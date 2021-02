Vidas uruguayas en Israel: Taube Stolovas de Jamitovsky

Taube Stolovas, asistente social, es miembro de la organización femenina religiosa “Kolej”, que defiende la participación igualitaria de la mujer judía en la vida religiosa.

P: Es difícil resumir historias de vida…¿pero se te ocurre una forma de resumir la tuya, tanto la parte uruguaya como la israelí? Podemos empezar por tus padres…¿De dónde llegaron a Uruguay?

R: Como la mayoría de las familias judías, la mía era una familia de inmigrantes. Como se dice en Uruguay, llegada en los barcos. Familia de origen lituano por los dos lados. De parte de mi Mamá, la familia Sapov. Mis abuelos llegaron en 1924 y mamá ya nació en el Uruguay. Eran cuatro hijos y a pesar que mi abuelo falleció muy joven , tuve la suerte de criarme con la figura espectacular de mi abuela .

Mi Papá llegó en 1932 . Mis queridos abuelos en la lejana Lituania se sacrificaron y se desprendieron de 5 hijos. La historia les dio la razon y gracias a ellos éramos en conjunto una familia grande y unida, a pesar que parte estaban en Montevideo y otra parte en Artigas.

P: ¿Cómo era el hogar en el que creciste?

R: Me crié en el interior, en el lugar más norteño de Uruguay, en Artigas. Mis tíos y nosotros éramos las únicas familias judías. Una realidad muy distinta de la mayor parte de la colectividad, concentrada en Montevideo. Otra diferencia es que mi familia eran estancieros. Mis hermanos y sus hijos continúan la tradición familiar.

P: ¿Cómo viviste tu combinación de judía uruguaya?

R: Mi experiencia de vida en este aspecto pasa por el sentirse judio y muy judio en un lugar en el que éramos minoríaa. Pero debo afirmar que disfruté de las condiciones tan especiales del Uruguay democrático y abierto a todas las particularidades, en el que se nos aceptó como personas y como judíos. El Uruguay en el que mi mamá, orgullosa, llamaba sin problema a la escuela y al liceo a informar que no llegábamos porque era una festividad judía. Eso me dio el privilegio de conocer de manera íntima el ser uruguayo. A los 15 años pasé a vivir a Montevideo de manera parmanente , pero no corté mi relacion con Artigas.

En Montevido comencé una intensa vida comunitaria paralelamente a mi relación con los uruguayos gentiles.

P: ¿Y la aliá? ¿Cuándo y por qué?

R: A pesar que mi familia no eran sionista ni religiosa, yo veía desde muy joven mi futuro en Israel como judía practicante . Los sueños a veces se realizan y así se dio. Eso, a pesar de que me hacía falta y me sigue haciendo falta hasta el día de hoy mi familia. Tuve la suerte de encontrar en la familia de mi esposo otra cálida familia. Y por supuesto el Uruguay sigue presente en mi vida a través del contacto familiar y los viajes hacia allí.

P: ¿Qué has hecho desde que la familia se radicó en Israel?

R: Estoy Israel desde 1973, con mi esposo el Dr. Israel Jamitovsky. Tenemos 2 hijos y 4 nietas.

Taube y su esposo, el Dr. Israel Jamitovsky

Con sus cuatro nietas

En Uruguay estudié Notariado , pero en Israel cambié de rumbo y cumplí con mi aspiración de estudiar Asistencia Social . Me especialicé en el área comunitaria y de capacitación profesional en los temas de voluntariado y liderazgo voluntario.

Lo que me llevó a entrar en esta especialización es la posibilidad de influir en la sociedad. Y ello se me dio de muchas maneras ya que la sociedad israelí esta llena de desafios y de un dinamismo espectacular.

Paralelamente a mi vida profesional por supuesto tuve una intensa vida societaria en organizaciones voluntarias y comunitarias. La inquietud intelectual que siempre me caracterizó me llevó a completar mi educación en historia judía y en las fuentes judías. Y me encontré de manera natural parte activa del feminismo de la ortodoxia moderna. Diría que tuve la gran oportunidad de influir en algo nuevo.

Mujer y Judaísmo, un desafío singular

P: Desde tu lugar como mujer observante ¿cómo ves el rol de la mujer en el Judaísmo?

R: Yo creo que las mujeres deben ser partícipes igualitarias en el Judaísmo. Y en base a ello formo parte del Forum de Mujeres Religiosas que lleva el nombre de Kolej – “tu voz “, en femenino . Es una organización de mujeres que consideran una misión fundamental enfrentarse a la marginazinalición de las mujeres dentro de la visión ortodoxa de la tradición judía . La corriente de la ortodoxia moderna es algo muy diferente de las “soluciones” anteriores, cuando las mujeres que no se sentían cómodas abandonaban la tradición. Estas pioneras dijeron “queremos nuestro papel dentro del marco de la ortodoxia”.

P: Eso es buscar un cambio de fondo en algunos puntos…no es fácil nunca hacer una revolución ¿no?

R: El desafío fue y es muy grande. Se trata de enfrentarse a la oposición de corrientes conservadoras, con temores al cambio. A pesar de todo podemos hablar de un gran éxito. Hoy vemos mujeres ortodoxas siendo partícipes de la vida comunitaria religiosa. Pero el desafío no ha terminado. Aún hoy nos enfrentamos a oposición a nuestro camino y a acusaciones falsas como que “conspiramos contra principios del judaísmo”.

P: ¿Qué se hace para lidiar con esto?

R: Una de las áreas que trabajamos y a la que yo especialmente me dediqué es la de capacitación del liderazgo de mujeres religiosas. Recordemos que mujeres religiosas participan en todos los campos de la vida y además se destacan en el plano académico, jurídico , financiero y científico, así como en las artes y las letras. Eso no contradice sus aspiraciones en el área de su vida religiosa.

P: Mencionaste a la organización “Koléj”. ¿Me podés contar qué cambios sentís que lograron?

R: La gran revolución que Kolej promovió es la educación judía de mujeres en temas que antes se consideraban exclusivos de los hombres.Hoy nos parece natural que mujeres se especialicen en textos como Mishna y Talmud y que a su vez lo enseñen. Tenemos gracias a D´s . un grupo selecto de talmidot jajamim ( estudiosas). Vemos que mujeres jóvenes dedican años a estudiar igual que hombres. Se formaron centros de educación y capacitación en el estudio. Y uno de los grandes logros es que hoy hay hombres que apoyan este esfuerzo que hemos lanzado. Uno de los ejemplos más importantes es la organización Beit Hilel en la que participan mujeres estudiosas,junto a rabinos. donde junto a rabinos participan ,talmidot jajamim . Justamente se ha nombrado a la rabanit Dvora Evron como rabanit del campus de la Universidad de Bar Ilan .Pero aun hay mucho que hacer.

Los enfrentamientos no fueron y no son fáciles sobre todo en el plano de enfrentarse con injusticias que se hacen en el nombre de la Halajá, la ley religiosa judía.

Luchando contra el problema de las “Agunot”

P: Esto me lleva precisamente al tema de las “agunot”, las mujeres que quedan en un limbo después de separarse, cuando el marido no acepta darles el “guet”, el divorcio. ¿Cómo se explica el fenómeno? Es mero egoísmo del hombre que se va y no da divorcio, maldad, celos…¿Todo junto?

R: Este es un problema de fondo que se ve como insoluble. Es, creo hoy, quizás el más doloroso en la actualidad. Por más que el judaísmo reconoce el divorcio, existe un problema básico porque según nuestras leyes si bien el guet – divorcio- es dado voluntariamente por el hombre y recibido también voluntariamente por la mujer, la prerrogativa es del hombre . En casos especificos el hombre utiliza esta perrogativa como arma de extorsión exigiendo derechos o dinero. En los casos más duros, el hombre simplemente desaparece. Pasa en situaciones de guerra o desastres pero también hay casos de ausencia voluntaria. En este casa la mujer se convierte en “aguná”, un término que traducido al español significa que queda “anclada”. Formalmente sigue casada, no es libre para rehacer su vida .

P: ¿Hay soluciones?

R: Durante la historia judía se encontraron soluciones prácticas de grandes rabinos para evitar la Aguinut, desde sanciones comunitarias contra los hombres -como alejarlos de la comunidad- hasta el empleo de fuerza física.Otra de las soluciones y de los ejemplos más conocidos, es el famoso guet que dejaban los soldados del rey David cuado salían a la guerra.

El problema es que en Israel la Rabanut Rashit, o sea el Gran Rabinato, es quien tiene exclusividad en el tema de casamientos y divorcios. En general los dainim, los jueces en los tribunales rabínicos, priorizan la posibilidad de tratar de continuar el matrimonio, lo cual lleva mucho timepo y agudiza muchas veces los conflictos.

En en los ultimos años debido a la presión pública sobre todo de organizaciones femeninas religiosas se ha tratado de buscar medios para persuadir al hombre en entregar el el guet: cárcel , multas y hasta el recurso de “shaming”.

P: Publicar su nombre, su identidad, avergonzarlo públicamente.

R: Así es. Pero aún no existe una solución satisfactoria.

Un hecho actual que demuestra este cambio , es como el Rabinato consiguió en tiempo mínimo el guet a una mujer que fue atacada por su marido, que la trató de matar.Cuando se quiere se puede .

P: Un caso terrible muy reciente, que estremeció a la opinión pública israelí.

R: Así es.

P: Taube, el domingo 21 de febrero se llevará a cabo en la plataforma “Mujer y Judaísmo” un encuentro sobre el importante tema “Divorcio con Dignidad” para el público de habla hispana. ¿Qué me puedes contar al respecto?

R: Esa misma fecha es el Día de la Aguná, que numerosas organizaciones femeninas israelíes señalan desde hace años en el país. Quisiera señalar que el programa es de alto nivel, con la presencia de hombres y mujeres destacados en la vida comunitaria, en cuyo marco se enfrentan con el tema.

Nosotros vemos con mucho interés la obra de nuestra compañera Ethel Barylka quien es una figura pionera en el campo del feminismo religioso en el idioma español y parte de nuestra organización. Y en especial recomendamos su excelente libro Judaísmo en Femenino.

P: Ethel realmente es una figura gigante, de gran sabiduría y una personalidad que siempre va para adelante. Y sé que precisamente hacen estos juntas. Te agradezco mucho por tu tiempo Taube. Y te deseo mucho éxito.

R: Muchas gracias.