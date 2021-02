Graduada llega desde Israel con grandes ideas para el Turkana seco

Rachel Ngina ha cautivado a los usuarios de las redes sociales con sus habilidades agrícolas en el condado de Turkana.



Sin embargo, hace seis años, si alguien hubiera sugerido que sería excelente en la agricultura, se habría reído de ello.



Ngina creció en Kayole, rodeada por la jungla de asfalto que es la ciudad de Nairobi. La agricultura era tan ajena para ella como Kayole lo sería para un nativo del campo. Después de la secundaria, quería estudiar comercio en la universidad.



“Yo iba a entrar como estudiante regular. Tenía 39 puntos. Pero para estudiar comercio necesitaba 40 ”, dice.



Sin embargo, los cursos agrícolas estaban al alcance. En lugar de perderse por completo una educación universitaria, decidió postularse para estudiar horticultura en la Universidad de Egerton.



La horticultura parecía enérgica y menos intensiva en agricultura. Solo para que ella descubriera en las primeras semanas que, como parte del plan de estudios, se vería obligada a realizar actividades agrícolas reales, como labrar la tierra, desyerbar, podar, etc.



“No quería hacer ese tipo de trabajo. Nunca me había imaginado haciendo eso. Supe de inmediato que no sobreviviría ”, dice.



Saltó del barco y se mudó a Agronegocios. “Me dije a mí misma que estaría bien con los negocios en la agricultura, pero no con la agricultura en sí”, dice.



En 2017, Ngina fue aceptada en un programa de estudios, destinado a estudiantes de agricultura, en el Centro Internacional Arava de Capacitación Agrícola (AICAT) en Israel.



"Aplacé mi último semestre en la universidad en 2018 para asistir al programa".



Durante 11 meses estudió cómo cultivar cultivos como cebollas, calabazas, pomelos, sandías y algunos más, en condiciones secas.



¿Por qué estaba interesada en el programa? Ella tampoco lo sabe.



Sin embargo, cumplió con sus obligaciones como estudiante: asistir a clases e incluso trabajar en el campo. Por ello, recibiría un diploma en agricultura general.



Ngina regresó a casa, desde Israel, en junio de 2019. Se tomó un descanso de dos semanas y luego se fue a Turkana.



“En Turkana me unía a una ONG israelí, vinculada a AICAT, que tiene como objetivo ayudar a la gente de Turkana a superar la inseguridad alimentaria”, dice.



Ha pasado más de un año desde que Ngina se fue a Turkana. A ella le encanta cada parte de su trabajo. Irónicamente, una gran parte implica la agricultura real: labrar con un azadón, cortar con una panga, romper la tierra dura con un jembe bifurcado, etc.



"Ahora me encanta", dice, sin saber exactamente por qué lo detestaba en sus primeros años.



Ngina tiene 25 años. Es de baja estatura y esbelta, pero tiene un cerebro bien dotado. Es voluntaria de Surcos en el desierto, la ONG.



Su trabajo consiste en capacitar a los residentes de Turkana sobre cómo sobresalir en el cultivo de alimentos a pesar del clima severo.



“Crecí viendo noticias sobre el hambre en Turkana. Mencionas Turkana y lo primero que me viene a la mente es que las personas mueren porque no pueden acceder a la comida.



“Israel me enseñó que la agricultura no depende del clima. Todo Israel es un desierto, con temperaturas diurnas promedio cercanas a los 50 ° C.



“Todo lo que crece en Israel se riega y se cuida de manera experta. El país tiene comida suficiente.



“Turkana, en comparación con Israel, es un lugar mucho mejor para cultivar teniendo en cuenta que en algunos Israel se importa suelo en el que cultivan.



“Cuando decidí ir a Turkana, sentí fuertemente que los lugareños se beneficiarían de lo que había aprendido sobre agricultura mientras estaba en AICAT”, dice.



Parte de su trabajo en Turkana es explicarle a la gente cómo hacerlo. Así es como ella dice que se hace.



Necesitas agua



Las zonas áridas y semiáridas (ASAL) de Kenia sufren escasez de agua. La agricultura es imposible sin agua.



“El agua es vital para la vida. Todos los seres vivos necesitan agua para crecer y mantenerse vivos. Al igual que los seres humanos no pueden vivir sin agua, también lo hacen los cultivos ”, dice Ngina.



En las áreas ASAL las fuentes de agua pueden ser arroyos y ríos. Pero estos suelen ser estacionales. Los pozos han demostrado ser útiles en ocasiones, pero solo pueden producir cierta cantidad de agua.



La mejor solución de agua, dice Ngina, sería un pozo: cientos de metros por debajo del suelo. Los pozos producen mucha agua durante todo el año.



En Turkana, Surcos en el desierto se ha asociado con los Misioneros de San Pablo, quienes, según Ngina, establecen agricultores capacitados y cavan pozos para ellos.



“El costo de cavar un pozo es alto: la persona promedio no se lo permitiría. Ahí es donde entran organizaciones como los Misioneros de San Pablo ”, dice Ngina.



Consiga usted mismo un sistema de riego por goteo



Surcos en el desierto, dice Ngina, brinda capacitación gratuita sobre producción de cultivos a la gente de Turkana. Cada alumno, al finalizar el curso, recibe un kit de riego completo.



“El kit incluye una bomba, equipo de seguridad, tuberías de riego por goteo y un tanque de almacenamiento”, dice.



El riego por goteo, dice, proporciona la cantidad exacta de agua que necesitan los cultivos. El agua también se entrega directamente a la planta y, por lo tanto, el desperdicio se minimiza en gran medida.



Sea activo y práctico. No seas vago



¿Quiere cosechar mucho de una granja en áreas ASAL? Será mejor que estés listo para poner las horas.



La agricultura de secano, dice Ngina, exige que el agricultor muestre dedicación. “Tienes que estar ahí tú mismo; no se puede pagar a otra persona para que haga el trabajo por usted ”, dice.



La gestión y el trabajo necesarios en la agricultura de secano son importantes y requieren mucho tiempo. Uno no puede permitirse el lujo de ser holgazán.



La pereza, a la que Ngina se refiere acertadamente como agricultura de juegos de sofás, sin duda conducirá al fracaso. En AICAT, dice, los estudiantes asistieron a clase en un día. El resto de los días el aprendizaje se llevó a cabo en la finca.



“Todos teníamos que presentarnos en la granja a las 5.30 de la mañana”, dice. “Trabajábamos en la granja cerca de 10 horas. Se esperaba que todos, incluidos nuestros supervisores, trabajaran en la granja ".



Habiendo sido testigo de la ética agrícola israelí, Ngina está convencida de que la razón por la que muchos agricultores fracasan en Kenia es porque no quieren sudar por ello.



Pide ayuda profesional



Según Ngina, los profesionales, como los agrónomos, son importantes especialmente en la agricultura de secano.



“Como ingeniero agrónomo, entiendo cómo incluso los cambios climáticos leves pueden costarme toda la cosecha. Es importante que un agricultor de tierras secas consulte a un agrónomo cuando surgen situaciones en las que no saben qué hacer ”, dice.



Los agrónomos, dice, asesoran sobre el espaciamiento adecuado, el estado de salud y fertilidad del suelo, las necesidades de agua, el riego, el control de enfermedades y muchos otros aspectos de la agricultura.



En Turkana, una de las lecciones que Ngina está enseñando a sus alumnos es el control biológico de plagas. Turkana es un entorno de escasos recursos donde estas habilidades serían útiles.



Cultiva la cosecha adecuada



No todos los cultivos crecerán en áreas secas incluso cuando se les proporcione agua, dice Ngina. Es importante que el agricultor esté debidamente informado (el asesoramiento está disponible con los gobiernos de los condados) sobre qué cultivos plantar.



“Incluso al comprar semillas, pida semillas destinadas al clima y al suelo donde va a plantar sus cultivos”, explica.



A menos que sea imposible, aconseja Ngina, sería una buena práctica realizar pruebas del suelo para establecer la salud y la fertilidad del suelo; que luego informaría qué cultivos se pueden cultivar en el área.