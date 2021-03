Conversiones no ortodoxas al judaísmo reconocidas por la Suprema Corte de Israel: ¿Fin de la polémica?

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de Israel anunciada este lunes, reconociendo la conversión reformista y la conservadora al judaísmo a los efectos de la Ley del Retorno, es histórica. Pone fin a una sagra de muchos años, pero por cierto no pone fin a la polémica.

El punto central de fondo va más allá de las conversiones. Se refiere a la legitimidad que tienen o de la que carecen-según a quién se pregunte- las distintas corrientes del judaísmo. En Israel, donde el Rabino central, ultraortodoxo, determina los asuntos relacionados a matrimonio y a la familia en general, el establishment oficial no reconoce la legitimidad de las otras corrientes judías, el judaísmo conservador y el reformista. Estos sostienen por su parte que tienen derecho a gozar de la misma legitimidad, aparte de destacar lo amplio de dichas comunidades fuera de Israel, especialmente en Estados Unidos, la comunidad judía más grande del mundo fuera de la israelí.

El anuncio formulado este lunes significa que la Suprema Corte reconoció a los conversos al judaísmo a través del movimiento reformista y el conservador y que al llegar a Israel, serán reconocidos automáticamente como olim (plural de olé, inmigrante) y recibirán ciudadanía israellí.

Este es el corolario de 15 años de lucha librada por los movimientos en cuestión, que han presentado numerosas apelaciones, sin llegar-hasta ahora- el objetivo deseado.

La jueza del Supremo Dafna Barak dijo que “quién es judío converso, en lo relativo a la Ley del Retorno, no es un tema religioso sino cívico y público”. Pero la profunda polémica de fondo sí es religiosa, ya que el Rabinato central no reconoce conversiones que no sean hechas en base a la Halajá, la ley religiosa judía, en su visión ortodoxa. “No son conversiones sino falsificaciones”, dijeron este lunes en el Rabinato.Y la polémica no terminará a pesar de la decisión de los Jueces Supremos. Quizás, de hecho, se acentúe.

En opinión de la Rabina Noa Satat, Directora del Centro Reformista de Religión y Estado, “la Suprema Corte se puso de lado de mujeres y hombres que decidieron ser judíos, determinando que Israel es el Estado de los judíos, y que hay más de una forma de ser judíos”.

.Para la ortodoxia, el paso es peligroso y abre una grieta inaceptable en lo relacionado al cumplimiento de la Halajá