Los 40 principales defensores y líderes pro-israelíes de América Latina

Israel mantiene plenas relaciones diplomáticas con todos los países de América Central y del Sur y la región del Caribe (con la excepción de Cuba, Bolivia y Venezuela), y en los últimos años, influencers latinoamericanos pro israelíes, tanto judíos como no judíos, han transformó aún más la relación.

La diáspora judía en América Latina comenzó con las expediciones españolas y portuguesas en el siglo XV, y hasta la fecha la población judía en América Latina sigue siendo fuerte, concentrada principalmente en Argentina, Brasil y México. Desde la votación de la Asamblea General de la ONU el 29 de noviembre de 1947, en la que 13 de los 20 países miembros de América Latina votaron a favor del establecimiento de dos estados, uno judío y otro árabe, en el Mandato Británico de Palestina, la relación entre América Latina y Israel se ha expandido, especialmente mediante la cooperación en los campos de la agricultura, la medicina, la ciencia y la tecnología.



Israel mantiene plenas relaciones diplomáticas con todos los países de Centro y Sudamérica y la región del Caribe (con excepción de Cuba, Bolivia y Venezuela). En los últimos años, los influyentes latinoamericanos pro israelíes, tanto judíos como no judíos, han transformado aún más la relación.



Según las encuestas, casi el 20 por ciento de los latinoamericanos son cristianos evangélicos, así como casi el 30 por ciento en Brasil y más del 40 por ciento en gran parte de América Central. El apoyo evangélico se ha atribuido a la elección de gobiernos latinoamericanos pro-israelíes y decisiones políticas pro-israelíes como el traslado de Guatemala de la embajada del país en Israel desde Tel Aviv a Jerusalén.



Dado que los cristianos y judíos pro-israelíes en América Latina han tenido un gran impacto político y social, JNS ha compilado una lista de tales personas influyentes, que de ninguna manera es exhaustiva (o clasificada), que incluye a activistas y líderes experimentados y prometedores. de todos los caminos de la vida.



May Samra (Mexico) @judiosmexicanos

May Samra es la directora y editora en jefe del sitio de noticias judío mexicano, Enlace Judeo, que representa el medio judío más leído en el mundo español y llega a millones de personas cada mes. La plataforma contiene noticias locales e internacionales sobre Israel, tradiciones y costumbres judías, y más. Samra nació en el Líbano y vive en la Ciudad de México



Leopoldo Martínez (Venezuela) @LeoMartinez4VA

Leopoldo Martínez se desempeña actualmente como director para América Latina de la Fundación Aliados de Israel, trabajando con parlamentarios y líderes políticos pro israelíes en países de América Latina y el Caribe. Antes de unirse a la IAF, Martínez, venezolano-estadounidense, trabajó como investigadora, escritora y editora de temas políticos y económicos latinoamericanos en varias organizaciones en Washington, D.C.



Jimmy Morales (Guatemala) @jimmymoralesgt

Jimmy Morales se desempeñó como el 50 ° presidente de Guatemala de 2016 a 2020. El 24 de diciembre de 2017, anunció que la embajada de Guatemala en Israel se trasladaría de Tel Aviv a Jerusalén, convirtiéndose en el segundo líder nacional en decidir hacer tal movimiento.



Lucy Cosme Thormann (Dominican Republic) @LucyCosme

Lucy Cosme Thormann es una pastora cristiana, filántropa y autora de República Dominicana que ahora vive en Miami. Es una amiga abierta de Israel y ha abierto varios ministerios pro-Israel en la República Dominicana, Estados Unidos y pronto, Europa.

Maida Paz Callau (Bolivia)



Maida Paz Callau es una diplomática boliviana que solicitó como uno de sus primeros asuntos comerciales restablecer las relaciones con Israel. Tras el derrocamiento de Evo Morales, envió una carta oficial al Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, diciendo "como diputada cristiana, quiero que esto se restaure".



Isaac de Castro (Panama) @isaacdecastrog



Isaac de Castro, originario de Panamá y que asiste a la Universidad de Cornell en Nueva York, es el fundador de Jewish on Campus, una cuenta de Instagram que registra las historias de estudiantes judíos de todo Estados Unidos que han experimentado antisemitismo en el campus. Es coanfitrión del podcast “Jewish Identity Crisis”, que explora las vidas y experiencias del judaísmo multicultural de la diáspora. Aboga por los judíos e Israel en las redes sociales con el objetivo declarado de "amplificar las voces judías" y luchar por la acción universitaria para combatir el antisemitismo.



Juan Orlando Hernández (Honduras) @JuanOrlandoH



El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, asumió el cargo en 2014 y comenzó su segundo mandato en 2018. En 2020, declaró oficialmente a Hezbolá como organización terrorista y anunció sus planes de trasladar la embajada de Honduras en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, anuncios que resultaron controvertidos debido a la alta población de palestinos en Honduras.



Leah Soibel (Argentina) @FuenteLatina



Leah Soibel es una experta en medios latinos y fundadora de la ONG pro-israelí Fuente Latina, con sede en Estados Unidos, que trabaja para conectar a Israel con el mundo de habla hispana. Soibel fundó Fuente Latina en 2012, el mismo año en que Irán lanzó su canal en español antiisraelí HispanTV. La organización de Soibel se asegura de que los medios globales en español tengan los hechos, las entrevistas y el acceso a los tomadores de decisiones que necesitan para cubrir con precisión a Israel.



Andrés Isaac Roemer (Mexico) @RoemerAndres



Andrés Isaac Roemer es el ex embajador de México ante la UNESCO, quien a sabiendas arriesgó su cargo al abandonar la sala de votación de la UNESCO en lugar de seguir las instrucciones que había recibido de su gobierno para votar a favor de una resolución de la UNESCO 2335 cuyo lenguaje despojó al Monte del Templo y al Muro de sus nombres judíos, negando así raíces judías a Jerusalén. Mientras se aprobaba la resolución y Roemer fue llamado y destituido de su cargo, su valentía moral convenció a varios países, incluido el suyo, de revertir la posición de la resolución.



José Achar (México)



José Achar es presidente de Yajad Leeman Jayal, una organización establecida por el padre fundador y primer primer ministro de Israel, David Ben-Gurion, en 1942, que apoya el bienestar de los soldados en las Fuerzas de Defensa de Israel.



Andre Lajst (Brazil) @AndreLajst



Andre Lajst es el director ejecutivo de StandWithUs Brasil, y trabaja para desafiar la información errónea sobre Israel y luchar contra el antisemitismo como parte de eventos para estudiantes, maestros, periodistas y miembros de la comunidad. Andre es originario de São Paulo, Brasil, Andre hizo aliá en 2006 y sirvió en la Fuerza Aérea de Israel como investigador durante dos años.



Viviane Aleyda Morales Hoyos (Colombia) @MoralesViviane



Viviane Aleyda Morales Hoyos fue la séptima Fiscal General de Colombia y es la Embajadora de la UNESCO en Francia, donde presentó una resolución para desmantelar el antisemita Carnaval de Aalst, un festival anual de tres días en la ciudad belga de Aalst, anteriormente reconocido por la UNESCO.en el que la gente se disfraza de figuras antisemitas.



Gloria Garcés (Guatemala) @GloriaMGarces



Gloria Garcés es una líder de la comunidad evangélica, comercializadora, activista y presentadora de televisión cuyo trabajo en nombre de Israel ganó reconocimiento por haber influido en el presidente de Guatemala para trasladar la embajada del país a Jerusalén en 2018. La familia de Garcés en Guatemala, incluido su hermano, había He trabajado con este fin durante años y ayudó a organizar las reuniones VIP, invitando a otros activistas cristianos a unirse. Ha trabajado con Fuente Latina, abriendo su oficina en EE. UU., Y actualmente asesora a The Philos Project, liderando el movimiento #WeResolve para educar y movilizar a miles de cristianos para que se opongan al antisemitismo



Ileana Ros-Lehtinen (Cuba) @RosLehtinenCamp

Ileana Ros-Lehtinen es una política y cabildera estadounidense nacida en Cuba que se desempeñó durante casi tres décadas como miembro del Congreso en representación de diversas áreas del sur de Florida, incluidos muchos expatriados latinoamericanos. Al final de su mandato en 2019, era la representante estadounidense de mayor rango en Florida y era considerada una de las mejores amigas del estado judío en el Congreso, liderando proyectos de ley contra la actividad terrorista de la Autoridad Palestina, así como contra Siria y el programa nuclear iraní. Aunque criada como católica romana, Ros-Lehtinen es nieta de judíos turcos que emigraron a Cuba y luego huyeron a los Estados Unidos en la década de 1960.



Pastor Mario Bramnick (Cuba) @bramnick_mario

El pastor Mario Bramnick, nacido en Cuba y ahora residente en Florida, es el jefe de la Coalición Latina por Israel que se reúne regularmente con presidentes y funcionarios de alto nivel en América Latina para defender a Israel. Como pastor principal de la Iglesia New Wine Ministries en Cooper, Florida, estableció una mesa redonda entre latinos y judíos con líderes hispanos y judíos clave para discutir el fortalecimiento de las relaciones entre latinos y judíos y el activismo pro-Israel. El pastor Bramnick también ha sido anfitrión de varias cumbres en el sur de Florida para combatir la campaña de deslegitimación de Israel.



Adela Cojab Moadeb (Mexico)



Adela Cojab Moadeb es una ex estudiante de derecho nacida en México en la Universidad de Nueva York, donde ha trabajado para combatir el antisemitismo en el campus. En la Cumbre Nacional de la IAC de 2019, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamó a Adela para que se uniera a él en el podio, invitándola a compartir su historia de emprender acciones legales contra la Universidad de Nueva York solo dos semanas antes de su graduación. NYU, dijo, no protegió a su comunidad judía del acoso continuo, incluidos ataques en las redes sociales, resoluciones antiisraelíes sobre el gobierno estudiantil, boicots contra Israel, quema de banderas y agresiones físicas. Su caso fue aceptado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos con una investigación iniciada contra la universidad por no proteger adecuadamente a la comunidad judía.



Renê Terra Nova (Brazil) @ReneTerraNova



Renê Terra Nova es la embajadora de Brasil y América del Sur de la Embajada Cristiana Internacional en Jerusalén (ICEJ), una organización establecida para reconocer el significado bíblico de Jerusalén y apoyar a Israel. Como fundador y apóstol principal del Ministerio Internacional da Restaurción (MIR) en Manaus, Brasil, la iglesia de Terra Nova creció de 100 personas a más de 70,000 con su red mundial que representa a 7 millones de miembros, la cuarta red pentecostal-carismática más grande del mundo. . Sus esfuerzos han atraído a decenas de miles de visitantes cristianos al estado judío durante la última década, despertando el amor por Israel y su pueblo.



Marcos Peckel (Colombia) @marcospeckel

Marcos Peckel es director ejecutivo de la Comunidad Judía de Colombia, miembro del comité ejecutivo del Congreso Judío Mundial y comisionado para combatir el antisemitismo en el Congreso Judío Latinoamericano. Trabaja como columnista de asuntos internacionales en dos de los principales diarios de Colombia, El Espectador y El País, donde escribe frecuentemente sobre Israel. Es profesor de relaciones internacionales en la Universidad Externado de Colombia, la Universidad del Rosario y la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su activismo pro israelí llega a la academia, la radio y la televisión, y la sociedad en general, así como a los periódicos y las redes sociales, donde denuncia públicamente el BDS y la actividad antisemita.



Alma Hernandez (Mexico) @almaforarizona



Alma Hernández es una política mexicoamericana que se desempeña como miembro demócrata de la Cámara de Representantes de Arizona. Fue la primera judía mexicoamericana en ganar un puesto electo en la historia de Estados Unidos. Hernández forma parte de la mayoría democrática de la junta directiva de Israel como un defensor abierto de la relación entre Estados Unidos e Israel y la educación sobre el Holocausto en las escuelas.



Edgar Palacio Mizrahi (Colombia) @epalaciosenado

Edgar Palacio Mizrachi es miembro del Senado de Colombia y parte del Caucus de Aliados de Israel de la IAF allí. Ha abogado por el derecho legal de Israel a la tierra, basado en el derecho internacional, y es un partidario abierto de Israel y su garantía de acceso a importantes sitios bíblicos en Judea y Samaria para personas de todas las religiones.



Fidel Reyes Lee (Guatemala) @freyeslee_fidel

Fidel Reyes Lee es un congresista guatemalteco que ha expresado su apoyo incondicional al Estado de Israel y al pueblo judío. En 2017, formó el grupo de amistad interparlamentario Guatemala-Israel con el miembro israelí de la Knesset Hila Shay Vazan, lo que generó amistad y cooperación entre los dos países. El grupo de amistad es uno de los más grandes del Congreso de Guatemala con 79 miembros.



Daniela Roitstein (Argentina and Chile) @droitstein

Daniela Roitstein es cofundadora y directora de Editorial Furtiva. Con fluidez en español, hebreo e inglés, comparte contenido pro-israelí en cada idioma en su cuenta de Twitter. Roitstein es un escritor, editor y profesor de estudios hebreos y judíos, especializado en comunicación escrita y redes sociales. Es autora de la novela Escote masulino y recibió premios literarios en Argentina, donde nació, y en Australia.



Paloma Valencia (Colombia) @PalomaValenciaL



Paloma Valencia es miembro del Senado de Colombia, además de abogada, profesora y copresidenta del Caucus Amigos de Israel Aliados del Senado de Colombia, que tiene como objetivo destacar el apoyo multipartidista a Israel en Colombia





Janet Rudman (Uruguay) @janetrudman



Janet Rudman es una periodista que ha trabajado con varios proyectos editoriales uruguayos que construyen la identidad judía, incluidos Kesher y TuMeser. Es miembro del personal de Semanario Hebrew Jai, un sitio de noticias judío-uruguayo que publica artículos sobre Israel, tecnología y salud, cultura y el mundo judío.



Ramy Attie (Panama)

Ramy Attie nació en Aleppo, Siria, y llegó a Panamá en 1963, convirtiéndose en el ejecutivo de una empresa de fabricación de ropa y textiles. Attie se desempeñó como capitán del ejército israelí y fue presidente de la Asociación de Amigos de la Universidad de Tel Aviv, así como de la región caribeña de B'nai Brith. Es miembro del Consejo Central de la Comunidad Hebrea y es un miembro destacado de la comunidad judía de Panamá.



Fernando Lottenberg (Brazil) @fernandolotten

Fernando Lottenberg es abogado de negocios y presidente de la Confederación Judía de Brasil (CONIB), la organización que agrupa a los judíos brasileños, así como vicepresidente del Congreso Judío Mundial. A menudo actúa como portavoz no oficial de los judíos brasileños para varios medios de comunicación.



Rav Yosef Garmon (Guatemala) @YosefGarmon



Yosef Garmon, nacido en Jerusalén, fue el ex rabino jefe de Guatemala, quien formó una rama guatemalteca de la unidad israelí de búsqueda y rescate e identificación de víctimas de ZAKA, en respuesta a la erupción volcánica en junio de 2018. Él y sus equipos plantearon la fondos para construir 100 viviendas para los evacuados desplazados en un área llamada "nueva Jerusalén". El rabino Garmon ha expresado que si bien los latinos tienen un fuerte “amor espiritual” por Israel, debe haber una manifestación física para que el amor perdure, alimentado por tareas humanitarias.



Dany Saadia (Mexico) @dany



Dany Saadia es un cineasta, guionista, podcaster y emprendedor mexicano. Es CEO y fundador de Dixo, la primera productora de podcasting en México. Su abierto apoyo a Israel llega a cientos de miles de personas a través de su cuenta de Twitter.



Gabriel Zaliasnik es un abogado galardonado y profesor de la Universidad de Chile y ex presidente de la comunidad judía en Chile. La guía revisada por pares “Best Lawyers” lo identificó como el mejor abogado defensor penal de Chile. Se identifica como "profundamente sionista" y dice que el compromiso con Israel ha impregnado toda su vida.



Sammy Eppel (Venezuela) @sammyeppel



Sammy Eppel es un defensor de los derechos humanos en Venezuela, y concentra su defensa en el antisemitismo patrocinado por el gobierno venezolano y cómo se relaciona con la judeofobia. Como analista político y periodista, ha escrito para el diario venezolano El Universal y ha aparecido como comentarista invitado en radio y televisión en Venezuela y en el exterior. Eppel es miembro del órgano de gobierno de la comunidad judía venezolana (CAIV) y director interino de la Comisión de Derechos Humanos de B’nai Brith Venezuela. Es conferencista y presentador del programa de español Hasbara.



Rabbi Dr. Elie Abadie (Mexico) @RabbiElieAbadie



El rabino Dr. Elie Abadie nació en Beirut y creció en la Ciudad de México como refugiado, luego se mudó a los Estados Unidos y recientemente se convirtió en el rabino principal del Consejo Judío de los Emiratos. Su familia proviene de una larga línea de rabinos sefardíes que se remonta a la España y la Provenza del siglo XV. Es miembro de la junta directiva de la Federación Sefardí Estadounidense y del Centro Educativo Sefardí Mundial, y da conferencias sobre el judaísmo sefardí, la historia y el derecho tradicional comparado. Con fluidez no solo en español, sino también en inglés, hebreo, árabe y francés, así como conversacional en italiano y portugués, el rabino Abadie actúa como un puente dentro y fuera del mundo judío. Su trabajo en los Emiratos Árabes Unidos es fundamental para forjar relaciones entre Israel y los Emiratos, así como para normalizar las relaciones con otros países árabes.



Alberto Levy (Panamá) @albertoalevy

Alberto Levy es un abogado e inversionista en tecnología panameño. Es miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio Panamá-Israel, se desempeña como vicepresidente de B’nai B’rith Panamá y presidente de la Comisión Antidifamación de B’nai B’rith.



Gabriel Colodro (Chile) @gabrielcolodro

Gabriel Colodro es el presidente de la comunidad chilena de Israel, trabajando para fortalecer los lazos de solidaridad entre Chile e Israel. Sus actividades incluyen la lucha contra el BDS, que es un problema agudo en Chile. En 2018, gracias al activismo de Colodro, la Contraloría Nacional de Chile determinó que es ilegal que los municipios de Chile boicoteen a Israel luego de que el municipio de Valdivia le prohibiera a la ciudad firmar contratos con empresas vinculadas a Israel. Colodro a menudo denuncia el antisemitismo en el parlamento chileno.



Jazmin Balaguer (Colombia) @jazbalaguer

Jazmin Balaguer is a political analyst who often appears on television programs and is known to defend Israel on social-media platforms. Balaguer also works as an academic researcher and columnist in Colombia for EI Expediente, an online investigative periodical.



Roni Kaplan (Uruguay) @CapitanKaplan



Roni Kaplan es el cofundador de Conexion Israel, donde organiza visitas de alto nivel a Israel para emprendedores, periodistas e influencers, tomadores de decisiones y líderes religiosos. Es asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel para asuntos latinoamericanos y tiene como objetivo fortalecer los lazos entre el mundo hispano y el Estado de Israel. Kaplan también es socio de Aurora, un periódico español con sede en Israel, sirvió en las FDI durante nueve años, trabajó como portavoz para América Latina y Asia, y fue jefe de múltiples unidades de cooperación internacional.



Marcelo Isaacson (Chile) @marcelo_1811

Marcelo Isaacson es el director ejecutivo de la Comunidad Judía de Chile y fue uno de los principales influyentes que resultó en la segunda visita del presidente chileno Sebastián Piñera a Israel en 2019. La visita reforzó el vínculo entre los dos países, ampliando las relaciones en ciencia y tecnología. lo que resultó vital en el contexto de los objetivos chileno-palestinos de socavar sus relaciones.



Claudio Avruj (Argentina) @clauavruj



Claudio Avruj es un político argentino que se desempeñó como Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del país, y tiene muchas amistades desde hace mucho tiempo en la comunidad judía de Argentina, así como en Israel. Avruj también se ha desempeñado como director de B’nai B’rith Argentina (y más tarde, el Caribe, llevándolo a Venezuela y Panamá). Fue director ejecutivo de la Delegación de Asociaciones Argentinas Israelíes (DAIA), la organización paraguas de la comunidad judía argentina que trabaja para combatir el antisemitismo y la incitación.



Jorge Knoblovits (Argentina) @JKnoblovits

Jorge Knoblovits es vicepresidente del Congreso Judío Mundial de Argentina, presidente de la Delegación de Asociaciones Judías Argentinas y expresidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas de Argentina (DAIA) desde 2018. Es abogado y ex miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Argentina. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina adoptó la definición de antisemitismo de la IHRA bajo la presidencia de Knoblovits, una medida que, dijo, permitiría al país combatir mejor el antisemitismo interno.



Gabriel Bem-Tasgal (Argentina) @gbentasgal

Gabriel Bem-Tasgal es el director nacido en Argentina del programa de diplomacia pública “HaTzad HaSheni”, dedicado a tender puentes entre Israel y el mundo de habla hispana a través de la educación sobre el Medio Oriente, el Islam y el conflicto palestino-israelí. Conocido como uno de los mayores expertos en hasbara para el mundo de habla hispana —combatiendo el BDS, el terrorismo, el sesgo informativo, etc.— es periodista y especialista en Oriente Medio y el terrorismo islámico.



Roberto Spindel ( México)

Roberto Spindel es presidente de la Cámara de Comercio Israel-América Latina y propietario de Spin Marketing and Investments, una empresa especializada en el desarrollo de negocios para empresas israelíes en América Latina. Instalado en Israel en 1986 procedente de la Ciudad de México, ha pasado la mayor parte de su vida profesional dedicada a fortalecer los lazos entre Israel y América Latina a través de los negocios. Spindel también está consultando a las autoridades regionales de LATAM en turismo, emprendimiento y desarrollo económico local. Es coautor del libro en español How Israel Made me a Better Mexican, que se publicó cuando Israel celebraba 70 años de independencia y 66 años de relaciones diplomáticas con México.