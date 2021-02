Nuevas revelaciones sobre la alta efectividad de la vacuna de Pfizer

El Ministerio de Salud Pública de Israel sorprendió al publicar datos actualizados sobre la efectividad confirmada de la vacuna de Pfizer, que es la que se está suministrando a la población. Tras la vacunación de casi 4.300.000 personas con la primera dosis (o sea ya bastante cerca de la mitad de la población) y casi 2.920.000 con la segunda, avanza la posibilidad de análisis con mayor cantidad de datos y con ello surgen nuevos resúmenes y también números alentadores.

Estas son las nuevas conclusiones a las que llegó el Ministerio de Salud Pública de Israel respecto a la efectividad de la vacuna Pfizer 7 y 14 días después de recibirse la segunda dosis:

- Evita contraer la enfermedad: en un 91.9% después de 7 días y en un 95.8% después de 14.

- Evita enfermarse con fiebre y/o síntomas respiratorios: en un 96.9% después de 7 días y en un 98% después de 14.

- Evita hospitalización por Covid: después de 7 días en un 95.6% y en un 98.9% después de 14.

- Evita un Covid grave : después de 7 días, en un 96.4% y en un 99.2% después de 14.

- Evita muerte por Covid : después de 7 días, en un 94.5% y en un 98.9% después de 14.

Otra información difundida en los medios israelíes, en base a datos del Ministerio de Salud Pública, muestra claramente cómo ha ido bajando casi a un 0% las internaciones por Coronavirus de personas mayores de 60 años, que fueron la primera capa etaria abierta a vacunación. La contraparte es por cierto el enorme aumento en la cantidad de internados más jóvenes, tanto por el hecho que entre ellos hay menos vacunados como por lo que podrían ser características de la variante británica, que es hoy en día claramente la dominante en Israel.

Alta efectividad también después de una sola dosis de Pfizer

Por otra parte, la Profesora Gili Regev-Yohay , Directora de la Unidad de Epidemiología de Enfermedades Infecciosas en el Hospital Sheba-Tel Hashomer, explicó en una rueda de prensa virtual la conclusión a la que llegó en su nuevo estudio del Coronavirus, que ha sido publicado el viernes en la prestigiosa revista científica The Lancet.

La Profesora Regev-Yohay en el zoom con la prensa

En Sheba estudiaron la efectividad de la primera dosis de la vacuna de Pfizer y la Profesora Regev-Yohay sostiene que los resultados de la investigación superan los de los estudios clínicos. “En la vida real, la efectividad es mucho mayor que en los estudios”, aseguró. “Y esto es muy alentador”.

El estudio fue realizado con los datos recabados de la situación de los funcionarios y equipos médicos del Sheba, que son más de 9.000 personas y entre ellos la tasa de vacunación es cercana al 90%. La conclusión es que entre 2 a 4 semanas después ya de la primera dosis, se reduce en un 75% la probabilidad de contagio confirmado en estudios PCR y en un 85% la enfermedad con síntomas.

La experta israelí aclaró que con ello no está sugiriendo en absoluto que la segunda dosis no sea necesaria, ya que no hay ninguna certeza acerca del tiempo que duran los anticuerpos. Pero sí explica que este hallazgo puede ser útil para países que tienen problemas para conseguir suficientes dosis de vacunas para toda su población, y que prefieren vacunar a mayor cantidad de gente con una dosis, en espera de más tiempo para conseguir la segunda. Mientras tanto, explica, se puede proporcionar un buen porcentaje de protección, aunque no sea el máximo, con una dosis solamente.

La desventaja de fondo del estudio, que la propia científica israelí señaló, es que en general, el personal del hospital es gente joven y en buen estado de salud, que no puede ser tomada como grupo de control de toda la población.