La experiencia de Nicole Malamed de Yavne en la Yeshiva University

Nicole Malamed (19) , alumna del Instituto Yavne desde siempre-entró con 2 años al Gan y allí finalizó bachillerato-, que fue además madrijá en Betar, está teniendo una vivencia especial como estudiante becada en la Yeshiva University de Estados Unidos. Nos lo cuenta y lo compartimos.

P: Nicole, hace unos meses recibiste una beca para estudiar en la Yeshiva University, una institución de renombre en el mundo judío, lo cual lógicamente dio mucho orgullo al Yavne, donde estudiaste siempre. Y me pareció interesante contactarme contigo, porque creo que estudiar allí es entrar a otra dimensión de la vida judía, mundo anglo sajón, muy diferente en muchas cosas de aquello con lo que creciste en Montevideo ¿no?

R: Si, totalmente. Es algo completamente nuevo y me entusiasma mucho empezar este nuevo ciclo. Si bien es un mundo nuevo, el seguir perteneciendo a una comunidad judia me genera confianza en seguir avanzando en mi desarrollo personal y profesional en un ambiente contenido y con mis mismos valores.

P: El primer semestre lo hiciste online y para el segundo viajaste a Estados Unidos. ¿Cómo han sido las distintas etapas y cuáles son tus expectativas?

R: Ya terminé el primer semestre y lo disfrute un montón. La verdad es que la universidad acá es muy distinta. Estoy muy entusiasmada con los cursos. El semestre pasado comenzó con una semana de orientación, que lo que busca es acercarnos entre los estudiantes y conocernos. Esta instancia me permitió conocer a muchos estudiantes que vienen de todas partes del mundo. A su vez, nos presentaron el funcionamiento de la universidad, entre ellos: sus oficinas de apoyo estudiantil, los clubes extracurriculares, los programas de estudio y de actividades varias. Las jornadas de estudio funcionaron a través de la plataforma Zoom en el primer semestre, y ahora en el segundo semestre las clases comenzaron de manera mixta: con algunas clases presenciales y otras por la plataforma zoom. El 10 de enero tuve la posibilidad finalmente de viajar a Nueva York para tener las clases en persona, y estoy disfrutando mucho el funcionamiento de la universidad. Las actividades presenciales me acercaron a conocer a más gente y a sentirme parte de esta comunidad tan unida.

En cuanto a mis expectativas, espero poder cumplir mis metas académicas que me propuse para este año, aún cuando tenemos un año tan distinto como este. Mis estudios en college consisten en 4 años de pre-medicina, para luego de esto poder ingresar finalmente a estudiar medicina en una universidad de grado.

P: Te hago una pregunta medio problemática. ¿Qué te emociona más, empezar a estudiar Medicina o que eso sea en la Yeshiva University?

R: Ambas cosas. El poder cumplir mi sueño de poder estudiar lo que me apasiona, en una universidad de prestigio reconocida internacionalmente es realmente algo que nunca me hubiera imaginado que pasaría. Estoy muy agradecida de poder tener esta hermosa oportunidad.

P: ¿Era tu ambición , tu sueño, o sea dio así, surgió así cuando el Rabino Solomont de la Yeshiva University visitó el Yavne?

R: Recuerdo las dos visitas del Rab Solomont, sus charlas me inspiraron y me generaron la curiosidad de poder formarme en la Yeshiva University. Ahí fue cuando decidí que me encantaría poder estudiar allí, y comencé el proceso de aplicación a la universidad. Fue un proceso largo, en el cual me tuve que preparar, di varios exámenes requeridos por universidades internacionales, y con mis antecedentes académicos de Yavne, es que fui aceptada con honores en la universidad. En todo el proceso conté con la cooperación y asesoramiento del Rab Solomont y de Yavne, con quienes estoy totalmente agradecida.

P: Una pregunta que es válida más que nada, me imagino, para la parte presencial, no para el Zoom. Junto al entusiasmo ¿sentías algún temor?

R: Un poco de ansiedad me da el comenzar los estudios universitarios en un idioma distinto al natal, ya que requiere más concentración y esfuerzo de mi parte. Pero a la vez estoy tranquila porque sé que voy a estar en un lugar contenida y con mucho apoyo. Lo que siento es curiosidad y muchas ansias de poder conocer finalmente la universidad y el entorno en persona.

P: Estoy segura que aprenderás cosas nuevas, no sólo de tu carrera, en la Yeshiva University. ¿Qué les contarías a tus compañeros de allí de tu vivencia judía en Uruguay?

R: Que somos una comunidad chica pero unida y con buenos valores, y que respetamos las tradiciones.

Nicole estudió desde chiquita en el Yavne

P: Hablando de valores Nicole ¿qué tiene de especial la Yeshiva University? ¿Cómo la definirías? Creo que es interesante saber qué lugar tiene la religión en las carreras comunes.

R: Yeshiva University es una universidad especial, en tanto que no importa de donde vengas o qué constumbres tienes, te hacen sentir parte en todo lo que proponen. Los valores de respeto e integridad están muy presentes en la universidad, y lo que tiene esto de especial es que hay una gran variedad de personas que tenemos diferentes culturas y costumbres, pero que de igual manera el respeto y la empatía siempre están presentes.

P: ¿Y qué sentís que te llevaste contigo del Yavne y del Uruguay a esta nueva etapa en tu vida?

R: Definitivamente los valores y mi cultura. Aunque esté lejos de casa, continuo con las costumbres y los valores que son tan preciados para mí. El Yavne me dio los valores que hoy comparto con Yeshiva University, y no podría estar más agradecida por esto.

P: Creo que su nombre lo dice pero sería bueno aclarar qué tipo de universidad es la Yeshiva University y cómo se define.

R: Yeshiva University es una universidad judía, lo cual significa que como parte de la currícula hay cursos disponibles de judaismo y de hebreo. Los estudiantes pueden decidir qué clases del área judaica les interesa y tomarlas. Esto significa que al igual que con las clases de la carrera, los estudiantes tienen muchas opciones de las cual elegir la que más les interesa. Gracias a ser una universidad judía, la comunidad en el campus ofrece muchas opciones extracurriculares para aquellas personas interesadas en estudiar más sobre nuestra religión, como shiurim y shabbats comunitarios.

P: ¿Todos los estudiantes son judíos?

R: Sí, pero la diversidad entre los distintos estudiantes es muy diversa. La universidad se esuerza mucho para que cada uno de los estudiantes se sienta cómodo en todo momento.

P: ¿Hay algo que quisieras agregar?

R: Gracias por esta nota y espero ser la primera de muchas generaciones de uruguayos en estudiar en Yeshiva University.

P: Que así sea. Gracias Nicole. Te deseo mucha suerte.

R: Muchas gracias por el interés.