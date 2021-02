Premio Génesis para Lord Jonathan Saks

Un pensador judío extraordinario y una “voz moral para el mundo” se celebrarán en un evento especial en Londres el 14 de noviembre. El rabino Sacks recibió decenas de miles de votos durante la campaña de votación pública recientemente concluida para el Premio Génesis 2021.

Hoy, la Genesis Prize Foundation (GPF) anunció planes para honrar al difunto erudito, teólogo y filósofo rabino Lord Jonathan Sacks. El ex rabino principal del Reino Unido y la Commonwealth falleció el 7 de noviembre de 2020, tres semanas antes de la conclusión de la votación pública para el ganador del Premio Génesis 2021.



El 10 de febrero, el director, productor y filántropo Steven Spielberg fue anunciado como el ganador del Premio Génesis de este año.



Lord Sacks fue miembro del Comité de Selección del Premio Génesis desde la fundación del premio hasta 2015. Sus conocimientos y sabiduría influyeron enormemente en el desarrollo de esta iniciativa filantrópica en su período de formación inicial. Hoy en día, el Premio Génesis, apodado "el Nobel judío" por la revista TIME, es considerado el premio más prestigioso del mundo judío.



“Como tantas personas en todo el mundo, nos entristeció inmensamente el fallecimiento prematuro del rabino Sacks”, dijo Stan Polovets, cofundador y presidente de la Genesis Prize Foundation. “Nadie en el mundo era tan hábil en explicar el judaísmo a judíos y no judíos como Lord Sacks, siempre enfatizando el enfoque de la religión en la justicia, la moralidad y la tolerancia. Planeamos honrar esta gran voz judía rindiendo homenaje al trabajo de su vida y apoyando la preservación de su legado intelectual y espiritual, para garantizar que continúe viviendo para las generaciones futuras ".



El rabino Lord Jonathan Sacks se desempeñó como rabino principal de las Congregaciones Hebreas Unidas del Reino Unido y la Commonwealth durante 22 años entre 1991 y 2013. Obtuvo renombre mundial como profesor de valores judíos, filósofo, autor prolífico y defensor de la cultura interreligiosa. diálogo. Una figura destacada y admirada internacionalmente, fue un asesor confiable e influyente de los jefes de gobierno y miembros de la Familia Real Británica.



En 2020, la Genesis Prize Foundation (GPF) invitó por primera vez al público a nominar a los galardonados para el premio de este año. Lord Sacks recibió varios cientos de nominaciones y fue incluido como uno de los siete finalistas del Premio Génesis 2021. Falleció en noviembre de 2020 en medio de la campaña de votación, durante la cual decenas de miles de judíos en todo el mundo votaron por Lord Sacks.



Reconociendo la inmensa contribución de Lord Sacks para inspirar a la próxima generación de judíos, su papel único como maestro de los valores judíos y defensor del diálogo interreligioso, GPF planea honrar la vida y el impacto de este extraordinario líder judío en un evento especial en Londres. (Si las restricciones de COVID lo permiten) el 14 de noviembre, poco después del primer aniversario del fallecimiento de Lord Sacks. Se espera que muchas luminarias del Reino Unido y líderes distinguidos de la comunidad judía mundial participen en el evento.



Como parte del evento, la Fundación producirá un documental sobre la vida y el impacto del rabino Lord Sacks y actualmente también está en conversaciones con Rabbi Sacks Legacy Trust sobre el apoyo a otras iniciativas importantes destinadas a celebrar y mantener su legado.



El ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, dijo: “Como maestro, Lord Jonathan Sacks compartió el don de la comprensión de nuestras propias tradiciones religiosas y las de los demás. Sus intuiciones dieron significado a historias antiguas de esperanza y desesperación, visión y lucha, maldad y redención. Nos llevó a comprender cómo la fe es fundamental para el progreso humano. Nos lo han quitado demasiado jóvenes, pero sus enseñanzas perduran. Es nuestro deber transmitir estas lecciones a quienes vendrán después de nosotros. Doy la bienvenida y aplaudo la iniciativa de la Genesis Prize Foundation de honrar y preservar este precioso legado ".



El líder judío y legendario activista de derechos humanos, ganador del Premio Génesis 2020, Natan Sharansky, comentó: “El rabino Sacks representa la sabiduría ancestral de nuestro pueblo, encarnada en los tiempos modernos; una voz contemporánea incomparable en su claridad moral, profundo conocimiento y amor por su pueblo y por el Estado de Israel. Sus universalismos estaban profundamente arraigados en la tradición judía; su enseñanza judía abrió los brazos a todas las culturas y religiones. Sé que el rabino Sacks se enorgulleció de ayudar al Premio Génesis en sus primeras etapas y estoy profundamente inspirado por la decisión de la Fundación de celebrar su legado, tan relevante hoy ".



Acerca del rabino Lord Jonathan Sacks



Líder religioso internacional, filósofo, autor galardonado y voz moral respetada, el rabino Lord Jonathan Sacks recibió el prestigioso premio Templeton en 2016 en reconocimiento a su "contribución excepcional a la afirmación de la dimensión espiritual de la vida". Descrito por S.A.R. El Príncipe de Gales como "una luz para esta nación" y el ex primer ministro británico Tony Blair como "un gigante intelectual", el rabino Sacks fue un colaborador frecuente y solicitado de la radio, la televisión y la prensa tanto en Gran Bretaña como en todo el mundo. .



Después de dimitir como Rabino Jefe de las Congregaciones Hebreas Unidas de la Commonwealth, un puesto que ocupó durante 22 años entre 1991 y 2013, el rabino Sacks ocupó varias cátedras en varias instituciones académicas, incluidas la Universidad Yeshiva, la Universidad de Nueva York y el King's College de Londres. . El rabino Sacks recibió 18 doctorados honorarios, incluido un Doctor en Divinidad conferido para conmemorar sus primeros diez años en el cargo como Gran Rabino, por el entonces arzobispo de Canterbury, Lord Carey.



En reconocimiento a su trabajo, el rabino Sacks recibió, entre otros, el premio Jerusalem Prize en 1995 por su contribución a la vida judía de la diáspora, el premio Ladislaus Laszt Ecumenical and Social Concern de la Universidad Ben Gurion en Israel en 2011, el premio The Guardian of Zion del Ingeborg Rennert Center for Jerusalem Studies en la Universidad Bar-Ilan en 2014, y el Premio Katz en reconocimiento a su contribución al análisis práctico y la aplicación de la Halajá en la vida moderna en Israel en 2014. Fue nombrado Medallista de Canterbury 2014 de The Becket Fund por su papel en la defensa de la libertad religiosa en la plaza pública; ganó un premio Bradley en 2016 en reconocimiento a ser "una voz moral líder en el mundo actual"; y en 2017, recibió el premio Irving Kristol del American Enterprise Institute po