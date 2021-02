Coronavirus en Israel: la realidad detrás de las estadísticas

Esta nota tiene como objetivo no sólo describir una situación real en el terreno, sino –a través de ello-exhortar a todo aquel que aún no lo ha hecho, a ir a vacunarse contra el Coronavirus. En Israel , como es sabido, la vacunación ha comenzado hace ya tiempo .En otros países se está en distintas etapas. En Uruguay, afortunadamente, está por comenzar muy pronto, en otros sitios se está planificando y hay quienes no tienen ni idea cuándo les llegará el turno.

Quien tiene la posibilidad de vacunarse, que no la desperdicie.

Y aquí explicamos por qué, partiendo de la situación que se vive hoy en Israel.

Está confirmado que en todos los hospitales de Israel va en descenso la cantidad de enfermos de Coronavirus y en el país en general se está reduciendo también la cantidad diaria de contagios. Pero quien trabaja en los departamentos de Coronavirus y ve de cerca a los enfermos, ve el enorme sufrimiento de gente joven que no puede respirar debidamente, que sucumbe ante el virus aunque nunca había tenido ninguna enfermedad previa, y al tener que lidiar con eso, no logra centrarse en las estadísticas generales . Estas, en efecto, son más que alentadoras en relación al efecto positivo que tiene la vacunación. Pero quienes atienden a los enfermos, aunque sean menos que antes, lidian con la muerte y ruegan a los jóvenes que se vacunen, para que no se conviertan en parte de la otra estadística: la de quienes ahora se internan y en algunos casos, ya no saen del hospital.

Especialmente preocupante resulta ver el ascenso en la cantidad de jóvenes internados. Y hay también niños. Es un gran alivio saber que los mayores, dado que en altos porcentajes ya están vacunados, casi no se enferman, aunque está claro que la vacuna protege pero no herméticamente. Pero ver gente joven y hasta niños internados, es un desafío nada sencillo.

“Estoy viviendo la situación actual de forma absolutamente traumática”, nos dijo este jueves un enfermero israelí que trabaja en un departamento de Coronavirus. Dado que conversamos informalmente y no previo permiso oficial del portavoz del hospital en el que trabaja, optamos por no citarlo con nombre y apellido. Entre otras cosas que estrujan el corazón, contó sobre una joven con la que había hablado cuando se internó, enferma pero llena de energía . “Has llegado al lugar apropiado, no te preocupes, aquí te vamos a tratar como necesitas”, le dijo, alentándola. Días después, cuando volvió a un nuevo turno, la joven había fallecido. “Vi la bolsa negra y me dijeron que era ella. No tengo palabras para describir lo que sentí”.

Según los datos publicados este jueves 25 de febrero, en los hospitales de Israel hay 38 niños y jovencitos menos de 18 años internados, 4 de los cuales se hallan en gravísimo estado y conectados a respirador. También hay 48 mujeres embarazadas, de ellas 6 en estado desesperado, 2 conectadas a ECMO, aparato de oxigenación extracorpórea.

Quien lidia con esta situación, ve lo total y absoluto del sufrimiento. Cuando vuelve a su casa y lee los diarios o mira la televisión, puede sentir el aliento de los datos estadísticos: casi 4.600.000 israelíes ya están vacunados con la primera dosis de Pfizer y de ellos, más de 3.200.000 han recibido también la segunda.

Ha bajado considerablemente la cantidad de enfermos graves en todo el pais. En determinado momento llegaron a ser casi 1300. Hoy son 770, de los cuales 249 están conectados a respirador.