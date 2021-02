Ex líderes mundiales se oponen a la investigación de la CPI sobre Israel

En una carta dirigida al fiscal entrante de la Corte Penal Internacional, un grupo de 16 líderes, incluidos los ex Primeros Ministros de Canadá, Australia, España y el ex Presidente de Uruguay, manifiestan su preocupación por la "campaña sin precedentes de deslegitimación contra Israel".



Un grupo de ex jefes de estado y ministros de alto rango envió el viernes una carta al fiscal de la Corte Penal Internacional recién nombrado, Karim Khan, advirtiéndole que no inicie una investigación por crímenes de guerra contra Israel. Tal investigación, dice la carta, politizaría al tribunal y, por lo tanto, dañaría su posición.



La carta, cuya copia fue obtenida por The Washington Free Beacon, fue iniciada por la Iniciativa Amigos de Israel. Los signatarios incluyen al ex primer ministro canadiense Stephen Harper; el ex primer ministro australiano John Howard; el ex primer ministro español José María Aznar; el ex presidente de Uruguay Luis Alberto Lacalle; y el ex ministro de Defensa alemán Karl-Theodor zu Guttenberg.



Los exlíderes explican que decidieron apelar a Khan por un sentimiento de preocupación por la "campaña sin precedentes de deslegitimación contra Israel llevada a cabo por los enemigos del Estado judío y apoyada por numerosas instituciones internacionales".



En la carta, los ex líderes explican extensamente que como Israel no es signatario del Estatuto de Roma, del cual el tribunal deriva su autoridad, y no es miembro de la CPI, el tribunal no tiene ni razón ni justificación para juzgar a ciudadanos israelíes. . “Este punto de vista cuenta con el firme apoyo del gobierno de los Estados Unidos de América, así como de los gobiernos de los Estados partes del Estatuto de Roma Alemania, Austria, República Checa, Hungría, Australia, Canadá, Brasil, Uganda y destacados académicos del derecho internacional, " afirma.



La carta señala que la CPI tiene el mandato de investigar los "crímenes más graves" como tribunal de última instancia cuando las jurisdicciones nacionales no pueden o no quieren hacerlo, una situación que no se aplica a Israel, que señala que tiene un "largo sistema legal establecido y respetado internacionalmente con un historial de investigación de tales delitos ".



Una Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI dictaminó el 5 de febrero que la corte tenía jurisdicción sobre la Franja de Gaza, el este de Jerusalén y Judea y Samaria, debido a que “Palestina” es un estado parte del Estatuto de Roma. El tribunal basó su opinión en la Resolución 67/19 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que "[reafirmó] el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y a la independencia en su Estado de Palestina en el territorio palestino ocupado desde 1967".



“La Sala determinó que, independientemente de su situación en virtud del derecho internacional general, la adhesión de Palestina al Estatuto siguió el procedimiento correcto y ordinario y que la Sala no tiene autoridad para impugnar y revisar el resultado del procedimiento de adhesión llevado a cabo por la Asamblea de los Estados Partes ”, Dijo la CPI en un comunicado.



Palestina es, por tanto, un Estado Parte en el Estatuto de Roma y, como resultado, un 'Estado' a los efectos del Artículo 12 (2) (a) del Estatuto. Palestina, por lo tanto, acordó someterse a los términos del Estatuto de Roma de la CPI y tiene derecho a ser tratado como cualquier otro Estado Parte en los asuntos relacionados con la implementación del Estatuto ”, continuó la declaración.



El fallo generó fuertes críticas, con el Departamento de Estado de Estados Unidos emitiendo una declaración formal de objeción y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificando la decisión de "antisemitismo puro". Alemania y Hungría también se opusieron al fallo, mientras que las organizaciones judías lo llamaron una "distorsión del derecho internacional".



Khan sustituirá a la actual fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, en aproximadamente dos meses.