamos acumular más experiencia para poder asegurarlo.

P: ¿Se aplica el remedio previa autorización del paciente?

R: Por supuesto. Y si el paciente no puede, de su familia.

Mirando al futuro

"¿La salvación vendrá de Israel?", pregunta el título que acompaña en N12 una entrevista al Profesor Arber

P: Su logro se confirma justamente cuando Israel avanza significativamente en la vacunación de su población. Una cosa no quita la otra .La vacuna, si funciona, impide el contagio, y su remedio cura la enfermedad. Son dos cosas complementarias en la guerra contra el virus ¿verdad?

R: Sin duda. Esperamos que la vacuna sea muy efectiva, pero siempre quedará gente que no se puede vacunar o aquellos que caen en el porcentaje que no queda cubierto, por lo cual aún se precisará un remedio para quienes se enfermen. La pandemia aún estará con nosotros durante años, por más exitosa que sea la vacunación y el virus no desaparecerá rápidamente.Saber que a quienes se enfermen los podremos curar, es importantísimo.

P: ¿Qué otra ventaja tiene este remedio?

R: Es una plataforma para el tratamiento de muchas otras enfermedades en las que también se trastorna el sistema inmunológico.

P: ¿Sólo enfermedades pulmonares? Le pregunto porque destacó que es por inhalación.

R: Para las pulmonares ya demostramos que sirve, sea para el asma, fibrosis quística y otras . Pero es probable que podamos adaptarlo también para otras enfermedades.El horizonte es gigantesco.

P: ¿Cuándo empezó a pensar en esto?

R: En abril, hace 8 meses. Con la gran esperanza de que esto funcione, que traiga la luz.

P:¿Cuánto tiempo pasará hasta que el remedio esté en uso?

R: Espero que no más de un año. Recordemos que el tema no es sólo la parte médica sino la formal de la regulación.

P: Quizás esta última lleva más tiempo que la primera ¿no?

R: Así es. Hemos solicitado al Ministerio de Salud Pública autorización para subir la dosis de 10-9. a 10-10, aunque no creo que nunca lleguemos a un grado que pueda ser tóxico.La dosis más alta servirá para que el remedio actúe más rápido todavía, para pacientes de mucho peso y más graves. El proceso puede llevar semanas o meses , depende también de cuántos pacientes haya para las próximas etapas de los experimentos, y por cierto de la regulación.

Y claro que si tenemos más tiempo, siempre se puede ir mejorando .

P: ¿El remedio es algo que se puede preparar en cualquier lado?

R: Sí, es muy barato y sencillo de hacer. Pero yo espero que podamos hacerlo todo desde aquí. Soy israelí y quisiera que esto salga de Israel. Desde el remedio Copaxone contra esclerosis múltiple, no salió de Israel un nuevo medicamento. Ahora llega una nueva esperanza.

Y en tono personal

P: ¿Cuál era su sueño cuando empezó a estudiar medicina? Imagino que no podía pensar en esta pandemia.

R: Ser capaz de ayudar a la gente. En eso me eduqué cuando fui a estudiar medicina. Es lo mejor que puede haber. No que las cosas salgan bien en ratones de laboratorio, sino que ayuden a seres humanos.

P: Y esto que está logrando ¿es histórico?

R: Sí , sin duda siento que es histórico.

P: ¿La cúspide de su carrera?

R: Sí, creo que lo es.